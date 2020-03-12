Вольфсбург
1:2
Шахтер Донецк
12.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вольфсбург – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма первого поединка 1/8 финала Лиги Европы

  • 12.03.2020 21:53
  • 48135 просмотров
  • 327 комментариев
Вольфсбург – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция матча
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Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч.

«Вольфсбург» – «Шахтер» – 1:2

Джон-Энтони Брукс (48) – Жуниор Мораес (17), Маркос Антонио (73)

На 22-й минуте Виктор Коваленко не реализовал пенальти (вратарь)

На 45+2 минуте Ваут Вегхорст не реализовал пенальти (выше)

Ваут Вегхорст (18), Ренато Штеффен (56), Джон-Энтони Брукс (71)

«Вольфсбург»: Кун Кастеелс, Пауло Отавио, Джон-Энтони Брукс, Робин Кнохе, Ренато Штеффен, Ксавер Шлагер (Жоао Виктор, 74), Максимилиан Арнольд, Янник Герхардт, Йосип Брекало, Адмир Мехмеди (Даниэль Гинчек, 80), Ваут Вегхорст.

Запас: Павао Перван, Феликс Клаус, Жером Руссийон, Марин Понграчич, Марсель Тиссеран.

«Шахтер»: Андрей Пятов, Исмаили (Давид Хочолава, 68), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Додо, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон (Евгений Коноплянка, 88), Виктор Коваленко (Майкон, 66), Тете, Жуниор Мораес

Запас: Анатолий Трубин, Ромеро Марлос, Даниил Сикан, Сергей Болбат.

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Стадион «Фольксваген-Арена» (Вольфсбург, Германия)

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Оценки Sport.ua за матч «Вольфсбург» – «Шахтер» – 1:2:

 

  

Замены «Вольфсбурга»: Жоао Виктор - 5,0; Даниэль Гинчек - б/о.

Замены «Шахтера»: Майкон - 5,5; Давид Хочолава - 6,0; Евгений Коноплянка - б/о.

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МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. После удара Гинчека мяч срикошетил на угловой!

92 мин. Волки пытаются вырвать ничью у Шахтера.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

88 мин. Замена у Шахтера. Вместо Тайсона на поле вышел Коноплянка.

87 мин. Брекало из-за пределов штрафной пробил неточно.

86 мин. Неудачная атака Шахтера.

84 мин. ОПАСНО! Отавио бил из убойной позиции, и мяч попал в Антонио!

80 мин. Замена у Вольфсбурга. Вместо Мехмеди на поле вышел Гинчек.

79 мин. Штеффен с дальней дистанции пробил неточно.

77 мин. Тайсон от левого угла штрафной не попал в дальний угол.

74 мин. Замена у Вольфсбурга. Вместо Шлагера на поле вышел Жоао Виктор.

73 мин. ГОООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!!Патрик пробил со штрафного, и Кастеелс в прыжке перевел мяч в перекладину. Кругоый снаряд отскочил к Антонио, который в падении головой нанес точный удар!

71 мин. Брукс сбил Патрика и сорвал атаку Шахтера.

69 мин. Матвиенко прострелил с левого фланга, и мяч попал в Брукса.

68 мин. Замена у Шахтера. Вместо Исмаили на поле вышел Хочолава.

66 мин. Замена у Шахтера. Вместо Коваленко на поле вышел Майкон.

63 мин. Неудачная атака Вольфсбурга левым флангом.

62 мин. Мехмеди с правого фланга прострелил в руки Пятову.

59 мин. Игра преимущественно идет в центре поля в эти минуты.

56 мин. Штеффен сбил Тайсона и сорвал атаку Шахтера.

55 мин. Шлагер нарушил правила в центре поля.

53 мин. Мехмеди от правого угла штрафной низом пробил неточно.

51 мин. Горняки контролируют мяч.

49 мин. Опасно! Тете бил из правого угла штрафной, и Кастеелс в падении поймал мяч!

48 мин. ГОЛ! 1:1! После навеса с углового Брукс выиграл верховую борьбу на линии вратарской и головой переправил мяч в ворота!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. НЕ ЗАБИВАЕТ ВЕГХОРСТ! Игрок Вольфсбурга поскользнулся во время разбега и пробил намного выше ворот!

45+1 мин. ПЕНАЛЬТИ! Мяч попал в руку Матвиенко в штрафной Шахтера, и арбитр, снова после просмотра видеоповтора, указал на точку!

42 мин. В невысоком темпе идет игра у нас в матче.

40 мин. Герхардт из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

37 мин. ОПАСНО! После передачи в штрафную Вольфсбурга Брукс в последний момент успел выбить мяч на угловой.

