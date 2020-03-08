22-й тур
Колос К
3:4
Шахтер Донецк
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Колос забил три гола в ворота Шахтера, но не сумел набрать очки

Тем не менее, команда Руслана Костышина завершила первый этап чемпионата на шестой позиции

  • 08.03.2020 18:58
  • 12435 просмотров
  • 48 комментариев
Колос забил три гола в ворота Шахтера, но не сумел набрать очки
© ФК Шахтер

Если для гостей этот матч был рядовым в чемпионате Украины, можно сказать, просто одним из многих, то для «Колоса» итоговый результат был очень важен с точки зрения его дальнейшего участия в Премьер-Лиге. В случае победы подопечные Руслана Костышина гарантировали себе шестое место и участие на втором этапе в группе сильнейших. А вот ничья или поражение оставляли шансы «Мариуполю», который в это же время играл на выезде с «Днепром-1». 

В стартовом составе «Шахтера» отсутствовали сразу четыре игрока основы - Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Алан Патрик и Марлос, которые непосредственно готовятся к предстоящему матчу 1/8 финала Лиги Европы. Вместо них на поле с первых минут появились Майкон, Маркос Антонио, Евгений Коноплянка и Тете. Забегая вперед отмечу, что это все-таки отразилось на действиях горняков, 

Уже на 5-й минуте подопечные Луиша Каштру получили право на перспективный штрафной удар вблизи ворот соперников. Буквально с линии штрафной площади Евгений Коноплянка умело пробил в правый от себя угол ворот, но мяч угодил в штангу. Впрочем, уже спустя семь минут «Шахтер» открыл счет с пенальти, назначенный за нарушение правил Кирилла Петрова против Жуниора Мораеса. К точке подошел Тайсон, хладнокровно и точно пробив в правый угол ворот. Евгений Волынец решил угадать направление удара и прыгнул в противоположную сторону.    

После забитого гола рисунок игры не изменился. Гости по-прежнему больше контролировали мяч и активно действовали в атаке. К примеру, на 19-й минуте поочередно наносили удары по воротам «Колоса» Майкон и Маркос Антонио, однако в первом случае на пути мяча оказался защитник, а во втором вратарь хозяев поля.     

Только на 22-й минуте футболисты из Ковалёвки смогли ответить по-настоящему серьезно. Это Павел Ореховский отважился на удар из-за пределов штрафной площади и мяч пролетел буквально в считанных сантиметрах от левой «девятки». 

На 26-й Тете оказался на ударной позиции уже в штрафной площади соперников, однако вместо того, чтобы пробить с ходу, решил отдать передачу на Маркоса Антонио и момент был упущен. Зато через пять минут Тете примерно с той же позиции сильно пробил по воротам, но Евгений Волынец мяч отбил. Буквально тут же голкипер «Колоса» парировал еще и удар Евгения Коноплянки. Зато первым на добивании оказался Жуниор Мораес, забивший свой 17-й гол в нынешнем сезоне. 

Поведя в два мяча, горняки явно расслабились и в некоторых эпизодах стали играть небрежно. Как следствие, Андрей Пятов грубо ошибся вблизи собственных ворот, чем тут же воспользовался Вадим Милько. Он наглядно показал игрокам «Шахтера», что бывает, когда  происходят такие ошибки. 

Интересно, что концовка тайма осталась за «Колосом», которому явно добавил сил забитый гол. Хозяева поля прижали соперников к их воротам, но забить во второй раз до перерыва не смогли. 

В начале второй половины встречи хозяева поля продолжили играть активно в нападении и создали несколько опасных моментов у ворот «Шахтера». Так, на 51-й минуте Павел Ореховский со штрафного неплохо пробил обводящим ударом, но Андрей Пятов сыграл надежно и парировал мяч на угловой. Через две минуты Владимир Лысенко со средней дистанции целился в дальний угол, но немного не попал. А еще через минуту Павел Ореховский после розыгрыша углового, оказавшись на ударной позиции, пробил выше ворот. 

Не забиваешь ты - забивают тебе. Первая же острая атака горняков после перерыва на 60-й минуте завершилась результативно. Исмаили на левом фланге отобрал мяч у соперника, пробежал с мячом до штрафной площади хозяев поля, а затем через Маркоса Антонио мяч был доставлен Тете. Бразильский полузащитник сыграл уверенно, точно пробив в ближний угол. 

