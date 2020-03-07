После резвого начала сезона в исполнении «Колоса» многие поспешили напророчить «вчерашнему» участнику первого дивизиона борьбу за серьезные места в Премьер-лиге. Но вскоре стартовый запал несколько угас, и теперь задача команды Руслана Костышина – попадание в «шестерку» лучших по итогам чемпионата.

Задача, надо сказать, выполнимая. Однако, для этого, как часто бывает на решающих отрезках турнира, должны сложиться воедино несколько обстоятельств. Первое, и самое главное, это, конечно же, соперник по предстоящему матчу. При всей пока еще незыблемости лидирующих позиций «Шахтера», подопечные Луиша Каштру будут делать все возможное, чтобы во второй раз кряду не потерять очки на выезде. «Закрепить пройденный материал» и оторваться от конкурентов в преддверии начала финальной части «горняки» уж точно не будут против.

«Отыгравшись» в четверг на «Днепре-1», «Шахтер» несколько сгладил невыразительные впечатления после фиаско в Полтаве. Главный тренер донетчан вернулся, так сказать, к классическому подбору основного состава. Учитывая, что вышедшие игроки помогли добыть желаемый результат, португалец вряд ли будет повторять в Киеве прежний эксперимент. Если «горняки» продолжат играть в той же манере и на «Оболонь-Арене» (кстати, с днепрянами «Шахтер» нанес рекордное для себя число ударов в этом розыгрыше чемпионата – 23), обороне хозяев нужно будет очень постараться, чтобы в шестой раз в Премьер-лиге оставить ворота «сухими».

Надо признать, что на финише первого этапа «Колосу» катастрофически не повезло с календарем. Согласитесь, когда на повестке стоят конкретны задачи – сыграть два матча подряд с «Динамо» и «Шахтером» будет неприятным подарком для любой команды. В Киеве ковалёвская команда не устояла, хотя выглядела весьма достойно. В той игре «Колос» потерял не только очки, но и полузащитника Евгения Задою, которого удалили перед самым свистком на перерыв. Также не сыграют с донетчанами травмированные Денис Костышин и Алексей Зозуля.

Напомним, что в первом круге «Колос» потерпел от «Шахтера» самое крупное свое поражение в Премьер-лиге, пропустив в Харькове шесть безответных мячей. Впрочем, даже уступив в воскресном поединке, представитель Киевщины все равно может удержать нынешние позиции. Для этого будет необходимо смотреть на результат другого поединка. Ковалёвцы могут не без оснований опасаться отсутствия турнирных мотиваций у играющего параллельным курсом «Днепра-1», который встретится с другим претендентом на шестую строчку – «Мариуполем». В случае, если азовцы догонят «Колос» по очкам, считать уже предстоит дополнительные показатели, а здесь лучше как раз подопечные Александра Бабича.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Ориховский, Морозко, Ильин, Вильхамссон, Лысенко.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

8 марта, воскресенье