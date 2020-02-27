Матч Лиги Европы Зальцбург – Айнтрахт перенесен из-за шторма

Сегодня, 27 февраля «Ред Булл Зальцбург» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы должен был принимать «Айнтрахт».
Однако поединок был отменен из-за штормового предупреждения в Австрии. Ожидаются порывы ветра до 120 км/час.
Новая дата проведения матча пока что не известна. Первый матч неделю назад выиграл «Айнтрахт» - 4:1.
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Источник — Twitter
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