Спустя семь минут хозяева поля снова сократили отставание до минимального. Теперь пенальти был назначен в ворота «Шахтера» за подножку Сергея Кривцова на Владиславе Емце. Одиннадцатиметровый четко исполнил капитан «Колоса» Виталий Гавриш. И буквально тут же Арни Вильхамссон имел возможность сравнять счет, но с его коварным ударом справился Андрей Пятов, переведя мяч на угловой. 

И все-таки на 75-й минуте хозяева поля выровняли положение. Андрей Богданов выполнил опасный штрафной, Андрей Пятов мяч отбил чуть в сторону от себя, однако первым к нему успел Вадим Милько, оформивший, таким образом, дубль в этом матче.            

Но и это еще было не все. На 81-й минуте во время позиционной атаки «Шахтера» Майкон сильно пробил с близкого расстояния. Евгений Волынец мяч парировал, к нему успел Исмаили и от лицевой линии сделал передачу на Жуниора Мораеса. Тот пробил в дальний угол и счет в матче стал 3:4. 

К чести хозяев поля, даже после такого поворота событий они не остановились и на 87-й минуте после подачи углового Арни Вильхамссон головой пробил чуть выше перекладины. Затем через две минуты Александр Черноморец попытался издали перебросить мяч через Андрея Пятова, но в цель не попал. А уже на пятой компенсированной минуте после навеса во вратарскую мяч едва не оказался в воротах «Шахтера», но Валерий Бондарь выбил мяч практически с линии ворот. Добавлю еще, что в самом конце матча у горняков с поля был удален Маркос Антонио. 

Вот таким увлекательным вышел этот матч, итогом которого остались довольны обе команды. «Шахтер» сохранил преимущество над «Динамо» в турнирной таблице в 14 очков, а «Колос» уже знал результат игры в Днепре и теперь на втором этапе будет выступать в первой шестерке. 

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Колос» – «Шахтер» – 3:4

Вадим Милько (37, 75), Виталий Гавриш (67, с пенальти) – Тайсон (12, с пенальти), Жуниор Мораес (31, 81), Тете (60)

Петров (11), Ефремов (33), Емец (33), Милько (56) – Мораес (41), Тете (45+1), М.Антонио (85), Исмаили (94)

М.Антонио (96, вторая желтая карточка)

«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 75), Богданов, Ориховский (Ал-ндр Бондаренко, 86), Милько, Ильин, Вильхамссон, Лысенко (Кожушко, 58).

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов (Бондарь, 74), Матвиенко, Додо (Болбат, 64), Майкон, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка (Артем Бондаренко, 73), Тайсон, Мораес.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион «Оболонь-Арена» (Киев)

