Колос забил три гола в ворота Шахтера, но не сумел набрать очки

Если для гостей этот матч был рядовым в чемпионате Украины, можно сказать, просто одним из многих, то для «Колоса» итоговый результат был очень важен с точки зрения его дальнейшего участия в Премьер-Лиге. В случае победы подопечные Руслана Костышина гарантировали себе шестое место и участие на втором этапе в группе сильнейших. А вот ничья или поражение оставляли шансы «Мариуполю», который в это же время играл на выезде с «Днепром-1».

В стартовом составе «Шахтера» отсутствовали сразу четыре игрока основы - Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Алан Патрик и Марлос, которые непосредственно готовятся к предстоящему матчу 1/8 финала Лиги Европы. Вместо них на поле с первых минут появились Майкон, Маркос Антонио, Евгений Коноплянка и Тете. Забегая вперед отмечу, что это все-таки отразилось на действиях горняков,

Уже на 5-й минуте подопечные Луиша Каштру получили право на перспективный штрафной удар вблизи ворот соперников. Буквально с линии штрафной площади Евгений Коноплянка умело пробил в правый от себя угол ворот, но мяч угодил в штангу. Впрочем, уже спустя семь минут «Шахтер» открыл счет с пенальти, назначенный за нарушение правил Кирилла Петрова против Жуниора Мораеса. К точке подошел Тайсон, хладнокровно и точно пробив в правый угол ворот. Евгений Волынец решил угадать направление удара и прыгнул в противоположную сторону.

После забитого гола рисунок игры не изменился. Гости по-прежнему больше контролировали мяч и активно действовали в атаке. К примеру, на 19-й минуте поочередно наносили удары по воротам «Колоса» Майкон и Маркос Антонио, однако в первом случае на пути мяча оказался защитник, а во втором вратарь хозяев поля.

Только на 22-й минуте футболисты из Ковалёвки смогли ответить по-настоящему серьезно. Это Павел Ореховский отважился на удар из-за пределов штрафной площади и мяч пролетел буквально в считанных сантиметрах от левой «девятки».

На 26-й Тете оказался на ударной позиции уже в штрафной площади соперников, однако вместо того, чтобы пробить с ходу, решил отдать передачу на Маркоса Антонио и момент был упущен. Зато через пять минут Тете примерно с той же позиции сильно пробил по воротам, но Евгений Волынец мяч отбил. Буквально тут же голкипер «Колоса» парировал еще и удар Евгения Коноплянки. Зато первым на добивании оказался Жуниор Мораес, забивший свой 17-й гол в нынешнем сезоне.

Поведя в два мяча, горняки явно расслабились и в некоторых эпизодах стали играть небрежно. Как следствие, Андрей Пятов грубо ошибся вблизи собственных ворот, чем тут же воспользовался Вадим Милько. Он наглядно показал игрокам «Шахтера», что бывает, когда происходят такие ошибки.

Интересно, что концовка тайма осталась за «Колосом», которому явно добавил сил забитый гол. Хозяева поля прижали соперников к их воротам, но забить во второй раз до перерыва не смогли.

В начале второй половины встречи хозяева поля продолжили играть активно в нападении и создали несколько опасных моментов у ворот «Шахтера». Так, на 51-й минуте Павел Ореховский со штрафного неплохо пробил обводящим ударом, но Андрей Пятов сыграл надежно и парировал мяч на угловой. Через две минуты Владимир Лысенко со средней дистанции целился в дальний угол, но немного не попал. А еще через минуту Павел Ореховский после розыгрыша углового, оказавшись на ударной позиции, пробил выше ворот.

Не забиваешь ты - забивают тебе. Первая же острая атака горняков после перерыва на 60-й минуте завершилась результативно. Исмаили на левом фланге отобрал мяч у соперника, пробежал с мячом до штрафной площади хозяев поля, а затем через Маркоса Антонио мяч был доставлен Тете. Бразильский полузащитник сыграл уверенно, точно пробив в ближний угол.

Спустя семь минут хозяева поля снова сократили отставание до минимального. Теперь пенальти был назначен в ворота «Шахтера» за подножку Сергея Кривцова на Владиславе Емце. Одиннадцатиметровый четко исполнил капитан «Колоса» Виталий Гавриш. И буквально тут же Арни Вильхамссон имел возможность сравнять счет, но с его коварным ударом справился Андрей Пятов, переведя мяч на угловой.

И все-таки на 75-й минуте хозяева поля выровняли положение. Андрей Богданов выполнил опасный штрафной, Андрей Пятов мяч отбил чуть в сторону от себя, однако первым к нему успел Вадим Милько, оформивший, таким образом, дубль в этом матче.

Но и это еще было не все. На 81-й минуте во время позиционной атаки «Шахтера» Майкон сильно пробил с близкого расстояния. Евгений Волынец мяч парировал, к нему успел Исмаили и от лицевой линии сделал передачу на Жуниора Мораеса. Тот пробил в дальний угол и счет в матче стал 3:4.

К чести хозяев поля, даже после такого поворота событий они не остановились и на 87-й минуте после подачи углового Арни Вильхамссон головой пробил чуть выше перекладины. Затем через две минуты Александр Черноморец попытался издали перебросить мяч через Андрея Пятова, но в цель не попал. А уже на пятой компенсированной минуте после навеса во вратарскую мяч едва не оказался в воротах «Шахтера», но Валерий Бондарь выбил мяч практически с линии ворот. Добавлю еще, что в самом конце матча у горняков с поля был удален Маркос Антонио.

Вот таким увлекательным вышел этот матч, итогом которого остались довольны обе команды. «Шахтер» сохранил преимущество над «Динамо» в турнирной таблице в 14 очков, а «Колос» уже знал результат игры в Днепре и теперь на втором этапе будет выступать в первой шестерке.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Колос» – «Шахтер» – 3:4

Вадим Милько (37, 75), Виталий Гавриш (67, с пенальти) – Тайсон (12, с пенальти), Жуниор Мораес (31, 81), Тете (60)

Петров (11), Ефремов (33), Емец (33), Милько (56) – Мораес (41), Тете (45+1), М.Антонио (85), Исмаили (94)

М.Антонио (96, вторая желтая карточка)

«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 75), Богданов, Ориховский (Ал-ндр Бондаренко, 86), Милько, Ильин, Вильхамссон, Лысенко (Кожушко, 58).

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Кривцов (Бондарь, 74), Матвиенко, Додо (Болбат, 64), Майкон, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка (Артем Бондаренко, 73), Тайсон, Мораес.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион «Оболонь-Арена» (Киев)

КОЛОС - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА