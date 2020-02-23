19-й тур
Шахтер Донецк
1:0
Десна
23.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Мы провели ротацию, учитывая поединки с Бенфикой»

Наставник «Шахтера» считает, что его команда заслуженно победила «Десну»

  • 23.02.2020 23:12
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Луиш КАШТРУ: «Мы провели ротацию, учитывая поединки с Бенфикой»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о победе над «Десной» (1:0) в матче 19-го тура УПЛ, отдаче футболистов и изменениях в составе:

«Победам всегда добро пожаловать. Хоть на предпоследней секунде, хоть в середине поединка. В матче 90 с лишним минут: ты можешь уступить, закончить вничью и одержать верх. Конечно, когда результат приходит в концовке, это намного приятнее, потому что у соперника уже нет времени обойти тебя.

Мы играли с очень хорошим оппонентом. Была огромная отдача футболистов. «Десна» закрылась в обороне, создала нам много сложностей, но мы смогли им противостоять. Соперник всего пару раз добрался до наших ворот, Трубин совершил фантастический сейв. В целом хорошая неделя: две победы нашей команды приятны.
 
Да, мы учитывали поединки с «Бенфикой». Несмотря на то, что мы фокусировались только на игре с «Десной», было важно помнить о следующем матче, очень важном для нас. Решили провести некоторую ротацию, хотя знали, что команда будет не так скоординирована, как мы привыкли. Но комфортный отрыв от второго места позволяет проводить такую ротацию.

Сегодня нам, слава Богу, удалось победить. Вызов, который мы ставили перед футболистами, – не потерять преимущества или увеличить его. «Динамо» вчера выиграло, и для нас тоже было важно победить. Мы доминировали и заслуженно забили гол в конце».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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