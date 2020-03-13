Луиш КАШТРУ: «Мы выиграли первый матч, но это пока ничего не значит»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над «Вольфсбургом» (2:1).

– Первый тайм был лучше: мы полностью контролировали игру и могли добиться более объемного результата. Второй начался не очень хорошо – соперник сравнял счет. Команда действительно прочувствовала этот пропущенный гол. Немного раскоординировались, но с небольшими корректировками в ходе тайма снова взяли игру в свои руки. В итоге абсолютно заслуженно добились победы, поэтому довольны.

– Коваленко вышел в стартовом составе. Как прокомментируете его игру?

– Футбол – коллективный вид спорта. Этой победы смогла добиться команда. Все ребята показали себя достойно, были на высоком уровне, работали как команда. Стратегия на матч практически полностью выполнена. Сейчас нужно отдохнуть, а уже в воскресенье у нас другая очень ответственная игра – с «Зарей». Важно как можно быстрее восстановить футболистов.

– В первом тайме показалось, что у Тайсона травма. У вас не было мысли его заменить?

– Да, в определенный момент подумали, что он испытывает какую-то боль и, возможно, придется его заменить. Поэтому третью замену держали до последнего, максимально ее оттягивали. Алан Патрик после травмы, Тайсон чувствовал боль, у Матвиенко также после удара болело колено… Матч закончился с одной проблемой – Исмаили. К счастью, не больше. Но было очень интересно, как команда проявила себя в столь интенсивной игре при огромном количестве матчей.

– Согласитесь, что проведенные вами замены повлияли на результат и принесли «Шахтеру» победу?

– Нет. Тренер просто выполняет свои обязанности. Штаб всегда должен читать, что происходит. В некоторых моментах второго тайма игра немного ускользала из наших рук, ее чересчур контролировал соперник. Поэтому мы хотели больше контролировать полузащиту и разыгрывать втроем, чтобы вывести чуть выше наших крайних защитников, расположить больше футболистов между линий соперника. Слава Богу, это удалось. Однако мы со своей стороны не сделали ничего большего, чем выполнили свои обязанности, как и всегда.

– Как изменились шансы команды на выход в следующий раунд?

– Все осталось так же. Мы выиграли первый матч, но это пока ничего не значит. Нужно отдавать себе отчет в том, что на самом деле этого еще очень мало для того, чтобы пройти дальше. Мы компетентны, но и соперник тоже. Все-таки Бундеслига входит в топ-5 европейских чемпионатов. Нужно быть осторожным. Не будем сейчас вдаваться в эйфорию, потому что впереди нас ждет сложнейшая работа.

Ответный матч запланирован на 19 марта в Харькове.