35 мин. Патрик из-за пределов штрафной пробил несильно в руки голкиперу.

32 мин. Игра идет в центре поля.

30 мин. Оффсайд у Тете.

29 мин. Оффсайд у Мораеса.

28 мин. Владение мячом - 45:55%.

26 мин. Оффсайд у Мехмеди.

25 мин. Горняки контролируют мяч.

22 мин. НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ КОВАЛЕНКО! Виктор бесхитростно пробил в правый от себя угол, и Кастеелс намертво поймал мяч!

21 мин. ПЕНАЛЬТИ! После подачи Додо мяч попал в руку Арнольду, и, просмотрев видеоповтор, арбитр указал на точку!

18 мин. Вегхорст отмахнулся от Исмаили.

17 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Исмаили навесил с левого фланга, Брукс не сумел выбить мяч, и сыгравший на опережение Мораес головой отправил мяч в ворота!

14 мин. Вегхорст от правого угла штрафной Шахтера пробил в руки Пятову.

12 мин. Герхардт пробил из-за пределов штрафной и мяч попал в Кривцова.

9 мин. Отавио из-за пределов штрафной пробил неточно.

7 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

4 мин. Опасно! Шлагер прострелил с правого фланга, и Вегхорст едва не подправил мяч в ворота!

4 мин. Арнольд пробил из-за пределов штрафной, и Пятов поймал мяч.

2 мин. Угнетающая тишина царит на стадионе в Вольфсбурге.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В четверг, 12-го марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Вольфсбург» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Вольфсбурге на «Фольксваген-Арене», начало в 22:00 по киевскому времени.

