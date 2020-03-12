Шахтер в гостях одолел Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

На пустой «Фольксваген-Арене» «Шахтер» сумел переиграть «Вольфсбург». «Волки» оказались не так уж и страшны. А если быть точнее, то совсем не страшные. Хотя в данном случае, конечно же, нужно хвалить наших: они сыграли очень уверенно и грамотно.

Перед игрой с «Вольфсбургом» проблем у «Шахтера» было две – отсутствие Степаненко и присутствие Вегхорста. В этой связи было очень интересно, как тренер «горняков» будет их решать.

За последний год Тарас Степаненко стал не только системообразующим футболистом «Шахтера», но и незаменимым. Извините за банальность, но «Шахтер» с Тарасом в составе и без оного – это две большие разницы. Степаненко способен в одиночку «выжигать» опорную зону, поэтому в последнее время Каштру мог себе позволить играть с одним «волнорезом». В данном случае можно было предположить, что против «Вольфсбурга» тренер дончан выставит сразу двух полузащитников в центре поля. Одним из них станет Патрик. Тут без вопросов. А вот кто составит ему пару? На сей счет вариантов было два: либо Майкон, либо Маркос Антонио. Оба варианта – не от хорошей жизни, но других не было. В итоге Каштру выбрал Маркоса.

Вторая проблема тоже оказалась серьезной и непростой с точки зрения нахождения путей решения. В ответной игре против «Бенфики» защитники «Шахтера», особенно центрбеки, неприятно удивили своей нерасторопностью и детскими ошибками. Наличие в атаке «Вольфсбурга» почти двухметрового Вегхорста как-то не добавляло оптимизма накануне игры. А вдруг Матвиенко снова не с той ноги встанет? Найдется ли противоядие?

Ну, а отсутствие зрителей – то уже не проблема «Шахтера», а, скорее, плюс для нашей команды, ведь нивелировалась разница игры в гостях. А вот для «Вольфсбурга» пустой стадион мог стать ахиллесовой пятой. Все же, эта команда не привыкла играть на «нейтральном» поле, в отличие от «Шахтера».

Настоящего стартового натиска в исполнении хозяев не последовало. То ли отсутствие зрителей сказалось на действиях «волков» - некому было гнать вперед, то ли таковой была установка тренера. «Шахтер» такая осторожная и неторопливая манера игры соперника вполне устраивала. Более того, именно дончане первыми собрали «сливки» с такого сценария. Практически первая осмысленная атака гостей получилась результативной. Исмаили на своем фланге обострил игру и сделал прострел в штрафную площадь, где за мяч пытался зацепиться Коваленко. Но у Виктора не получилось. Зато получилось у Мораеса сыграть на подборе: натурализованный бразилец четко пробил головой мимо вратаря.

Но на этом злоключения «волков» не закончились. Арнольд сыграл рукой в своей штрафной зоне, и Скомина после просмотра видеоповтора указал на «точку». К мячу почему-то подошел Коваленко. И пробил бесхитростно: вратарь намертво взял мяч. Конечно, нужно отдать должное Кастельсу – он угадал направление удара, но полузащитник «Шахтера» должен был пробить лучше. Увы, счет не удвоился. Если бы Коваленко забил, «Вольфсбург» мог бы рассыпаться, а так «волки» остались в игре.

Но сейв Кастельса не пробудил «Вольфсбург». Более активными и более мотивированными оказались именно «горняки». Они постоянно давили на «болевые точки» гостей – оба фланга защиты. Реальных возможностей отличиться чемпионы Украины не создали, но защиту соперника держали в «ежовых рукавицах».

Беда пришла, откуда не ждали. После рикошета от Кривцова мяч угодил в руку Матвиенко: ситуация один в один такая же, как и с попаданием мяча в руку Арнольда. И на этот раз Скомина дал пенальти. Но и на этот раз исполняющий удар игрок сыграл не лучшим образом. Вегхорст запустил мяч намного выше цели (наверное, потому, что у голландца поехала опорная нога). За исключением этого эпизода, первый тайм в исполнении «Шахтера» можно считать успешным. А если бы Коваленко удалось реализовать пенальти, то и вовсе идеальным.

А вот второй тайм для гостей начался обескураживающе. Уже в дебюте второй половины игры «волки» сравняли счет. И сделали это в своей излюбленной манере – со стандарта. Подачу от углового флажка замкнул головой Брукс: ни Коваленко, ни Матвиенко не сумели противостоять длинному защитнику «Вольфсбурга».

Дальше игра выровнялась и проходила, в основном, между штрафными площадками. Дончане свой шанс искали в позиционных атаках, пытаясь разыграть мяч до верного, тогда как немцы все больше уповали на быстрые контратаки.

Однако свой шанс «горняки» нашли после розыгрыша стандартного положения. Патрик классно исполнил штрафной удар – вратарь сумел перевести мяч в перекладину, а первым на добивании оказался Маркос Антонио. «Шахтер» снова вышел вперед.

Игра после этого особо не изменилась. Точнее, не изменилась вовсе. Инициативой больше владел «Шахтер», хозяева отвечали редкими выпадами. Ни тем, ни другим изменить счет не удалось, хотя полумоменты были возле обоих ворот.

Вот так завершился первый матч между этими командами. Все, как и предполагалось, решится во второй встрече. Только вот когда и где она пройдет – пока что сказать не представляется возможным.

Валерий ВАСИЛЕНКО

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч.

«Вольфсбург» – «Шахтер» – 1:2

Джон-Энтони Брукс (48) – Жуниор Мораес (17), Маркос Антонио (73)

На 22-й минуте Виктор Коваленко не реализовал пенальти (вратарь)

На 45+2 минуте Ваут Вегхорст не реализовал пенальти (выше)

Ваут Вегхорст (18), Ренато Штеффен (56), Джон-Энтони Брукс (71)

«Вольфсбург»: Кун Кастеелс, Пауло Отавио, Джон-Энтони Брукс, Робин Кнохе, Ренато Штеффен, Ксавер Шлагер (Жоао Виктор, 74), Максимилиан Арнольд, Янник Герхардт, Йосип Брекало, Адмир Мехмеди (Даниэль Гинчек, 80), Ваут Вегхорст.

«Шахтер»: Андрей Пятов, Исмаили (Давид Хочолава, 68), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Додо, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон (Евгений Коноплянка, 88), Виктор Коваленко (Майкон, 66), Тете, Жуниор Мораес

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Стадион «Фольксваген-Арена» (Вольфсбург, Германия)

ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА