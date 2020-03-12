Истанбул одолел Копенгаген с минимальным счетом

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы турецкий «Истанбул» дома обыграл «Копенгаген» со счетом 1:0. Единственный мяч в матче на 88-й минуте забил Вишча ударом с пенальти.
«Истанбул» — «Копенгаген» — 1:0
Гол: Вишча, 88, с пенальти
«Истанбул»: Гюнок, Шкртел, Клиши, Епуряну, Кайсара, Текдемир (Гульбрандсен, 85), Алексич, Кахведжи, Вишча (Окечукву, 90), Кривелли (Робиньо, 74), Ба.
«Копенгаген»: Юнссон, Варела, Бенгтссон, Бьелланд, Нельссон, Зека, Пеп Мас (Бартолец, 89), Фальк, Стаге, Сантос (Фишер, 82), Дарамю (Кауфманн, 62).
Предупреждения: Сантос (4), Кахведжи (4), Кривелли (60), Окечукву (90).
Источник — Sport.ua
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