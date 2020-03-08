22-й тур
Колос К
3:4
Шахтер Донецк
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Колос — Шахтер — 3:4. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Украины

  • 08.03.2020 20:35
  • 3872 просмотра
  • 4 комментария
Колос — Шахтер — 3:4. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер

«Шахтер» одержал победу над «Колосом» в результативном поединке 22-го тура УПЛ. Матч закончился со счетом 4:3.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Лучшие моменты матча Колос К - Шахтер Донецк
81' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
76' ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
67' ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Гавриш (Колос К).
60' ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
37' ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
31' ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
12' ГОЛ ! С пенальти забил Тайсон (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    Обсервер Влад
    online
      Обсервер Влад, 08.03.2020 21:30
    0
    Пилять Запилите нормальный плеер, это говно нихера не показывает, виснет через 5 секунд
    Ссылка
    Roma Dilniy
    online
      Roma Dilniy, 08.03.2020 21:18
    0
    хороша гра
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 08.03.2020 20:56
    +3
    Первые 2 гола Шахтера забиты не по правилам.
    Первый. Упал от мяча, а не от действий защитника. За это надо давать желтую, а не пенальти!
    Второй забит из положения вне игры. Перед вратарем Колоса какой то урюк из Шахтера терся впереди защитников в момент удара!
    Так что Шахтер судьи вытянули, получается.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 20:49
    +2
    а Колос то радует болельщиков
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 08.03.2020 20:56
    +3
    Первые 2 гола Шахтера забиты не по правилам.
    Первый. Упал от мяча, а не от действий защитника. За это надо давать желтую, а не пенальти!
    Второй забит из положения вне игры. Перед вратарем Колоса какой то урюк из Шахтера терся впереди защитников в момент удара!
    Так что Шахтер судьи вытянули, получается.
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 08.03.2020 20:49
    +2
    а Колос то радует болельщиков
    Ссылка
    Обсервер Влад
    online
      Обсервер Влад, 08.03.2020 21:30
    0
    Пилять Запилите нормальный плеер, это говно нихера не показывает, виснет через 5 секунд
    Ссылка
    Roma Dilniy
    online
      Roma Dilniy, 08.03.2020 21:18
    0
    хороша гра
    Ссылка
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