КОЛОС - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.03.2020 20:04
    +1
    Не вижу про 100% договорняк. В Венгрии 80-х были и на 7:6
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.03.2020 20:03
    0
    футфан, 08.03.2020 19:28
    Куди він виріс якщо не секрет?))) На мій погляд впав рівень гравців Шахти. Ну погодься що Мхітарян сильніше ніж Коваленко, Фред ніж Антоніо і Срна ніж Болбат. Це поверхнево. Так і в Динамо, Ярмоленко краще Циганкова а Велозу краще Шепелєва.
    Топы стали чуть слабее, все остальные - стали сильнее.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 08.03.2020 19:59
    -1
    Якщо команда забиває три м'ячі в ворота шахтаря,я думаю вона заслуговує бути в шістці найкращих упл.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 08.03.2020 19:40
    -2
    тобі треба, то йди
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:39
    -2
    grifon, 08.03.2020 19:37
    а давай з тобою у Чапаєва пограємо?)
    А давай ты нах.. пойдёшь!?
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 08.03.2020 19:39
    -2
    Чемпион забил сколько им было нужно, как и против Бенфики, вот и вся история матча.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 08.03.2020 19:37
    -2
    а давай з тобою у Чапаєва пограємо?)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:33
    -1
    grifon, 08.03.2020 19:29
    і це найкращий клуб країни? Динамо і то краще зіграло з ними
    Идти играй в домино... Экспэрт
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 19:33
    0
    AK_228, 08.03.2020 19:32
    Патрик
    Возможно.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:32
    -2
    Trasher311987, 08.03.2020 19:28
    А что думать вряд ли Бондаренко будет. Или майкон или Антонио
    Патрик
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 08.03.2020 19:29
    +1
    Я надеюсь Матвиенко мы в составе Шахтера с Вольфсбургом не увидим. И хорошо бы увидеть Дентиньо вместо Коноплянки.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 08.03.2020 19:29
    -5
    і це найкращий клуб країни? Динамо і то краще зіграло з ними
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 19:28
    +1
    AK_228, 08.03.2020 19:22
    Та да, значит будут что то думать, им именно за это и платят ...
    А что думать вряд ли Бондаренко будет. Или майкон или Антонио
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 08.03.2020 19:28
    -1
    Андрей Овчаренко, 08.03.2020 19:03
    Я ж говорил - уровень чемпа подрос.
    Куди він виріс якщо не секрет?))) На мій погляд впав рівень гравців Шахти. Ну погодься що Мхітарян сильніше ніж Коваленко, Фред ніж Антоніо і Срна ніж Болбат. Це поверхнево. Так і в Динамо, Ярмоленко краще Циганкова а Велозу краще Шепелєва.
    Ссылка
    Rem Arvipin
      Rem Arvipin, 08.03.2020 19:26
    -4
    babovoz, 08.03.2020 19:03
    Браво Колос!!! Аби всі так грали в чемпіонаті України, як сьогодні Колос і стадіони були б повні
    Аби так грати потрібно аби у всіх команд були таке поле як город. На нормальному газоні Шахта винесла б Колос пішки
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:24
    +2
    Александр Шевченко, 08.03.2020 19:21
    Ничего, страшного. Из еврокубка вас так же выпрут скоро, так как вас Динамо Киев выперло из двух кубков на внутренней арене в этом сезоне. Погоняем, не сомневайся, может еще и в будку загоним, да и не только мы, Заря, Десна, Александрия тоже будут очень хотеть вас в будку загнать, ибо очечки им нужны будут как воздух, и тогда мы посмотрим, на сколько крепок шапиньен.
    Я надеюсь все выше перечисленные не откажут в удовольствии попинать ногами старого больного льва
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:22
    0
    Trasher311987, 08.03.2020 19:18
    Плохо что Степаненко не играет. Лоси там играют. Интересно будет посмотреть.
    Та да, значит будут что то думать, им именно за это и платят ...
    Ссылка
    Demon
      Demon, 08.03.2020 19:21
    +2
    Александр Шевченко, 08.03.2020 19:05
    И таких тяжелых матчей у сброда донецкого будет целых 10 в первой шестерке. Погоняем будку по шестерке.
    Заебетесь пыль глотать.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 08.03.2020 19:21
    -10
    mayakovskiy1, 08.03.2020 19:14
    Вы реально сможете разве что погонять)) Глядя на очередное золото ШД и матчи еврокубков
    Ничего, страшного. Из еврокубка вас так же выпрут скоро, так как вас Динамо Киев выперло из двух кубков на внутренней арене в этом сезоне. Погоняем, не сомневайся, может еще и в будку загоним, да и не только мы, Заря, Десна, Александрия тоже будут очень хотеть вас в будку загнать, ибо очечки им нужны будут как воздух, и тогда мы посмотрим, на сколько крепок шапиньен.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 19:18
    +1
    AK_228, 08.03.2020 19:16
    Правда спасибо, не знал что Вольфсбург в «форме», тем интереснее
    Плохо что Степаненко не играет. Лоси там играют. Интересно будет посмотреть.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 08.03.2020 19:02
    +9
    Колосу спасибо за открытий футбол, побольше таких игр в УПЛ! А 9 красных за тур - не помню такого кровавого тура, по моему это рекорд)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:00
    +7
    Весело, весело.. Тренер Вольсбурга уехал немного расслабленный.. и это хорошо
    Ссылка
    EremenkoOD
    online
      EremenkoOD, 08.03.2020 18:59
    +7
    В первой шестерке интересный Колос, а не унылый Мариуполь. Днепру респект!
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 08.03.2020 19:10
    +6
    Колос конечно молодец. Но ШД опять пытался выиграть на расслабление ( специалисты будут утверждать что на классе)))),как с Ворсклой. Может оно бы так и вышло,но при 0-2 Пятову стало скучно и он подарил один мяч Колосу и нам интересный матч.
    Меня интересует этот матч в разрезе игры в ЛЕ. И настораживает то, что как раз по движению, борьбе, верховой борьбе, стандартам Вольсбург- похож на Колос. Надеюсь что Шахтер сделает выводы и с немцами игра будет совсем другая.
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 08.03.2020 19:11
    +5
    Боевой матч равных команд !
    Молодцы !!!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 08.03.2020 19:14
    +4
    Александр Шевченко, 08.03.2020 19:05
    И таких тяжелых матчей у сброда донецкого будет целых 10 в первой шестерке. Погоняем будку по шестерке.
    Вы реально сможете разве что погонять)) Глядя на очередное золото ШД и матчи еврокубков
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 08.03.2020 19:03
    +4
    Браво Колос!!! Аби всі так грали в чемпіонаті України, як сьогодні Колос і стадіони були б повні
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 08.03.2020 19:03
    +4
    Я ж говорил - уровень чемпа подрос.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.03.2020 19:02
    +4
    Колос-молодцы,заслужили право играть в шестёрке сильнейших
    Ссылка
    JohnNeuman
      JohnNeuman, 08.03.2020 19:15
    +3
    Между командами настолько большая пропасть, что одни не хотят играть несмотря что их вовсю гоняют и дарят мячи сопернику. Искривленная ерунда какая то.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:24
    +2
    Александр Шевченко, 08.03.2020 19:21
    Ничего, страшного. Из еврокубка вас так же выпрут скоро, так как вас Динамо Киев выперло из двух кубков на внутренней арене в этом сезоне. Погоняем, не сомневайся, может еще и в будку загоним, да и не только мы, Заря, Десна, Александрия тоже будут очень хотеть вас в будку загнать, ибо очечки им нужны будут как воздух, и тогда мы посмотрим, на сколько крепок шапиньен.
    Я надеюсь все выше перечисленные не откажут в удовольствии попинать ногами старого больного льва
    Ссылка
    Demon
      Demon, 08.03.2020 19:21
    +2
    Александр Шевченко, 08.03.2020 19:05
    И таких тяжелых матчей у сброда донецкого будет целых 10 в первой шестерке. Погоняем будку по шестерке.
    Заебетесь пыль глотать.
    Ссылка
    Demon
      Demon, 08.03.2020 19:05
    +2
    EremenkoOD, 08.03.2020 18:59
    В первой шестерке интересный Колос, а не унылый Мариуполь. Днепру респект!
    Колос интересный, только где перспектива??? Наиграется президент и бросит. А-ля Темп Шепетовка (если кто помнит).
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 08.03.2020 19:02
    +2
    Гравці Колосу так раділи ніби в ЛЧ пройшли
    Але гру показали пристойну
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 08.03.2020 20:04
    +1
    Не вижу про 100% договорняк. В Венгрии 80-х были и на 7:6
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 08.03.2020 19:29
    +1
    Я надеюсь Матвиенко мы в составе Шахтера с Вольфсбургом не увидим. И хорошо бы увидеть Дентиньо вместо Коноплянки.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 19:28
    +1
    AK_228, 08.03.2020 19:22
    Та да, значит будут что то думать, им именно за это и платят ...
    А что думать вряд ли Бондаренко будет. Или майкон или Антонио
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2020 19:18
    +1
    AK_228, 08.03.2020 19:16
    Правда спасибо, не знал что Вольфсбург в «форме», тем интереснее
    Плохо что Степаненко не играет. Лоси там играют. Интересно будет посмотреть.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:17
    +1
    JohnNeuman, 08.03.2020 19:15
    Между командами настолько большая пропасть, что одни не хотят играть несмотря что их вовсю гоняют и дарят мячи сопернику. Искривленная ерунда какая то.
    Да хер там... это равные команды
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 08.03.2020 19:13
    +1
    jekаfunny, 08.03.2020 19:11
    Боевой матч равных команд !
    Молодцы !!!
    «равных команд» бля, заканчивай тролить, не твой стиль
    Ссылка
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