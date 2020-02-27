Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч (первый поединок – 1:0 в пользу «Ромы»).
«Гент» – «Рома» – 1:1
Джонатан Дэвид (25) - Джастин Клюйверт (29).
Роман Безус (28), Лоран Депуатр (50), Свен Кумс (83), Милад Мохаммади (90+3) - Жордан Верету (42), Леонардо Спинаццола (62).
«Гент»: Томас Камински - Милад Мохаммади, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун (Андерсон Ньянгбо, 80), Алессио Кастро-Монтес - Роман Безус (Георгий Чакветадзе, 66), Свен Кумс, Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ - Джонатан Дэвид, Лоран Депуатр (Георгий Квилитая, 66).
Запасные: Колин Косеманс, Бруно Годо, Микаэль Лустиг, Андерсон Ньянгбо, Георгий Чакветадзе, Сулайман Маррех, Георгий Квилитая.
«Рома»: Пау Лопес - Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (Давиде Сантон, 67), Александар Коларов, Крис Смоллинг - Бриан Кристанте, Жордан Верету (Федерико Фасио, 78), Генрих Мхитарян - Карлес Перес (Гонсало Вильяр, 83), Джастин Клюйверт, Эдин Джеко.
Запасные: Даниэл Фузато, Федерико Фасио, Давиде Сантон, Мерт Четин, Гонсало Вильяр, Дженгиз Ундер, Никола Калинич.
Стадион: «Геламко Арена» (Гент, Бельгия).
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания).
90+5 мин. МАТЧ ОКОНЧЕН!
90+3 мин. Мохаммади толкал в спину клюйверта вблизи собственной штрафной.
90+2 мин. Оджиджа-Офоэ навесил со штрафного слева - мяч выбит.
90+1 мин. Рефери компенсировал четыре минуты.
90 мин. И снова он же! В касание пробил из полукружия штрафной - Пау Лопес поймал мяч!
89 мин. Ухххх! Оджиджа-Офоэ ворвался в штрафную и пробил из-под ноги защитника в ближний угол - вратарь в прыжке накрыл мяч!
87 мин. Еще один корнер Ромы справа, Коларов бил с лёта, но не попал как следует по мячу.
84 мин. Угловой гостей справа, мяч отскочил к Джеко, тот пробил - мимо.
83 мин. Кумс получил горчичник за разговоры. Пропустит следющий матч.
83 мин. Вильяр сменил Переса.
82 мин. Оджиджа-Офоэ пробил в касание из полукружия штрафной - мимо.
80 мин. Вместо Пластуна на поле вышел Ньянгбо.
79 мин. Угловой хозяев справа - мяч выбит.
78 мин. Вместо Верету выходит Фасио.
76 мин. Перес подал угловой справа - защитник выбил мяч головой.
75 мин. Кумс пробил с ходу - очень неточно.
74 мин. Оджиджа-Офоэ от линии штрафной с ходу пробил в ближний угол - кипер накрыл мяч.
74 мин. На данный момент владение мячом - 56:44% в пользу Гента. Фолят чаще гости - 9:10.
72 мин. Римляне сушат игру, тянут время.
69 мин. Чакветадзе пробил с ходу - мяч свалился с ноги.
67 мин. А Спинаццолу меняет Сантон.
66 мин. Квилитая и Чакветадзе продолжат игру вместо Безуса и Депуатра.
65 мин. Какой шанс! Депуатр подал справа, Оджиджа-Офоэ бил в касание в ближний угол - в сантиметрах от штанги пролетел мяч!
64 мин. Дэвид с ходу пробил из полукружия штрафной - выше ворот.
63 мин. Оджиджа-Офоэ навесил со штрафного слева - никто не дотянулся до мяча.
62 мин. Спинаццола на фланге остановил Безуса борцовским приемом.
60 мин. Дэвид оказался в положении вне игры.
57 мин. Приметы нынешнего времени: фанаты Ромы:
55 мин. Дэвид в борьбе сразу с двумя защитниками пробил низом - голкипер накрыл мяч. Затем пробил Оджиджа-Офоэ с ходу - по трибунам.
53 мин. Хозяева разыграли угловой слева.
51 мин. Джеко пробил с ходу - неточно.
50 мин. Депуатр сзади врезал по ногам Верету. Игроку Ромы оказывают помощь.
48 мин. Мхитарян перехватил мяч у чужой штрафной и без раздумий пробил - мимо ближней девятки!
46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
45 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
43 мин. Оджиджа-Офоэ навесил со штрафного, Депуатр пробил - мимо.
42 мин. Дэвид по флангу убегал от Верету, и тот вынужден был сбивать канадца. Жордан пропустит следующий матч!
41 мин. У Безуса зафиксировали офсайд.
40 мин. Угловой Гента справа, Пластун пробил головой - неточно.
39 мин. Навес хозяев со штрафного слева - кипер выбил мяч кулаком.
36 мин. Коларов подал угловой справа - вратарь выбил мяч кулаками, но недалеко. Смоллинг скинул головой, Джеко попытался перебросить мяч через вратаря, но не попал в ворота!
34 мин. Оджиджа-Офоэ пробил с ходу - неточно.
31 мин. Опасно! Дэвид принял мяч в штрафной и пробил с разворота - рядом с дальней штангой!
29 мин. ГОООООООЛ! Мхитарян запустил в штрафную Клюйверта, тот убежал от защитников и пробил под дальнюю штангу!
28 мин. Безус хватал за руку убегавшего Мхитаряна и таки свалил Генриха в середине поля.
25 мин. ГОООООООЛ! Безус навесил справа, Дэвид просочился между двумя защитниками и в касание пробил мимо голкипера!
23 мин. Ухххххх! Пожар в штрафной Ромы, несколько навесов и попыток пробить - защитник стоят стеной! Завершал всё это Безус выстрелом от линии штрафной - Джеко бросился под мяч!
21 мин. Команды поочередно владеют мячом в середине поля.
18 мин. Вот так стильно выглядит наставник римской команды Паулу Фонсека:
16 мин. Игра переместилась в середину поля.
13 мин. Кумс оказался в положении вне игры.
13 мин. Оджиджа-Офоэ подал угловой справа, Безус сбросил головой - в сторону от ворот.
11 мин. Коларов забежал в офсайд.
9 мин. Верету подавал угловой слева - защитник выбил мяч головой.
8 мин. Теперь Безус бил в касание из пределов штрафной - в защитника.
7 мин. Безус с ходу пробил от линии штрафной в дальний угол - вратарь накрыл мяч!
4 мин. Гент отодвинул игру от своих ворот и сам принялся искать пути к воротам соперника.
1 мин. Моментище! Коларов мощно пробил с ходу в дальний угол - ШТАНГА спасает хозяев!
1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.
Гости на разминке:
Стадион постепенно заполняется:
В четверг, 27-го февраля, состоится ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы, в которой «Гент» принимает «Рому». Поединок пройдет в Генте на поле стадиона «Геламко Арена», начало в 19:55 по киевскому времени.
Первый поединок соперников в Риме завершился минимальной победой хозяев. Судьбу той встречи решил ранний гол Карлеса Переса. Однако счет 1:0 – довольно скользкий. И у бельгийской команды остаются шансы на продолжение борьбы в турнире, тем более, что играть-то она будет дома! Хотя наверняка «волки» рассчитывают на выход в 1/8 и без боя сдаваться не намерены.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Гент» – «Рома».
Источник — Sport.ua
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