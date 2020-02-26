Гент - Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Пластун и Безус против «Волков»

  • 26.02.2020 17:53
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Гент - Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© twitter.com/ASRomaEN

Одним из самых интересных противостояний в плей-офф раунде Лиги Европы является битва «Гента» и «Ромы». Она было бы еще интереснее, если бы украинский форвард бельгийской команды Роман Яремчук не был травмирован и смог бы себя показать в игре с «Волками», которые, по слухам, крайне заинтересованы в украинце.

Впрочем, в первом матче, который «Гент» проиграл 0:1, на поле были Игорь Пластун и Роман Безус.

«Рома» добыла минимальную победу на своем поле и с небольшим перевесом поедет на выезд. Команда Паулу Фонсеки, похоже, преодолела мини-кризис, и после трех поражений подряд добыла две победы и еще ничего не потеряла в сезоне. Посмотрим, не предпочтет ли в итоге Фонсека сконцентрироваться на чемпионате, где «Рома» находится всего в трех очках от зоны Лиги чемпионов.

Что касается «Гента», то команда в чемпионате Бельгии идет 2-й, но отставание от «Брюгге» составляет уже 9 очков, и в команде явно не против продвинуться подальше в еврокубке.

Яремчук все еще вне игры, но Пластуна и Безуса в четверг мы на поле наверняка увидим.

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27 февраля, четверг

«Гент» — «Рома»
Гент. Начало - в 20:00
ТВ-трансляция на телеканале Футбол 2
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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