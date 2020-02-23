Шахтер – Десна – 1:0. Марлос принес победу горнякам. Видеообзор матча

В Харькове состоялся матч 19-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтером» и черниговской «Десной» (1:0).
Впервые в Украине был отменен гол после просмотра эпизода с помощью системы VAR.
Смотрите видео гола и обзор матча.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
ГОЛ! 1:0. Марлос, 90+4 мин.
Лучшие моменты матча Шахтер Донецк - Десна
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромеро Марлос (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3
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Хотелось бы воочию убедиться, что Шахтер не вытянули за уши.
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