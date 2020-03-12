Вольфсбург
1:2
Шахтер Донецк
12.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер в гостях одолел Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Команда Луиша Каштру стала намного ближе к четвертьфиналу евротурнира

  • 12.03.2020 23:54
  • 8429 просмотров
  • 88 комментариев
Шахтер в гостях одолел Вольфсбург в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
© ФК Шахтер

На пустой «Фольксваген-Арене» «Шахтер» сумел переиграть «Вольфсбург». «Волки» оказались не так уж и страшны. А если быть точнее, то совсем не страшные. Хотя в данном случае, конечно же, нужно хвалить наших: они сыграли очень уверенно и грамотно.

Перед игрой с «Вольфсбургом» проблем у «Шахтера» было две – отсутствие Степаненко и присутствие Вегхорста. В этой связи было очень интересно, как тренер «горняков» будет их решать.

За последний год Тарас Степаненко стал не только системообразующим футболистом «Шахтера», но и незаменимым. Извините за банальность, но «Шахтер» с Тарасом в составе и без оного – это две большие разницы. Степаненко способен в одиночку «выжигать» опорную зону, поэтому в последнее время Каштру мог себе позволить играть с одним «волнорезом». В данном случае можно было предположить, что против «Вольфсбурга» тренер дончан выставит сразу двух полузащитников в центре поля. Одним из них станет Патрик. Тут без вопросов. А вот кто составит ему пару? На сей счет вариантов было два: либо Майкон, либо Маркос Антонио. Оба варианта – не от хорошей жизни, но других не было. В итоге Каштру выбрал Маркоса.

Вторая проблема тоже оказалась серьезной и непростой с точки зрения нахождения путей решения. В ответной игре против «Бенфики» защитники «Шахтера», особенно центрбеки, неприятно удивили своей нерасторопностью и детскими ошибками. Наличие в атаке «Вольфсбурга» почти двухметрового Вегхорста как-то не добавляло оптимизма накануне игры. А вдруг Матвиенко снова не с той ноги встанет? Найдется ли противоядие?

Ну, а отсутствие зрителей – то уже не проблема «Шахтера», а, скорее, плюс для нашей команды, ведь нивелировалась разница игры в гостях. А вот для «Вольфсбурга» пустой стадион мог стать ахиллесовой пятой. Все же, эта команда не привыкла играть на «нейтральном» поле, в отличие от «Шахтера».

Настоящего стартового натиска в исполнении хозяев не последовало. То ли отсутствие зрителей сказалось на действиях «волков» - некому было гнать вперед, то ли таковой была установка тренера. «Шахтер» такая осторожная и неторопливая манера игры соперника вполне устраивала. Более того, именно дончане первыми собрали «сливки» с такого сценария. Практически первая осмысленная атака гостей получилась результативной. Исмаили на своем фланге обострил игру и сделал прострел в штрафную площадь, где за мяч пытался зацепиться Коваленко. Но у Виктора не получилось. Зато получилось у Мораеса сыграть на подборе: натурализованный бразилец четко пробил головой мимо вратаря.

Но на этом злоключения «волков» не закончились. Арнольд сыграл рукой в своей штрафной зоне, и Скомина после просмотра видеоповтора указал на «точку». К мячу почему-то подошел Коваленко. И пробил бесхитростно: вратарь намертво взял мяч. Конечно, нужно отдать должное Кастельсу – он угадал направление удара, но полузащитник «Шахтера» должен был пробить лучше. Увы, счет не удвоился. Если бы Коваленко забил, «Вольфсбург» мог бы рассыпаться, а так «волки» остались в игре.

Но сейв Кастельса не пробудил «Вольфсбург». Более активными и более мотивированными оказались именно «горняки». Они постоянно давили на «болевые точки» гостей – оба фланга защиты. Реальных возможностей отличиться чемпионы Украины не создали, но защиту соперника держали в «ежовых рукавицах».  

Беда пришла, откуда не ждали. После рикошета от Кривцова мяч угодил в руку Матвиенко: ситуация один в один такая же, как и с попаданием мяча в руку Арнольда. И на этот раз Скомина дал пенальти. Но и на этот раз исполняющий удар игрок сыграл не лучшим образом. Вегхорст запустил мяч намного выше цели (наверное, потому, что у голландца поехала опорная нога). За исключением этого эпизода, первый тайм в исполнении «Шахтера» можно считать успешным. А если бы Коваленко удалось реализовать пенальти, то и вовсе идеальным.

А вот второй тайм для гостей начался обескураживающе. Уже в дебюте второй половины игры «волки» сравняли счет. И сделали это в своей излюбленной манере – со стандарта. Подачу от углового флажка замкнул головой Брукс: ни Коваленко, ни Матвиенко не сумели противостоять длинному защитнику «Вольфсбурга».  

