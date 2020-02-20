Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Рома» – «Гент» – 1:0

Карлес Перес (13)

Смоллинг (65) – Безус (35)

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола (Сантон, 69), Фасио, Смоллинг, Коларов, Верету, Кристанте, Карлес Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82), Джеко.

Запас: Фузато, Юндер, Калинич, Манчини.

«Гент»: Каминьски, Мохаммади, Нгадеу-Нгаджуи, Пластун, Лустиг, Оджиджа, Овусу, Кумс (Маррех, 91), Безус (Чакветадзе, 74), Дэвид, Депуатр.

Запас: Коосеманс, Ньянгбо, Квилитая, Кастро-Монтес, Годо.

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария).

Стадион «Олимпико» (Рим, Италия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Неудачная атака Гента.

91 мин. Замена у Гента. Вместо Кумса на поле вышел Маррех.

87 мин. ВОТ ЭТО ДА! После навеса с правого фланга Коларов пробил головой - Каминьски отбил мяч, а Пластун заблокировал добивание Мхитаряна!

85 мин. Неудачная атака Гента.

82 мин. Еще одна замена у Ромы. Вместо Перотти на поле вышел Клюйверт.

79 мин. Замена у Ромы. Вместо Пеллегрини вышел Мхитарян.

77 мин, Игра идет в центре поля.

74 мин. Замена у Гента. Вместо Безуса на поле вышел Чакветадзе.

72 мин. Пластун заблокировал удар Переса из-за пределов штрафной.

69 мин. Замена у Ромы. Вместо Спинаццолы на поле вышел Сантон.

68 мин. МОМЕНТ! Кумс вырезал передачу на линию вратарской, и Депуатр пробил несильно в руки голкиперу!

67 мин. Гости контролируют мяч.

65 мин. Смоллинг грубо сыграл против Безуса.

61 мин. И снова Оджиджа! Пробил от полукружия штрафной, и Лопес кончиками пальцев перевел мяч на угловой!

58 мин. ОПАСНО! Оджиджа пробил с линии штрафной, и Лопес в падении отбил мяч!

56 мин. Оффсайд у Кристанте.

55 мин. Безус издали пробил в руки Лопесу.

54 мин. Буйволы стараются активно прессинговать римлян у штрафной Ромы.

51 мин. МОМЕНТ! После навеса со штрафного Смоллинг с острого угла переправил мяч в ворота, и Каминьски выручил свою команду!

48 мин. Неудачная атака Гента.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Гент больше владеет мячом в эти минуты.

40 мин. Перспективная контратака Гента завершилась очень неточным ударом Оджиджа с линии штрафной.

38 мин. Неудачная атака Ромы.

35 мин. Безус грубо сыграл против Верету.

33 мин. Оджиджа убежал в контратаку, но слишком слабо отпасовал мяч Безусу.

32 мин. Овусу сделал рывок по правому флангу, но его загнали в угол, и Овусу упустил мяч.

28 мин. После навеса с углового Безус пытался пробить в падении через себя, но нарушил правила против Фасио.

27 мин. ЭХ! Безус пробил низом с дальней дистанции, и мяч пролетел рядом со штангой!

26 мин. Игра переместилась в центр поля.

23 мин. Оффсайд у Джеко.

21 мин. После прострела с фланга Спинаццола выбил мяч в ногу Депуатра, но круглый снаряд отскочил к голкиперу.

19 мин. Римляне играют активнее и явно нацелены увеличить свое преимущество.

16 мин. Гости контролируют мяч.

13 мин. ГОООЛ! 1:0!!! После обрезки Лустига Джеко сразу разрезной передачей вівел один на один с голкипером Переса, который свой шанс реализовал!

10 мин. После навеса со штрафного Смоллинг не сумел головой нанести удар!

8 мин. Римляне контролируют мяч.

6 мин. Оффсайд у Безуса.

5 мин. Оджиджа попітался сделать рывок к штрафной Ромі, но его сбили.

3 мин. ОПАСНО! Спинаццола с правого фланга навесил на дальнюю штангу, Джеко сделал скидку, и Пеллегрини не успел к мячу!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 20-го февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Рома» будет принимать «Гент». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Предстоящая встреча вызывает повышенный интерес у украинских любителей футбола. В составе бельгийского клуба выступают трое наших соотечественников, которые являются игроками основной обоймы «буйволов». Правда, форвард сборной Украины Роман Яремчук в данный момент восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии. Зато лидерские функции взял на себя Роман Безус, который отмечается результативными действиями в чемпионате Бельгии. Ну и в обороне «Гента» практически без замен играет Игорь Пластун. Соперником «буйволов» в 1/16 финала Лиги Европы стала римская «Рома», которую возглавляет экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» - «Гент».