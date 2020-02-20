Рома
1:0
Гент
20.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рома – Гент – 1:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма первого поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 20.02.2020 22:32
  • 4277 просмотров
  • 2 комментария
Рома – Гент – 1:0. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/asroma

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч.

«Рома» – «Гент» – 1:0

Карлес Перес (13)

Смоллинг (65) – Безус (35)

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола (Сантон, 69), Фасио, Смоллинг, Коларов, Верету, Кристанте, Карлес Перес, Пеллегрини (Мхитарян, 79), Перотти (Клюйверт, 82), Джеко.

Запас: Фузато, Юндер, Калинич, Манчини.

«Гент»: Каминьски, Мохаммади, Нгадеу-Нгаджуи, Пластун, Лустиг, Оджиджа, Овусу, Кумс (Маррех, 91), Безус (Чакветадзе, 74), Дэвид, Депуатр.

Запас: Коосеманс, Ньянгбо, Квилитая, Кастро-Монтес, Годо.

Арбитр: Георгий Кабаков (Болгария).

Стадион «Олимпико» (Рим, Италия)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Неудачная атака Гента.

91 мин. Замена у Гента. Вместо Кумса на поле вышел Маррех.

87 мин. ВОТ ЭТО ДА! После навеса с правого фланга Коларов пробил головой - Каминьски отбил мяч, а Пластун заблокировал добивание Мхитаряна!

85 мин. Неудачная атака Гента.

82 мин. Еще одна замена у Ромы. Вместо Перотти на поле вышел Клюйверт.

79 мин. Замена у Ромы. Вместо Пеллегрини вышел Мхитарян.

77 мин, Игра идет в центре поля.

74 мин. Замена у Гента. Вместо Безуса на поле вышел Чакветадзе.

72 мин. Пластун заблокировал удар Переса из-за пределов штрафной.

69 мин. Замена у Ромы. Вместо Спинаццолы на поле вышел Сантон.

68 мин. МОМЕНТ! Кумс вырезал передачу на линию вратарской, и Депуатр пробил несильно в руки голкиперу!

67 мин. Гости контролируют мяч.

65 мин. Смоллинг грубо сыграл против Безуса.

61 мин. И снова Оджиджа! Пробил от полукружия штрафной, и Лопес кончиками пальцев перевел мяч на угловой!

58 мин. ОПАСНО! Оджиджа пробил с линии штрафной, и Лопес в падении отбил мяч!

56 мин. Оффсайд у Кристанте.

55 мин. Безус издали пробил в руки Лопесу.

54 мин. Буйволы стараются активно прессинговать римлян у штрафной Ромы.

51 мин. МОМЕНТ! После навеса со штрафного Смоллинг с острого угла переправил мяч в ворота, и Каминьски выручил свою команду!

48 мин. Неудачная атака Гента.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

43 мин. Гент больше владеет мячом в эти минуты.

40 мин. Перспективная контратака Гента завершилась очень неточным ударом Оджиджа с линии штрафной.

38 мин. Неудачная атака Ромы.

35 мин. Безус грубо сыграл против Верету.

33 мин. Оджиджа убежал в контратаку, но слишком слабо отпасовал мяч Безусу.

32 мин. Овусу сделал рывок по правому флангу, но его загнали в угол, и Овусу упустил мяч.

28 мин. После навеса с углового Безус пытался пробить в падении через себя, но нарушил правила против Фасио.

27 мин. ЭХ! Безус пробил низом с дальней дистанции, и мяч пролетел рядом со штангой!

26 мин. Игра переместилась в центр поля.

23 мин. Оффсайд у Джеко.

21 мин. После прострела с фланга Спинаццола выбил мяч в ногу Депуатра, но круглый снаряд отскочил к голкиперу.

19 мин. Римляне играют активнее и явно нацелены увеличить свое преимущество.

16 мин. Гости контролируют мяч.

13 мин. ГОООЛ! 1:0!!! После обрезки Лустига Джеко сразу разрезной передачей вівел один на один с голкипером Переса, который свой шанс реализовал!

10 мин. После навеса со штрафного Смоллинг не сумел головой нанести удар!

8 мин. Римляне контролируют мяч.

6 мин. Оффсайд у Безуса.

5 мин. Оджиджа попітался сделать рывок к штрафной Ромі, но его сбили.

3 мин. ОПАСНО! Спинаццола с правого фланга навесил на дальнюю штангу, Джеко сделал скидку, и Пеллегрини не успел к мячу!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

Во вторник, 20-го февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Рома» будет принимать «Гент». Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Предстоящая встреча вызывает повышенный интерес у украинских любителей футбола. В составе бельгийского клуба выступают трое наших соотечественников, которые являются игроками основной обоймы «буйволов». Правда, форвард сборной Украины Роман Яремчук в данный момент восстанавливается после операции на ахилловом сухожилии. Зато лидерские функции взял на себя Роман Безус, который отмечается результативными действиями в чемпионате Бельгии. Ну и в обороне «Гента» практически без замен играет Игорь Пластун. Соперником «буйволов» в 1/16 финала Лиги Европы стала римская «Рома», которую возглавляет экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» - «Гент».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 20.02.2020 22:40
    0
    vovaz1991, 20.02.2020 22:05
    Жаль Романа не буде(((
    Да он мог бы дубль сделать, а так почти некому.
    Ссылка
    vovaz1991
    online
      vovaz1991, 20.02.2020 22:05
    +4
    Жаль Романа не буде(((
    Ссылка
    vovaz1991
    online
      vovaz1991, 20.02.2020 22:05
    +4
    Жаль Романа не буде(((
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.02.2020 22:40
    0
    vovaz1991, 20.02.2020 22:05
    Жаль Романа не буде(((
    Да он мог бы дубль сделать, а так почти некому.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности