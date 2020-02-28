Лига Европы. МЮ вышел в 1/8 финала, Олимпиакос выбил Арсенал

В четверг прошли ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы

  • 28.02.2020 00:40
  • 5393 просмотра
  • 6 комментариев
Лига Европы. МЮ вышел в 1/8 финала, Олимпиакос выбил Арсенал
© ФК Байер

В четверг, 27 февраля, пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Единственный представитель Украины, донецкий «Шахтер», по сумме двух матчей одолел «Бенфику».  

Отметим, что «Брага» и «Рейнджерс» ответный поединок сыграли еще вчера, дальше идут шотландцы.

Лига Европы. Ответные матчи 1/16 финала

«Брага» (Португалия) – «Рейнджерс»* (Шотландия) – 0:1 (первый матч 2:3)
Гол: 0:1 – 61 Кент.

«Эспаньол» (Испания) – «Вулверхэмптон»* (Англия) – 3:2 (первый матч 0:4)
Голы: 1:0 – 16 Кальери, 1:1 – 22 Траоре, 2:1 – 57, пенальти Кальери, 2:2 – 79 Доэрти, 3:2 – 90 Кальери.

«Истанбул»* (Турция) – «Спортинг» (Португалия) – 4:1 Д.В. (первый матч 1:3)
Голы: 1:0 – 31 Шкртел, 2:0 – 45 Алексич, 2:1 – 68 Вьетто, 3:1 – 90 Вишча. 4:1 – 119, пенальти Вишча.

«Порту» (Португалия) – «Байер»* (Германия) –  1:3 (первый матч 1:2)
Голы: 0:1 – 10 Аларио, 0:2 – 50 Демирбай, 0:3 – 57 Хавертц, 1:3 – 65 Марега.

«Гент» (Бельгия) – «Рома»* (Италия) (первый матч  0:1)
Голы: 1:0 – 25 Дэвид, 1:1 – 29 Клюйверт.

«Базель»* (Швейцария) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:0 (первый матч 3:0)
Гол: 1:0 – 38, пенальти Фрай.

ЛАСК* (Австрия) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – 2:0 (первый матч 1:1)
Голы: 1:0 – 44, пенальти Рагуж, 2:0 – 50 Рагуж.

«Мальме» (Швеция) – «Вольфсбург»* (Германия) –  0:3 (первый матч 1:2)
Голы: 0:1 – 41 Брекало, 0:2 – 65 Герхардт, 0:3 – 69 Жоао Виктор.

«Арсенал» (Англия) – «Олимпиакос»* (Греция) –  1:2 Д.В. (первый матч 1:0) - идет дополнительное время
Голы: 0:1 – 53 Сиссе, 1:1 – 113 Обамеянг, 1:2 – 119 Эль-Араби.

«Аякс» (Нидерланды) – «Хетафе»* (Испания) –  2:1 (первый матч 0:2)
Голы: 0:1 – 5 Мата, 1:1 – 10 Данило, 2:1 – 63 Эйтинг.

«Манчестер Юнайтед»* (Англия) – «Брюгге» (Бельгия) – 5:0 (первый матч 1:1)
Голы: 1:0 – 27, пенальти Бруну Фернандеш, 2:0 – 34 Игало, 3:0 – 41 Мактомини, 4:0 – 82 Фред, 5:0 – 90 Фред.

«Интер»* (Италия) – «Лудогорец» (Болгария) –  2:1 (первый матч 2:0)
Голы: 0:1 – 26 Каули, 1:1 – 31 Бираги, 2:1 – 45 Лукаку.

«Селтик» (Шотландия) – «Копенгаген»* (Дания) – 1:3  (первый матч 1:1)
Голы: 0:1 – 51 Сантос, 1:1 – 83, пенальти Эдуар, 1:2 – 85 Пеп Мас, 1:3 – 88 Н’Дойе.

«Бенфика» (Португалия) – «Шахтер»* (Украина) – 3:3 (первый матч 1:2)
Голы: 1:0 – 9 Пицци, 1:1 – 12, автогол Рубен Диаш, 2:1 – 36 Рубен Диаш, 3:1 – 47 Рафа Силва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрик.

«Севилья»* (Испания) – ЧФР (Румыния) – 0:0 (первый матч 1:1)

И еще один матч перенесен на пятницу (18:00 по Киеву) из-за шторма.

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Айнтрахт Ф» (Германия) – (первый матч 1:4)

* - вышли в 1/8 финала

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ternow
    online
      ternow, 28.02.2020 01:23
    0
    Красавцы, греки!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.02.2020 01:06
    +1
    Обомеянг будет помнить всю жизнь, как промазал на последней секунде...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.02.2020 01:04
    +1
    Sheffield, 27.02.2020 22:29
    Три команды Португалии вылетели, даёшь четвёртую
    Четыре вылетили.
    Ссылка
    King
    online
    King, 28.02.2020 00:30
    +2
    Аякс вилетів. Виправте
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 28.02.2020 00:00
    0
    Копенгаген чпокнув Селтіка
    Ссылка
    Sheffield
      Sheffield, 27.02.2020 22:29
    +2
    Три команды Португалии вылетели, даёшь четвёртую
    Ссылка
    King
    online
    King, 28.02.2020 00:30
    +2
    Аякс вилетів. Виправте
    Ссылка
    Sheffield
      Sheffield, 27.02.2020 22:29
    +2
    Три команды Португалии вылетели, даёшь четвёртую
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.02.2020 01:06
    +1
    Обомеянг будет помнить всю жизнь, как промазал на последней секунде...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.02.2020 01:04
    +1
    Sheffield, 27.02.2020 22:29
    Три команды Португалии вылетели, даёшь четвёртую
    Четыре вылетили.
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 28.02.2020 01:23
    0
    Красавцы, греки!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 28.02.2020 00:00
    0
    Копенгаген чпокнув Селтіка
    Ссылка
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