Рейнджерс с Джеррардом переиграл Брагу и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

26 февраля клуб «Рейнджерс» переиграл «Брагу» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Шотландский гранд дважды одолел соперников из Португалии (3:2 дома и 1:0 на выезде). Единственный гол в Португалии забил форвард Райан Кент.
Команда Стивена Джеррарда стала первой, которая пробилась в следующий раунд турнира. Остальные ответные матчи первой стадии плей-офф состоятся 27 февраля.
Лига Европы 2019/20
1/16 финала. Второй матч
«Брага» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 0:1
Гол: Кент, 61.
Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 (вратарь).
«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Раул Силва (Галену, 53), Секейра, Карму (Руис, 64), Пальинья (Жоау Новаиш, 46), Франсержиу, Р.Орта, Паулинью, Тринкан.
«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Баришич, Эдмундсон, Дэйвис, Эрфилд, Джэк, Хаджи (Арибо, 72), Кент, Камбери (Оджо, 78).
Предупреждения: Карму, 47. Камбери, 73. Эсгайю, 89. Руис, 90+4.
Судья: Экберг (Швеция).
Брага. Стадион «Мунисипал».
Первый матч – 2:3.
Источник — Sport.ua
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