Рома в гостях отстояла ничью с Гентом

В Бельгии состоялся ответный поединок 1/16 Лиги Европы: «Гент» принимал итальянскую «Рому». Увы, самая украинская команда Лиги Жюпилер прекратила борьбу в еврокубке.

Первый матч в Риме завершился минимальной победой хозяев, так что они сразу дали понять, что не намерены нестись в атаку. Хотя попробовали провести блиц-криг: удар Коларова на первой же минуте встречи пришелся в штангу. Однако подопечные Йесса Торупа постепенно перехватили инициативу, и в середине тайма открыли счет. Навес Безуса справа принял Дэвид и в касание пробил мимо вратаря – 1:0! Отметим, что для 20-летнего канадца мяч стал восьмым в последних 6-ти поединках во всех турнирах!





Впрочем, радость хозяев «Геламко Арены» была недолгой. Мхитарян изумительным по точности пасом вывел Клюйверта в штрафную, и тот реализовал выход к воротам. К слову, как оказалось, это был первый и последний удар в створ ворот «Гента» в матче!





Команда Паулу Фонсеки принялась играть по результату, ведь сопернику нужно было забивать дважды. Но надежно действовал на последней линии обороны Пау Лопес, самоотверженно играли защитники. Так что все старания футболистов «Гента» забить еще хотя бы один гол оказались напрасными. Ничья 1:1 выводит в 1/8 финала «Рому». Соперников римляне узнают уже завтра.



Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый поединок – 1:0 в пользу «Ромы»).

«Гент» – «Рома» – 1:1



Джонатан Дэвид (25) - Джастин Клюйверт (29).



Роман Безус (28), Лоран Депуатр (50), Свен Кумс (83), Милад Мохаммади (90+3), Вадис Оджиджа-Офоэ (90+5) - Жордан Верету (42), Леонардо Спинаццола (62).

«Гент»: Томас Камински - Милад Мохаммади, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун (Андерсон Ньянгбо, 80), Алессио Кастро-Монтес - Роман Безус (Георгий Чакветадзе, 66), Свен Кумс, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ - Джонатан Дэвид, Лоран Депуатр (Георгий Квилитая, 66).



«Рома»: Пау Лопес - Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (Давиде Сантон, 67), Александар Коларов, Крис Смоллинг - Бриан Кристанте, Жордан Верету (Федерико Фасио, 78), Генрих Мхитарян - Карлес Перес (Гонсало Вильяр, 83), Джастин Клюйверт, Эдин Джеко.



Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия).

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА