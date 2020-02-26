Стивен ДЖЕРРАРД: «Горжусь игроками! А следующий пенальти буду бить я»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал победу его команды над «Брагой» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Я очень горжусь своими игроками. Они были великолепны и безупречны, и это не случайность. У нас было достаточно шансов забить. Мы могли реализовать несколько моментов в первом тайме.

Итоговый счёт – это результат тяжёлого труда. Сейчас мы должны наслаждаться победой и выходом в следующую стадию. Нереализованный пенальти? Следующий буду бить я!»

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ пройдет 28 февраля, она определит следующего соперника «Рейнджерс».