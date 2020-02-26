Брага – Рейнджерс – 0:1. Видео гола и обзор матча

26 февраля шотландский клуб «Рейнджерс» переиграл португальскую «Брагу» со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Единственный гол в Португалии забил форвард Райан Кент.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 (вратарь)
0:1. ГОЛ! 0:1. Райан Кент, 61 мин.
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
Лучшие моменты матча Брага - Глазго Рейнджерс
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Райан Кент (Глазго Рейнджерс).
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Источник — Sport.ua
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