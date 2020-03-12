В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде обыграл немецкий «Вольфсбург» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вольфсбург» — «Шахтер» — 1:2
Голы: Брукс, 48 — Жуниор Мораес, 17, Маркос Антонио, 73
На 22-й минуте Виктор Коваленко («Шахтер») не реализовал пенальти (вратарь)
На 45-й минуте Ваут Вегхорст («Вольфсбург») не реализовал пенальти (мимо)
Обзор матча
0:1, Мораес, 17
Коваленко не забил пенальти, 22
Вергхорст не забил пенальти, 45
1:1, Брукс, 48
1:2, Маркос Антонио, 73
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Джон- Энтони Брукс (Вольфсбург).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
Источник — Футбол 1/2/3
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