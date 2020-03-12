Вольфсбург
1:2
Шахтер Донецк
12.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вольфсбург — Шахтер — 1:2. Видео голов и обзор матча

«Горняки» обыграли немецкий клуб на выезде в первом мачте 1/8 финала Лиги Европы

  • 12.03.2020 23:55
  • 6919 просмотров
  • 4 комментария
Вольфсбург — Шахтер — 1:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде обыграл немецкий «Вольфсбург» со счетом 2:1.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Вольфсбург» — «Шахтер» — 1:2
Голы: Брукс, 48 — Жуниор Мораес, 17, Маркос Антонио, 73

На 22-й минуте Виктор Коваленко («Шахтер») не реализовал пенальти (вратарь)
На 45-й минуте Ваут Вегхорст («Вольфсбург») не реализовал пенальти (мимо)

Обзор матча

0:1, Мораес, 17

Коваленко не забил пенальти, 22

Вергхорст не забил пенальти, 45

1:1, Брукс, 48

1:2, Маркос Антонио, 73

Лучшие моменты матча Вольфсбург - Шахтер Донецк
73' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Антонио (Шахтер Донецк).
48' ГОЛ ! Мяч забил Джон- Энтони Брукс (Вольфсбург).
17' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    vova
      vova, 13.03.2020 00:09
    0
    красавцы про100
    Ссылка
    johnDNK
    online
      johnDNK, 13.03.2020 00:09
    0
    почему не могу посмотреть видео, админы?
    Ссылка
    Mmm1234
      Mmm1234, 13.03.2020 00:06
    0
    Красавчики!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 13.03.2020 00:02
    +2
    Шахтар молодці перемога та залікові бали для України.!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 13.03.2020 00:02
    +2
    Шахтар молодці перемога та залікові бали для України.!!!
    Ссылка
    vova
      vova, 13.03.2020 00:09
    0
    красавцы про100
    Ссылка
    johnDNK
    online
      johnDNK, 13.03.2020 00:09
    0
    почему не могу посмотреть видео, админы?
    Ссылка
    Mmm1234
      Mmm1234, 13.03.2020 00:06
    0
    Красавчики!!!
    Ссылка
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