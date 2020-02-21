В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Рома» в домашних стенах минимально одолела «Гент».
Лига Европы. 1/16 финала
«Рома» (Италия) – «Гент» (Бельгия) – 1:0
Гол: 1:0 – 13 Карлес Перес.
Лучшие моменты матча Рома - Гент
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлес Перес (Рома).
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Источник — Sport.ua
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