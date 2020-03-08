«Шахтер» одержал победу над «Колосом» в результативном поединке 22-го тура УПЛ. Матч закончился со счетом 4:3.
Смотрите видео голов и обзор матча:
Лучшие моменты матча Колос К - Шахтер Донецк
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
|67'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виталий Гавриш (Колос К).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Тете (Шахтер Донецк).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадим Милько (Колос К).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
|12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тайсон (Шахтер Донецк).
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Источник — Футбол 1/2/3
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Первый. Упал от мяча, а не от действий защитника. За это надо давать желтую, а не пенальти!
Второй забит из положения вне игры. Перед вратарем Колоса какой то урюк из Шахтера терся впереди защитников в момент удара!
Так что Шахтер судьи вытянули, получается.
Первый. Упал от мяча, а не от действий защитника. За это надо давать желтую, а не пенальти!
Второй забит из положения вне игры. Перед вратарем Колоса какой то урюк из Шахтера терся впереди защитников в момент удара!
Так что Шахтер судьи вытянули, получается.
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