Дальше игра выровнялась и проходила, в основном, между штрафными площадками. Дончане свой шанс искали в позиционных атаках, пытаясь разыграть мяч до верного, тогда как немцы все больше уповали на быстрые контратаки.

Однако свой шанс «горняки» нашли после розыгрыша стандартного положения. Патрик классно исполнил штрафной удар – вратарь сумел перевести мяч в перекладину, а первым на добивании оказался Маркос Антонио. «Шахтер» снова вышел вперед.  

Игра после этого особо не изменилась. Точнее, не изменилась вовсе. Инициативой больше владел «Шахтер», хозяева отвечали редкими выпадами. Ни тем, ни другим изменить счет не удалось, хотя полумоменты были возле обоих ворот.  

Вот так завершился первый матч между этими командами. Все, как и предполагалось, решится во второй встрече. Только вот когда и где она пройдет – пока что сказать не представляется возможным.

Валерий ВАСИЛЕНКО

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч.

«Вольфсбург» – «Шахтер» – 1:2

Джон-Энтони Брукс (48) – Жуниор Мораес (17), Маркос Антонио (73)

На 22-й минуте Виктор Коваленко не реализовал пенальти (вратарь)

На 45+2 минуте Ваут Вегхорст не реализовал пенальти (выше)

Ваут Вегхорст (18), Ренато Штеффен (56), Джон-Энтони Брукс (71)

«Вольфсбург»: Кун Кастеелс, Пауло Отавио, Джон-Энтони Брукс, Робин Кнохе, Ренато Штеффен, Ксавер Шлагер (Жоао Виктор, 74), Максимилиан Арнольд, Янник Герхардт, Йосип Брекало, Адмир Мехмеди (Даниэль Гинчек, 80), Ваут Вегхорст.

«Шахтер»: Андрей Пятов, Исмаили (Давид Хочолава, 68), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Додо, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон (Евгений Коноплянка, 88), Виктор Коваленко (Майкон, 66), Тете, Жуниор Мораес

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Стадион «Фольксваген-Арена» (Вольфсбург, Германия)

ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 13.03.2020 00:52
    -2
    Плаксивых
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 13.03.2020 00:52
    -3
    kvv1404, 13.03.2020 00:45
    Вітаю Шахтар з перемогою! Є ще 0,4 очка в загальний рейтинг України!Захисникам північних сов привіт!!!
    Привет любитель плакивых негров.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 13.03.2020 00:51
    0
    ZAKARPATFAN, 13.03.2020 00:42
    И что? Переболеют и пусть. Это же не ВИЧ. Недельку полечился и вылечился, эсли ты не попадаешь в возрастную группу 60-90 лет. Те как правило не вылечиваються. Так что не понимаю эту всю панику. Лучше пускай обратят внимание на то сколько людей гибнут каждый день от онкозаболеваний. Там статистика ещё более неутешытельная. Вот это реальное заболевание, а не эта пустышка. Просто все что новое - пугает, рекламируется, пиариться. А потом быстро забывается.
    Мда, ты от темы далек совсем. А мне уже лень, и так весь день убил на споры с неверующими)) Вкратце, чисто теоретически из-за невозможности выработки к ней иммунитета болезнь может не закончиться никогда. Попеременно в разных странах будет возникать то, что происходит в Италии. Очевидцы говорят все больницы там переполнены людьми на аппаратах искусственного дыхания. Болезнь бьет не только старых, но и например тех, у кого диабет или вегето-сосудистая дистония. Ладно, спокойной ночи! Всех с победой! Порадовали в такое время)
    Ссылка
    Johnny92
      Johnny92, 13.03.2020 00:50
    +1
    Хороша гра і гарний результат на виїзді)!!! Браво!! Шахтар!!!
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    Sunrise
    online
      Sunrise, 13.03.2020 00:49
    +2
    Шахтёр с заслуженной победой!
    Боюсь еврокубки остановят вскоре. Но надеюсь что решат доиграть в мае-июне. А Евро уже через год будет.
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 13.03.2020 00:45
    +3
    Вітаю Шахтар з перемогою! Є ще 0,4 очка в загальний рейтинг України!Захисникам північних сов привіт!!!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.03.2020 00:42
    0
    digsum, 13.03.2020 00:37
    К сожалению, это неизвестно. Ситуация развивается стремительно и непонятно, что ждет дальше. Эксперты уже рисуют негативные сценарии, когда переболеет 70% населения планеты и это вполне реально
    И что? Переболеют и пусть. Это же не ВИЧ. Недельку полечился и вылечился, эсли ты не попадаешь в возрастную группу 60-90 лет. Те как правило не вылечиваються. Так что не понимаю эту всю панику. Лучше пускай обратят внимание на то сколько людей гибнут каждый день от онкозаболеваний. Там статистика ещё более неутешытельная. Вот это реальное заболевание, а не эта пустышка. Просто все что новое - пугает, рекламируется, пиариться. А потом быстро забывается.
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 13.03.2020 00:40
    +2
    Всю Украину с ПОБЕДОЙ! Шахта - умнички! Минусуйте дальше, а я спать...
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    digsum
    online
      digsum, 13.03.2020 00:37
    -2
    ZAKARPATFAN, 13.03.2020 00:30
    "скорей всего доигрывать турниры возможности не будет"
    Это тебе бы так хотелось, наверное. Но никто и нигде такого не говорил. Турнир будет доигран это 100%!
    К сожалению, это неизвестно. Ситуация развивается стремительно и непонятно, что ждет дальше. Эксперты уже рисуют негативные сценарии, когда переболеет 70% населения планеты и это вполне реально
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 13.03.2020 00:34
    0
    ZAKARPATFAN, 13.03.2020 00:27
    Напомню что этот Вольфсбург в прошлом туре сыграл у себя в ничью с Лейпцигом, 0-0, тобишь Лейпциг не забил волкам, а Шахта забила - 2! А это тот Лейпциг который сейчас феерит в ЛЧ
    Ну не так чтоб феерит, ну на фоне творчества Моуриньо выглядел сильно.
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    Liverpool
    online
      Liverpool, 13.03.2020 00:33
    +3
    Cityzen83, 13.03.2020 00:24
    Какая обида? Я просто хотел написать, что соревнование еврокубков приостановлят на не определенный срок. И судя по ситуации, скорей всего доигрывать турниры возможности не будет. Рад буду ошибаться.
    Рад адекватной речи, не переживайте пацаны, будет и у Динамы праздник, я вот его уже 20 лет жду, после феерии 1998го, Шахта и Дина наши команды и простите делить их на свой и чужой - это аномалия, мы не Англия - где на один район 30ть футбольных клубов.
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    digsum
    online
      digsum, 13.03.2020 00:33
    0
    OKs100, 12.03.2020 23:56
    Забавно, что за Шахтер играло, по сути, три украинца, и то один в воротах, а два остальных центральные защитники. В остальном команда бразильцев. Поэтому не понимаю как можно смотреть украинский клубный футбол, он уже давно не украинский.
    Ты хочешь сказать, что Вольфсбург не немецкий клуб? У них в составе 5 немцев всего, я уже молчу сколько в основе выходит
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.03.2020 00:30
    +2
    Cityzen83, 13.03.2020 00:24
    Какая обида? Я просто хотел написать, что соревнование еврокубков приостановлят на не определенный срок. И судя по ситуации, скорей всего доигрывать турниры возможности не будет. Рад буду ошибаться.
    "скорей всего доигрывать турниры возможности не будет"
    Это тебе бы так хотелось, наверное. Но никто и нигде такого не говорил. Турнир будет доигран это 100%!
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    Max Gor
      Max Gor, 13.03.2020 00:28
    +3
    Я ярый болельщик ДК , но если другой Украинский клуб приносит славу Украине и очки что бы остальные клубы могли опыт набираться и радовать своих болельщиков то конечным за любой клуб с Украины . Весь адекват так рассуждает, засланый провокаторы нет.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.03.2020 00:27
    +1
    Напомню что этот Вольфсбург в прошлом туре сыграл у себя в ничью с Лейпцигом, 0-0, тобишь Лейпциг не забил волкам, а Шахта забила - 2! А это тот Лейпциг который сейчас феерит в ЛЧ
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 13.03.2020 00:27
    0
    I_LOVE_UKRAINE, 13.03.2020 00:12
    До чого тут вишиванки, чи тобі лапті на ногах голову перетиснули?
    Вас теж з перемогою пане!!! Хоча напевно ваша перемога в іншому, мабуть
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 13.03.2020 00:26
    0
    Наш Коваленко мог и выше ударить... их Коваленко вон как пробил,а наш поскромничал
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 13.03.2020 00:24
    0
    Liverpool, 13.03.2020 00:15
    Простите господин, тобто пане, но свою обиду сливать на других даже в Ойропе не принято, так что вытрите сопли радости от победы над Александрией и дальше просто смотрите как нужно играть в футбол, потом сделаете видеопрезентацию для Михайличенко и Ко.
    Какая обида? Я просто хотел написать, что соревнование еврокубков приостановлят на не определенный срок. И судя по ситуации, скорей всего доигрывать турниры возможности не будет. Рад буду ошибаться.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 13.03.2020 00:23
    +3
    Шахтер с победой. Но из за отсутствия зрителей непокидало ощущения товарняка на сборах. Хотя у Шахтера чувствовался запас, и то что если надо он сможет прибавить.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 13.03.2020 00:23
    0
    Виктор Иванов, 13.03.2020 00:01
    То ты не помнишь сборную ФРГ с Озилами и турбанзилами
    А ариец Боатенг?
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    digsum
    online
      digsum, 12.03.2020 23:55
    +29
    Дай Бог не последний матч в сезоне!
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 12.03.2020 23:56
    +28
    Хороший вечер, Шахтер победил, очки принес, а тролли которые желали поражение украинской команде по будкам сидят
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    Omen
    online
      Omen, 12.03.2020 23:56
    +23
    Урааа! Начали мстить за поражения Александрии! Спасибо чемпион!
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    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 12.03.2020 23:56
    +21
    С победой лучший клуб Украины! Вся страна болела сегодня за Вас! Важные очки в копилку!)) Надеюсь заткнули роты всем горе прогнозистам, которых неДелю теперь тут не увидишь))
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    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 12.03.2020 23:59
    +18
    С победой Шахтер!!! Чемпионская игра. На выезде немцев победить, демонстрируя уверенную игру, это как минимум признак высокого класса команды.
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    kot-7
    online
      kot-7, 12.03.2020 23:56
    +18
    Молодцы, хорошая игра!
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    Demon
      Demon, 13.03.2020 00:11
    +17
    Уважаемые АДЕКВАТНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!!! ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОРАДУЕМСЯ ПОБЕДЕ ШАХТЕРА!!! МОЛОДЦЫ!!!
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    AK_228
    online
      AK_228, 12.03.2020 23:57
    +17
    Браво Шахтер, Браво Каштру!!
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    Yalta
      Yalta, 13.03.2020 00:19
    +15
    Я,хоть и болельщик Киева,но аплодирую стоя кротам.Молодцы.Единственная наша команда,которая добывает очки в копилку Украины!
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    dnk-msk
      dnk-msk, 12.03.2020 23:55
    +15
    Ура, вроде и лучше были, но и повезло! В конце и не только могли попасть на ничейку, что было бы сильно хуже.
    Всех поздравляю!
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    EremenkoOD
      EremenkoOD, 12.03.2020 23:55
    +14
    Головне - є очки в рейтинг для України! Але їхній Коваленко крутіше, нашому Вітє ще є куди рости.
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 23:57
    +13
    Ждём Шахту в 1/4 и будем надеется, этот 1/4 состоится
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 13.03.2020 00:02
    +12
    Шахтер - гордость всей Украины!
    Как по мне то Тайсон, Мораес и Патрик - лутшие в этой игре. Рад за Антонио, забил гол и спас ворота от верного гола. Матвиенко опять главный лузер матча. Надо искать ему замену.
    Коваленко тоже слабо и кто дал ему бить пеналь, да и зачем эсли до этого у Тете получалось забивать пенали. Надо было и давать ему бить. Хочолава не подвёл, не смотря на отсутствие игровой практики. Но в целом очень круто что победили от немцев на выезде. Так держать!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2020 23:55
    +12
    шахту с победой, очки нам нужны
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 12.03.2020 23:58
    +11
    OKs100, 12.03.2020 23:56
    Забавно, что за Шахтер играло, по сути, три украинца, и то один в воротах, а два остальных центральные защитники. В остальном команда бразильцев. Поэтому не понимаю как можно смотреть украинский клубный футбол, он уже давно не украинский.
    вообще то 5, если считать Мораеса!
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 13.03.2020 00:06
    +10
    Ох фанатам динамо ще одна кістка в горлі застряла
    Ссылка
    dnk-msk
      dnk-msk, 12.03.2020 23:58
    +10
    Надеюсь, когда авторы статьи на спорт.уа в прошлый раз ошиблись и написали про выход Шахтера в 1/4 (на тот момент только 1/8), они что-то знали и в итоге это будет пророчество )
    Ссылка
    Max Gor
      Max Gor, 13.03.2020 00:10
    +9
    Вся Украина и украинцы за команды которые выступают за страну в Европе. Те которые против это засланные провокаторы. Не стоит даже на них обращать внимание. Смотрите дальше футбол !
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 13.03.2020 00:01
    +9
    И да.. хотелось бы отметить шахтеровских хейтеров эвилов, жуликов, грозных вань и остальной шлаебени... снова посрамлены убогие
    Ссылка
    Сергей Двореченец
      Сергей Двореченец, 12.03.2020 23:57
    +9
    Шахтар з перемогою!!! Вольфсбург не вразив взагалі, проходити його можна - тільки б не відмінили турнір. Наші хлопці зіграли гарно і це надихає!
    Ссылка
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