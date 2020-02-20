Гент с Пластуном и Безусом минимально уступил Роме Фонсеки

В первом поединке 1/16 Лиги Европы «Рома» на своем поле с минимальным счетом одолела «Гент», в стартовом составе которого на поле вышли украинцы Игорь Пластун и Роман Безус.

Римляне сумели провести быстрое взятие ворот соперников, когда Карлес Перес реализовал выход один на один с голкипером. Отметим, что этот гол стал дебютным для испанца в составе «волков». Гости в дальнейшем и сами пытались обострять ситуацию у штрафной соперников, но в завершающей стадии они грешили неточными действиями. Активностью в составе «Гента» выделялся Безус, в одном из эпизодов из-за пределов штрафной пробивший рядом со штангой.

В начале второй половины встречи хозяева поля едва не удвоили свое преимущество. Смоллинг замкнул навес со штрафного, и «буйволов» выручил голкипер Каминьски. Гости активно использовали прессинг и вполне могли сравнять результат. Дважды угрожал воротам Оджиджа-Офоэ, отличный момент был и у Депуатра.

В конце поединка римляне прижали бельгийцев к штрафной, но голов более забито не было. 1:0 – победа команды Паулу Фонсеки. Ответная встреча состоится через неделю.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Рома» – «Гент» – 1:0

Карлес Перес (13)

Смоллинг (65) – Безус (35)

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола (Сантон, 69), Фасио, Смоллинг, Коларов, Верету, Кристанте, Карлес Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82), Джеко.

«Гент»: Каминьски, Мохаммади, Нгадеу-Нгаджуй, Пластун, Лустиг, Оджиджа, Овусу, Кумс (Маррех, 91), Безус (Чакветадзе, 74), Дэвид, Депуатр.

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария).

Стадион «Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА - ГЕНТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА