Истанбул – Копенгаген – 1:0. Видео гола и обзор матча

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы турецкий «Истанбул» дома обыграл датский «Копенгаген» со счетом 1:0.
Лучшие моменты матча Истанбул Башакшехир - Копенгаген
|88'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эдин Вишча (Истанбул Башакшехир).
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Источник — Sport.ua
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