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Десна
23.02.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Шахтер — Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сумеет ли черниговская команда впервые отобрать очки у «горняков»?

  • 22.02.2020 17:18
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Шахтер — Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© shakhtar.com

В воскресенье, 23 февраля, в Харькове будет сыгран центральный матч 19-тура чемпионата Украины: донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну». 

Для «горняков» сезон уже возобновился. В четверг здесь же, на «Металлисте», была обыграна лиссабонская «Бенфика» в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы. И поединок с «Десной» для команды Луиша Каштру станет генеральной репетицией перед ответной игрой в Португалии. Учитывая уверенное лидерство в чемпионате Украины, наверняка футболисты «оранжево-черных» будут мыслями на «Эштадиу да Луш». В этом, разумеется, шанс для подопечных Александра Рябоконя. Если только его визави не выпустит на поле голодную до футбола молодежь, стремящуюся доказать свое право на игру в «основе».

А вот что касается черниговской команды, то тут много неясностей. До зимней паузы «Десна» лучше играла в гостях, чем перед родными болельщиками. Можно сказать, даже намного лучше: 64% набранных очков пришлись как раз на выездные матчи. В Киеве, например, было обыграно «Динамо». Но во время зимней паузы из команды ушли не последние игроки (Артем Фаворов, Богданов, Приндета). Появились новые исполнители (Арвеладзе, Будковский, Гуцуляк), но насколько они успели влиться в коллектив и вписаться в игровые схемы, известно только главному тренеру. С другой стороны, как раз их заряженность на первую игру за новую команду, да еще на поле действующего чемпиона, может заставить и остальных футболистов сыграть на 110% своих возможностей. Особенно это касается Тотовицкого, который переехал в Чернигов как раз из «Шахтера». В то же время, не помогут «Десне» дисквалифицированные Огиря и Калитвинцев.

У донецкой команды таких проблем нет. «Горняки» раздали в аренды тех, кто не являлся игроками стартового состава, и оставшуюся часть сезона проведут уже сыгранными футболистами. У Луиша Каштру только одна задача: мотивировать игроков между поединками с «Бенфикой» на матч внутреннего первенства. Ведь любая потеря очков для «горняков» не критична: 14 очков преимущества над ближайшим преследователем, «Динамо» могут как вселить уверенность, так и заставить расслабиться игроков.

Букмекеры отдают предпочтение «Шахтеру», и мы также рискнем предположить, что «горняки», ранее никогда не терявшие очки в матчах с «Десной» (3 победы в трех поединках), продолжат эту серию. Вряд ли счет будет крупным, но донецкая команда обязана побеждать.

Ориентировочные составы:
«Шахтер»: Пятов – Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат – Антонио, Алан Патрик, Коноплянка, Коваленко, Тете – Сикан.
«Десна»: Паст – Мостовой, Тамм, Денис Фаворов, Имереков – Домбровский, Арвеладзе, Гуцуляк, Тотовицкий, Картушов – Филиппов.
 

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23 февраля, воскресенье

«Шахтер» — «Десна»
Харьков. Стадион «Металлист». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ШАХТЕР – ДЕСНА. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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