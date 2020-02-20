Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.
«Рома» – «Гент» – 1:0
Карлес Перес (13)
Смоллинг (65) – Безус (35)
«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола (Сантон, 69), Фасио, Смоллинг, Коларов, Верету, Кристанте, Карлес Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82), Джеко.
Запас: Фузато, Юндер, Калинич, Манчини.
«Гент»: Каминьски, Мохаммади, Нгадеу-Нгаджуи, Пластун, Лустиг, Оджиджа, Овусу, Кумс (Маррех, 91), Безус (Чакветадзе, 74), Дэвид, Депуатр.
Запас: Коосеманс, Ньянгбо, Квилитая, Кастро-Монтес, Годо.
Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария).
Стадион «Олимпико» (Рим, Италия)
МАТЧ ОКОНЧЕН!
93 мин. Неудачная атака Гента.
91 мин. Замена у Гента. Вместо Кумса на поле вышел Маррех.
87 мин. ВОТ ЭТО ДА! После навеса с правого фланга Коларов пробил головой - Каминьски отбил мяч, а Пластун заблокировал добивание Мхитаряна!
85 мин. Неудачная атака Гента.
82 мин. Еще одна замена у Ромы. Вместо Перотти на поле вышел Клюйверт.
79 мин. Замена у Ромы. Вместо Пеллегрини вышел Мхитарян.
77 мин, Игра идет в центре поля.
74 мин. Замена у Гента. Вместо Безуса на поле вышел Чакветадзе.
72 мин. Пластун заблокировал удар Переса из-за пределов штрафной.
69 мин. Замена у Ромы. Вместо Спинаццолы на поле вышел Сантон.
68 мин. МОМЕНТ! Кумс вырезал передачу на линию вратарской, и Депуатр пробил несильно в руки голкиперу!
67 мин. Гости контролируют мяч.
65 мин. Смоллинг грубо сыграл против Безуса.
61 мин. И снова Оджиджа! Пробил от полукружия штрафной, и Лопес кончиками пальцев перевел мяч на угловой!
58 мин. ОПАСНО! Оджиджа пробил с линии штрафной, и Лопес в падении отбил мяч!
56 мин. Оффсайд у Кристанте.
55 мин. Безус издали пробил в руки Лопесу.
54 мин. Буйволы стараются активно прессинговать римлян у штрафной Ромы.
51 мин. МОМЕНТ! После навеса со штрафного Смоллинг с острого угла переправил мяч в ворота, и Каминьски выручил свою команду!
48 мин. Неудачная атака Гента.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.
43 мин. Гент больше владеет мячом в эти минуты.
40 мин. Перспективная контратака Гента завершилась очень неточным ударом Оджиджа с линии штрафной.
38 мин. Неудачная атака Ромы.
35 мин. Безус грубо сыграл против Верету.
33 мин. Оджиджа убежал в контратаку, но слишком слабо отпасовал мяч Безусу.
32 мин. Овусу сделал рывок по правому флангу, но его загнали в угол, и Овусу упустил мяч.
28 мин. После навеса с углового Безус пытался пробить в падении через себя, но нарушил правила против Фасио.
27 мин. ЭХ! Безус пробил низом с дальней дистанции, и мяч пролетел рядом со штангой!
26 мин. Игра переместилась в центр поля.
23 мин. Оффсайд у Джеко.
21 мин. После прострела с фланга Спинаццола выбил мяч в ногу Депуатра, но круглый снаряд отскочил к голкиперу.
19 мин. Римляне играют активнее и явно нацелены увеличить свое преимущество.
16 мин. Гости контролируют мяч.
13 мин. ГОООЛ! 1:0!!! После обрезки Лустига Джеко сразу разрезной передачей вівел один на один с голкипером Переса, который свой шанс реализовал!
10 мин. После навеса со штрафного Смоллинг не сумел головой нанести удар!
8 мин. Римляне контролируют мяч.
6 мин. Оффсайд у Безуса.
5 мин. Оджиджа попітался сделать рывок к штрафной Ромі, но его сбили.
3 мин. ОПАСНО! Спинаццола с правого фланга навесил на дальнюю штангу, Джеко сделал скидку, и Пеллегрини не успел к мячу!
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Во вторник, 20-го февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Рома» будет принимать «Гент». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – в 22:00 по киевскому времени.
Предстоящая встреча вызывает повышенный интерес у украинских любителей футбола. В составе бельгийского клуба выступают трое наших соотечественников, которые являются игроками основной обоймы «буйволов». Правда, форвард сборной Украины Роман Яремчук в данный момент восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии. Зато лидерские функции взял на себя Роман Безус, который отмечается результативными действиями в чемпионате Бельгии. Ну и в обороне «Гента» практически без замен играет Игорь Пластун. Соперником «буйволов» в 1/16 финала Лиги Европы стала римская «Рома», которую возглавляет экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» - «Гент».
Источник — Sport.ua
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