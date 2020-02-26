Брага
0:1
Глазго Рейнджерс
26.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Брага – Рейнджерс – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы

  • 26.02.2020 21:47
  • 767 просмотров
  • 1 комментарий
Брага – Рейнджерс – 0:1. Видео гола и обзор матча
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26 февраля шотландский клуб «Рейнджерс» переиграл португальскую «Брагу» со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Единственный гол в Португалии забил форвард Райан Кент.

Смотрите видео голов и обзор матча.

Нереализованный пенальти: Хаджи, 45+1 (вратарь)

0:1. ГОЛ! 0:1. Райан Кент, 61 мин.

Видеообзор первого тайма

Видеообзор второго тайма

Лучшие моменты матча Брага - Глазго Рейнджерс
61' ГОЛ ! Мяч забил Райан Кент (Глазго Рейнджерс).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 26.02.2020 21:53
    -5
    А чё обзоры всегда берутся с ненавсистных для рогулей продонецких футболов?? ))
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