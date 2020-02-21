ФОНСЕКА: «Рома не очень хорошо играла с Гентом, но важно, что мы победили»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу команды над «Гентом» (1:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Перед командой не было задачи победить любыми средствами. Но сейчас у нас сложный момент. Мы упорно боролись и делали все возможное, чтобы изменить ситуацию.

«Гент» - сильная команда, мы играли с ними не очень хорошо. Но нам важно было победить. Сейчас мы не можем рисковать, ведь уверенность команды в себе низкая. Мы должны быть более практичными», - сказал после матча Фонсека.

Отметим, что «Рома» побила свой клубный рекорд. Команда проводит серию из 10-ти матчей в еврокубках, в которых забивает минимум один гол.