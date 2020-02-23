19-й тур
Шахтер Донецк
1:0
Десна
23.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Десна – 1:0. Марлос принес победу горнякам. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.02.2020 20:27
  • 2745 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер – Десна – 1:0. Марлос принес победу горнякам. Видеообзор матча
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

В Харькове состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и черниговской «Десной» (1:0).

Впервые в Украине был отменен гол после просмотра эпизода с помощью системы VAR. 

Смотрите видео гола и обзор матча.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

ГОЛ! 1:0. Марлос, 90+4 мин.

Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Десна
90' ГОЛ ! Мяч забил Ромеро Марлос (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    МраМор
    online
      МраМор, 23.02.2020 20:41
    -2
    А чого гол Десни відмінили? Що там було?
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    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.02.2020 20:02
    -4
    А где видео отмененного гола Десны? Как то некрасиво получается.
    Хотелось бы воочию убедиться, что Шахтер не вытянули за уши.
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