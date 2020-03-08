22-й тур
Колос К
3:4
Шахтер Донецк
08.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «На таком поле невозможно играть в футбол»

Наставник «Шахтера» прокомментировал выездную победу над «Колосом» в 22-м туре УПЛ (4:3)

  • 08.03.2020 21:54
  • 2096 просмотров
  • 10 комментариев
Луиш КАШТРУ: «На таком поле невозможно играть в футбол»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги победы над «Колосом» (4:3) в поединке 22-го тура УПЛ.

– Какие у вас впечатления от прошедшего поединка?
– Очень сложно его анализировать. Играть в футбол на таком поле практически невозможно. Думаю, украинская лига должна обратить на это внимание. Мы с «Колосом» играли на таком газоне, где невозможно быть в нормальных кондициях.

– Вы уже разбирали «Вольфсбург»?
– О «Вольфсбурге» отвечу на пресс-конференции перед матчем.

– Вы ожидали такой самоотдачи от дебютанта Премьер-лиги? Для «Колоса» было очень важно зацепиться за очки, чтобы попасть в первую шестерку.
– Да, ожидал. Мы прекрасно знали, что нам предстоит. По отдаче и качествам, которые «Колос» демонстрировал в течение всего сезона, соперник понимал, что попадание в первую шестерку зависит от него. Мы знали, что в решающий момент «Колос» будет отдавать на поле все. До счета 2:0 игра шла отлично, была полностью под нашим контролем. Затем мы совершили ошибку, после чего «Колос» смог развивать свой футбол. Соперник поднял голову и прессинговал до конца первого тайма. Вторую половину мы начали достаточно хорошо, забили, но ковалевцы вновь вернулись в игру. При счете 2:3 у них появилась надежда. Третий гол «Колоса», 3:3 – это фол, которого в принципе нет, и офсайд, который есть. И в конце наш футболист получил красную карточку в эпизоде, где он даже не касается соперника. Я уже пересмотрел тот фрагмент. Видел его и тогда и сказал об этом арбитру. Чаще всего я не говорю о судействе, но сегодня это было чересчур уж явно. Кроме наших ошибок также судьи совершили достаточное количество ошибок. Поздравляю «Колос» и главного тренера, который великолепно работает в течение сезона. Думаю, нужно продолжать в том же духе.

– Проясните ситуацию с травмой Тараса Степаненко.
– Только медицинский департамент ответит на все эти вопросы.

– У вас есть какая-то информация?
– Я не должен давать ее, не отвечаю за это. Поговорите с нашим доктором. Информацией владеет медицинский департамент.

– Обычно вы удачно проводите замены, особенно на международной арене, если игра складывается не в пользу «Шахтера». Возможно, если прокрутить все назад, нужно было сделать что-то по-другому? Закончить перед «Вольфсбургом» поспокойнее, без «качелей» – 3:2, 3:3...
– Да, вы абсолютно правы, но, чтобы сделать то, о чем вы говорите, нужны футболисты. Степаненко нет, Патрика нет, Коваленко нет. На секундочку это полузащита, игравшая в Лиге чемпионов. И еще у нас был Марлос, который сейчас не может выступать. Вы спрашиваете, не хотели бы мы успокоить игру? Хотели бы. Я тоже этого бы хотел. То, что нам нужно было сделать, – выпустить Бондаренко. Он единственный полузащитник, которого могли поставить, и он еще U19. Тайсона перевели налево, дали Коноплянке отдохнуть до четверга, потому что он проводит много матчей подряд. Додо также достаточно наиграл в последнее время, у него были некоторые проблемы, он был очень уставшим в обороне, к атаке совершенно не подключался. Мы выпустили Болбата, которому доверяем и который выполняет свои задачи в обороне. Потом еще была травма Кривцова – поменяли его на Бондаря. И Бондаренко, повторюсь, единственный полузащитник, который у нас был. Я понимаю и принимаю ваш вопрос, но это не так просто, как кажется.

– Коноплянка может с максимальной эффективностью проводить все 90 минут?
– Зависит от него. Тренеры делают только то, что показывают им игроки. Футболисты являются составляющими команды на поле, не тренеры.

– Бондарь – капитан чемпионов мира среди молодежи. Он прогрессирует? Каков его потенциал?
– Да. Я очень верю в него. Он провел уже несколько матчей в стартовом составе «Шахтера», прибавляет, нравится нам. Очень профессиональный игрок и очень хороший человек. Вообще фундаментом профессионала должен быть хороший человек, в любой профессии. В принципе у нас отличный состав. Прекрасные люди, которые много боролись для того, чтобы стать профессионалами, которыми они сегодня являются.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(11 голосов)

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Комментарии
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 08.03.2020 23:17
    0
    Syrok-oxlx, 08.03.2020 23:11
    Тебя тело вообще никто не спрашивал ни о чём.Лижи Суркису и закрой свою варежку навсегда,а то для тебя может всё плохо кончиться
    🤣🤣🤣бамбасянин , тебя в лугандонском гетто за гаражами бомжары ждут ))) бегом туда , ублюдочное создание ... будут из тебя девочку делать...🤣🤣🤣
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 08.03.2020 23:12
    -1
    Vipfishman2, 08.03.2020 22:35
    Бамбас полянка вам в помощь 🤣🤣🤣 и ни каких проблем )))
    Диванная херня
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 08.03.2020 23:11
    -1
    Vipfishman2, 08.03.2020 22:35
    Бамбас полянка вам в помощь 🤣🤣🤣 и ни каких проблем )))
    Тебя тело вообще никто не спрашивал ни о чём.Лижи Суркису и закрой свою варежку навсегда,а то для тебя может всё плохо кончиться
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 08.03.2020 23:09
    -1
    Николай Коваленко, 08.03.2020 22:25
    "Плохому танцору туфли жмут")), а где традиционное "браво федерация" и чепчик на поле?
    Иди дрочни ушлёпок
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 08.03.2020 23:04
    -1
    киевские жалуются что на их ветхал пишут шахтеровские, а сами только тем же и занимаются)
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 08.03.2020 22:54
    +2
    Господа, этот человек Донбасс Арену в глаза ни разу не видел и не имеет к ней ни малейшего отношения. Так к чему этот конкурс петросянов-юмористов? По сути есть что комментировать?
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 08.03.2020 22:51
    -1
    Frank Piter, 08.03.2020 22:15
    Тю, так на вашем и коров пасти сейчас нельзя. Нашел чем попрекать
    Ну а нытье от удаления спишем на рецидив Луческу. Традиция такая
    Желаю чтоб и на вашем коровы не могли пастись как в Донецке..
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 08.03.2020 22:35
    +1
    Бамбас полянка вам в помощь 🤣🤣🤣 и ни каких проблем )))
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 08.03.2020 22:25
    -3
    "Плохому танцору туфли жмут")), а где традиционное "браво федерация" и чепчик на поле?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.03.2020 22:15
    +1
    Тю, так на вашем и коров пасти сейчас нельзя. Нашел чем попрекать
    Ну а нытье от удаления спишем на рецидив Луческу. Традиция такая
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 08.03.2020 22:54
    +2
    Господа, этот человек Донбасс Арену в глаза ни разу не видел и не имеет к ней ни малейшего отношения. Так к чему этот конкурс петросянов-юмористов? По сути есть что комментировать?
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 08.03.2020 22:35
    +1
    Бамбас полянка вам в помощь 🤣🤣🤣 и ни каких проблем )))
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 08.03.2020 22:15
    +1
    Тю, так на вашем и коров пасти сейчас нельзя. Нашел чем попрекать
    Ну а нытье от удаления спишем на рецидив Луческу. Традиция такая
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 08.03.2020 23:17
    0
    Syrok-oxlx, 08.03.2020 23:11
    Тебя тело вообще никто не спрашивал ни о чём.Лижи Суркису и закрой свою варежку навсегда,а то для тебя может всё плохо кончиться
    🤣🤣🤣бамбасянин , тебя в лугандонском гетто за гаражами бомжары ждут ))) бегом туда , ублюдочное создание ... будут из тебя девочку делать...🤣🤣🤣
    Ссылка
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