Перед поездкой в Германию донецкий клуб провел очень непростой поединок чемпионата с «Колосом», в котором вырвал победу со счетом 4:3. На «Оболонь-Арене» в Киеве за игрой «горняков» наблюдал и главный тренер «волков» Оливер Гласнер. В минувший уик-энд «Вольфсбург» также проводил встречу своего национального первенства, и «зелено-белые» на своем поле сыграли в безголевую ничью с «РБ Лейпциг». Напомним, что прошлой осенью во время проведения группового этапа Лиги Европы «волкам» противостояла «Александрия». «Вольфсбург» дважды нанес поражения «бронзовому» призеру чемпионата Украины – 3:1 и 1:0. В 1/16 финала «зелено-белые» разобрались с шведским «Мальме» (2:1 дома и 3:0 на выезде).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 13.03.2020 00:05
    0
    digsum, 12.03.2020 23:49
    Когда это спорт.юа продинамовским стал? Динамо тут в хвост и гриву))
    Всегда был, есть и будет продинамовским
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 13.03.2020 00:03
    0
    Alex Anatoliuov, 12.03.2020 23:44
    Можна іти спати победа наша плюс пару балів у копілку для УКРАЇНИ.
    я ж тобі казав... навчИся писати українською мовою, а потім висловлюй свої гівняні супер-думки) ну що за людина... писати не вміє, а пише як шалений....))))
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 12.03.2020 23:59
    +2
    Maccceo Plex Plex, 12.03.2020 23:51
    Значит в ответном матче будут топить за немцев)) И жду профутбол в воскресенье, кривозубый будет всю игру волать про феерическую победу дырявых над самой Александрией, 3 интервью суркиса, конкурс от завжды чаривной саши лободы, и в конце программы, про между прочим, Шахтер кого-то там опять в Европе обыграл))
    Про Лободу зачет)))
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 12.03.2020 23:59
    +1
    Maccceo Plex Plex, 12.03.2020 23:51
    Значит в ответном матче будут топить за немцев)) И жду профутбол в воскресенье, кривозубый будет всю игру волать про феерическую победу дырявых над самой Александрией, 3 интервью суркиса, конкурс от завжды чаривной саши лободы, и в конце программы, про между прочим, Шахтер кого-то там опять в Европе обыграл))
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 12.03.2020 23:58
    +1
    В 1945 гнали этих немцев и в хвост и в гриву ! И сегодня в футбольном матче ,показали где их место ! Да , это не Бавария , но все же . Шахтер с победой ! Ждем ответной игры !
    Ссылка
    Den4ik123
      Den4ik123, 12.03.2020 23:57
    +2
    Заслужено! Молодцы🔝
    Ссылка
    Liverpool
    online
      Liverpool, 12.03.2020 23:56
    +5
    Реально молодцы! Так и держать, не спускать парусов!!!
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 12.03.2020 23:56
    +4
    Шахтер поздравляю с заслуженной победой
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 12.03.2020 23:55
    +4
    ВІТАЮ ШАХТАР З ПОБЕДОЮ
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 12.03.2020 23:55
    +6
    Андрей Овчаренко, 12.03.2020 23:39
    Может Коноплянку выпустить?
    Вы зачем наше с Каштру решение заминусовали, неблагодарные?
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 23:54
    +4
    Чуть на берегу не всрались...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2020 23:53
    +8
    с победой шахту
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 12.03.2020 23:53
    +4
    НЕМЦИ кричать шнель шнель
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2020 23:53
    -1
    шахт
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 12.03.2020 23:51
    +3
    pricolist, 12.03.2020 23:47
    малехо не угадали, подумаешь
    Значит в ответном матче будут топить за немцев)) И жду профутбол в воскресенье, кривозубый будет всю игру волать про феерическую победу дырявых над самой Александрией, 3 интервью суркиса, конкурс от завжды чаривной саши лободы, и в конце программы, про между прочим, Шахтер кого-то там опять в Европе обыграл))
    Ссылка
    Alex Anatoliuov
    online
      Alex Anatoliuov, 12.03.2020 23:50
    0
    digsum, 12.03.2020 23:49
    Когда это спорт.юа продинамовским стал? Динамо тут в хвост и гриву))
    Хенде хох
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.03.2020 23:49
    +5
    Maccceo Plex Plex, 12.03.2020 23:46
    Кстати, огромный привет прогнозистам из спортюа)) Как там ваш 1-0, а, продерьнамовское петушье?))
    Когда это спорт.юа продинамовским стал? Динамо тут в хвост и гриву))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2020 23:49
    +3
    х с ним с 3м голом, давайте свисток, улучшим статку страны противостояний с немцами
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 12.03.2020 23:48
    +2
    Ушёл исмаили и игра в атаке замедлилась, или Яволки додали так
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.03.2020 23:48
    +3
    Марти Макфлай чет приуныл
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 12.03.2020 22:25
    +18
    В команде - один техничнее другого, но почему пенальти дали бить долбойобу?
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 12.03.2020 22:50
    +17
    А хто скаже, в честь чого Коваленко бив пенальті, якщо на полі є Тайсон, той же Патрік, чи Тете?
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 12.03.2020 22:24
    +17
    Ну блин, просто жесть. Почему не Тайсон? Почему это бревно?
    Ссылка
    Rizbyar
      Rizbyar, 12.03.2020 22:48
    +15
    Виявляється, пробити гірше Коваленка - можливо.
    Ссылка
    Alex__Romanov
    online
      Alex__Romanov, 12.03.2020 22:23
    +15
    Тайсон, Тете. Есть на поле те, кто пенальти уж точно лучше дерева пробивают
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 12.03.2020 22:48
    +14
    Добре що у Вольсбурга свій Коваленко є
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 12.03.2020 22:24
    +14
    коваленко... очень странное решение...)) даже удивительно... любой Мораес бы забил...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.03.2020 22:23
    +14
    Бревно есть бревно, зачем давать неуверенному игроку пеналь бить?
    Ссылка
    Dmitriy Svistak
    online
      Dmitriy Svistak, 12.03.2020 22:25
    +13
    почему то был уверен что он незабет
    Ссылка
    ramos2010
    online
      ramos2010, 12.03.2020 22:24
    +13
    Ска он точно сын Ахметова, другого объяснения почему он в старте всегда, да ещё и пенальтист у меня нет
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 12.03.2020 22:50
    +12
    Пятов прогрессирует. Теперь он научился отбивать пенальти силой мысли.
    Ссылка
    Oleh Nahornyi
    online
      Oleh Nahornyi, 12.03.2020 22:28
    +12
    Побачив, що брєвно готується бити, зразу поняв що це буде пройобаний момент. Маючи в команді стільки виконавців, давать бити брєвну. Куди дивитися тренер...
    Ссылка
    Dre
    online
      Dre, 12.03.2020 22:24
    +12
    Коваленко це щось
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 12.03.2020 22:48
    +11
    Они соревнуются, кто ржачнее пегаль пробьёт? 😂
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 12.03.2020 22:48
    +11
    ахаххх Коваленко оказывается еще как Бог пробил)))
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 12.03.2020 22:47
    +11
    Это было еще эпичнее чем Коваленко
    Ссылка
    Volodymyr Nochvai
    online
      Volodymyr Nochvai, 12.03.2020 22:28
    +11
    Питання більше не до Коваленко, його удар якраз прогнозований , а більше до тренера, що його з якогось дива зробив пенальтистом
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 12.03.2020 22:27
    +11
    Лучше бы Пятов пробил пеналь)))))
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 12.03.2020 22:23
    +11
    Коваленко лох
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 12.03.2020 23:00
    +10
    Нужна победа и очки в рейтинг для Украины!
    Ссылка
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