Рома
1:0
Гент
20.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Гент с Пластуном и Безусом минимально уступил Роме Фонсеки

Команды провели первую встречу 1/16 финала Лиги Европы

  • 20.02.2020 23:53
  • 224 просмотра
  • 0 комментариев
Гент с Пластуном и Безусом минимально уступил Роме Фонсеки
© twitter.com/kaagent

В первом поединке 1/16 Лиги Европы «Рома» на своем поле с минимальным счетом одолела «Гент», в стартовом составе которого на поле вышли украинцы Игорь Пластун и Роман Безус.

Римляне сумели провести быстрое взятие ворот соперников, когда Карлес Перес реализовал выход один на один с голкипером. Отметим, что этот гол стал дебютным для испанца в составе «волков». Гости в дальнейшем и сами пытались обострять ситуацию у штрафной соперников, но в завершающей стадии они грешили неточными действиями. Активностью в составе «Гента» выделялся Безус, в одном из эпизодов из-за пределов штрафной пробивший рядом со штангой.

В начале второй половины встречи хозяева поля едва не удвоили свое преимущество. Смоллинг замкнул навес со штрафного, и «буйволов» выручил голкипер Каминьски. Гости активно использовали прессинг и вполне могли сравнять результат. Дважды угрожал воротам Оджиджа-Офоэ, отличный момент был и у Депуатра.

В конце поединка римляне прижали бельгийцев к штрафной, но голов более забито не было. 1:0 – победа команды Паулу Фонсеки. Ответная встреча состоится через неделю.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Рома» – «Гент» – 1:0

Карлес Перес (13)

Смоллинг (65) – Безус (35)

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола (Сантон, 69), Фасио, Смоллинг, Коларов, Верету, Кристанте, Карлес Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82), Джеко.

«Гент»: Каминьски, Мохаммади, Нгадеу-Нгаджуй, Пластун, Лустиг, Оджиджа, Овусу, Кумс (Маррех, 91), Безус (Чакветадзе, 74), Дэвид, Депуатр.

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария).

Стадион «Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА - ГЕНТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности