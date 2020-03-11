После «лиссабонских орлов» на «Шахтер» в Лиге Европы ждет противостояние с еще одним ярким представителем футбольной «фауны» - немецкими «волками». 12 марта дончане проведут первую встречу в рамках 1/8 финала Лиги Европы – против «Вольфсбурга».

К сожалению, этот поединок пройдет без зрителей. Коронавирус добрался уже и до Германии. Там пока нет таких масштабов эпидемии, как в Италии, но «Вольфсбург» и местные власти решили перестраховаться.

С этой командой доселе еврокубковые тропы «Шахтера» не пересекались. Однако она уже знакома украинским болельщикам по нынешней кампании Лиги Европы. На групповом этапе «Вольфсбург» угодил в одну группу с нашей «Александрией». Обе очные встречи закончились в пользу «зелено-белых» - 3:1 и 1:0. По итогам группового этапа ЛЕ, «Вольфсбург» занял второе место, тогда как александрийцы – четвертое.

В первом раунде плей-офф «Вольфсбург» тоже встретился со старым знакомым для нас соперником – «Мальме» (со шведами в одной группе Лиги Европы играли киевские динамовцы). И в этом случае немецкая команда не испытала особых проблем, победив оппонента с общим счетом 5:1.

Накануне матча против «Шахтера» подопечные Гласнера в чемпионате Германии провели тяжелый поединок против одного из лидеров – «Лейпцига». Матч завершился нулевой ничьей. Последние пять поединков «волки» не проигрывают, хотя футбольный год начали с двух подряд поражений. Сейчас команда из одноименного городка занимает седьмое место в Бундеслиге. Понятное дело, что в чемпионские разборки «волки» в этом сезоне уже не вклинятся, но за зону Лиги Европы еще повоюют.

Хотя и нынешний еврокубковый сезон они намерены отыграть как можно успешнее. Лишним тому подтверждением является факт внезапного появления главного тренера «волков» на матче «Колос» - «Шахтер». По словам Гласнера, он хотел воочию увидеть игру будущего соперника. Увидел – и был немного удивлен ротацией от Каштру. Хотя, скорее всего, это удивление тренер «волков» «нарисовал» для прессы.

Для «Шахтера» главной репетицией накануне вояжа в Вольфсбург стал поединок 22-го тура УПЛ против «Колоса». В этом матче наставник «горняков» выставил действительно интересный стартовый состав: нельзя сказать, что экспериментальный, но и вряд ли Каштру продублирует его в матче против «волков». С другой стороны, кадровые пертурбации португальского наставника отчасти можно считать вынужденной мерой. Дело в том, что из-за травмы «Шахтер» лишился Степаненко, который присоединился к давно находящемуся на «больничном» Соломоне. А если учесть, что проблемы со здоровьем испытывали и Коваленко с Патриком, то состав «горняков» на «Колос» выглядит и не таким уж экспериментальным. В этой связи интересно, точнее, тревожно, смогут ли клубные эскулапы «Шахтера» поставить на ноги накануне матча все тех, чье участие под вопросом, или нет.

Так же интересно, какую игровую схему выберет на игру тренер «Шахтера». Будет ли это игра на контратаках, или же гости не будут отдавать инициативу сопернику. Как бы то ни было, хочется пожелать «Шахтеру» не играть против «Вольфсбурга» так, как дончане сыграли первый тайм против «Бенфики». Потому что «волки» – более компактная и дисциплинированная команда, которая наверняка воспользуется брешами в чужой штрафной площади, если «горняки» дадут такую возможность и прижмутся по-максимуму к своим воротам. И еще не хотелось бы видеть «пожары» в исполнении наших защитников. Форварды «Вольфсбурга» - что Вегхорст, что Гинчек – очень рослые (оба выше 190 см), с ними нужно очень аккуратно и надежно сыграть, особенно на «втором этаже».

Оливер ГЛАСНЕР, главный тренер «Вольфсбурга»:

– «Шахтер» – это команда из Лиги чемпионов, у которой большой международный опыт. Для нас это будет тяжелой задачей. У «Шахтера» хорошая защита, в целом квалифицированные исполнители, высокая командная скорость. Мы уважаем эту команду, но не боимся».



Луиш КАШТРУ, главный тренер «Шахтера»:

– «Вольфсбург» – команда высокого уровня, выступающая в Бундеслиге, в очень сильном чемпионате. На данный момент соперник на седьмом месте и ведет борьбу за зону Лиги Европы. Но главное для нас – показывать свой футбол, не терять собственный ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника, хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать. Это все и будет решающим».

Ориентировочные составы:

«Вольфсбург»: Кастеелс, Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио, Арнольд, Шлагер, Герхардт, Мехмеди, Вегхорст, Брекало

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Патрик, Антонио, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес.

12 марта, четверг