Одним из самых интересных противостояний в плей-офф раунде Лиги Европы является битва «Гента» и «Ромы». Она было бы еще интереснее, если бы украинский форвард бельгийской команды Роман Яремчук не был травмирован и смог бы себя показать в игре с «Волками», которые, по слухам, крайне заинтересованы в украинце.

Впрочем, в первом матче, который «Гент» проиграл 0:1, на поле были Игорь Пластун и Роман Безус.

«Рома» добыла минимальную победу на своем поле и с небольшим перевесом поедет на выезд. Команда Паулу Фонсеки, похоже, преодолела мини-кризис, и после трех поражений подряд добыла две победы и еще ничего не потеряла в сезоне. Посмотрим, не предпочтет ли в итоге Фонсека сконцентрироваться на чемпионате, где «Рома» находится всего в трех очках от зоны Лиги чемпионов.

Что касается «Гента», то команда в чемпионате Бельгии идет 2-й, но отставание от «Брюгге» составляет уже 9 очков, и в команде явно не против продвинуться подальше в еврокубке.

Яремчук все еще вне игры, но Пластуна и Безуса в четверг мы на поле наверняка увидим.

27 февраля, четверг