Гент
1:1
Рома
27.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рома в гостях отстояла ничью с Гентом

Безус отметился голевой передачей, но дальше идет команда Паулу Фонсеки

  • 27.02.2020 21:50
  • 807 просмотров
  • 0 комментариев
Рома в гостях отстояла ничью с Гентом
© twitter.com

В Бельгии состоялся ответный поединок 1/16 Лиги Европы: «Гент» принимал итальянскую «Рому». Увы, самая украинская команда Лиги Жюпилер прекратила борьбу в еврокубке.

Первый матч в Риме завершился минимальной победой хозяев, так что они сразу дали понять, что не намерены нестись в атаку. Хотя попробовали провести блиц-криг: удар Коларова на первой же минуте встречи пришелся в штангу. Однако подопечные Йесса Торупа постепенно перехватили инициативу, и в середине тайма открыли счет. Навес Безуса справа принял Дэвид и в касание пробил мимо вратаря – 1:0! Отметим, что для 20-летнего канадца мяч стал восьмым в последних 6-ти поединках во всех турнирах!

Впрочем, радость хозяев «Геламко Арены» была недолгой. Мхитарян изумительным по точности пасом вывел Клюйверта в штрафную, и тот реализовал выход к воротам. К слову, как оказалось, это был первый и последний удар в створ ворот «Гента» в матче!

Команда Паулу Фонсеки принялась играть по результату, ведь сопернику нужно было забивать дважды. Но надежно действовал на последней линии обороны Пау Лопес, самоотверженно играли защитники. Так что все старания футболистов «Гента» забить еще хотя бы один гол оказались напрасными. Ничья 1:1 выводит в 1/8 финала «Рому». Соперников римляне узнают уже завтра.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый поединок – 1:0 в пользу «Ромы»).

«Гент» – «Рома» – 1:1

 Джонатан Дэвид (25) - Джастин Клюйверт (29).

 Роман Безус (28), Лоран Депуатр (50), Свен Кумс (83), Милад Мохаммади (90+3), Вадис Оджиджа-Офоэ (90+5) - Жордан Верету (42), Леонардо Спинаццола (62).

«Гент»: Томас Камински - Милад Мохаммади, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун (Андерсон Ньянгбо, 80), Алессио Кастро-Монтес - Роман Безус (Георгий Чакветадзе, 66), Свен Кумс, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ - Джонатан Дэвид, Лоран Депуатр (Георгий Квилитая, 66).

«Рома»: Пау Лопес - Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (Давиде Сантон, 67), Александар Коларов, Крис Смоллинг - Бриан Кристанте, Жордан Верету (Федерико Фасио, 78), Генрих Мхитарян - Карлес Перес (Гонсало Вильяр, 83), Джастин Клюйверт, Эдин Джеко.

Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия).

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности