Брага
0:1
Глазго Рейнджерс
26.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рейнджерс с Джеррардом переиграл Брагу и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Шотландский гранд дважды одолел соперников из Португалии

  • 26.02.2020 21:12
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Рейнджерс с Джеррардом переиграл Брагу и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
© Twitter. Райан Кент

26 февраля клуб «Рейнджерс» переиграл «Брагу» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Шотландский гранд дважды одолел соперников из Португалии (3:2 дома и 1:0 на выезде). Единственный гол в Португалии забил форвард Райан Кент.

Команда Стивена Джеррарда стала первой, которая пробилась в следующий раунд турнира. Остальные ответные матчи первой стадии плей-офф состоятся 27 февраля.

Лига Европы 2019/20

1/16 финала. Второй матч

«Брага» (Португалия)  «Рейнджерс» (Шотландия)  0:1 

Гол: Кент, 61.

Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 (вратарь).

«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Раул Силва (Галену, 53), Секейра, Карму (Руис, 64), Пальинья (Жоау Новаиш, 46), Франсержиу, Р.Орта, Паулинью, Тринкан.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Баришич, Эдмундсон, Дэйвис, Эрфилд, Джэк, Хаджи (Арибо, 72), Кент, Камбери (Оджо, 78).

Предупреждения: Карму, 47. Камбери, 73. Эсгайю, 89. Руис, 90+4.

Судья: Экберг (Швеция).

Брага. Стадион «Мунисипал».

Первый матч – 2:3.

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Источник — Sport.ua

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