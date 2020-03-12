Мадридский Атлетико выбил Ливерпуль из ЛЧ победой на Энфилде

Много славных противостояний видел легендарный стадион «Энфилд». И вот опять, в очередной раз базирующийся на этой арене английский «Ливерпуль» был вынужден прибегнуть к эмоциональной поддержке родных трибун для преодоления препятствий в рамках стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

На ответный поединок раунда 1/8 финала в гости к «красным» пожаловал испанский «Атлетико», который не упустил возможность захватить с собой в непростой вояж на Британские острова добытую в стенах «Ванда Метрополитано» минимальную победу над своим соперником (1:0). По большому счету, данный гандикап в условиях двухматчевой стратегии не играл весомой роли, поэтому перед коллективом Юргена Клоппа стояла вполне понятная задача – обеспечить себя необходимым числом забитых мячей, не пропуская при этом на своем поле.

Рецепт в таких ситуациях у команды из города на берегах реки Мерси всегда состоит из одинаковых ингредиентов. Соперника надо было лишить мяча, затем построить собственную игру в пас, после чего обеспечить регулярные поставки передач внутрь чужих владений. Схема проста, но ее реализацию мог поставить под сомнение Диего Коста, если бы на 14-й секунде поединка таки попал в ближний угол, убежав от опекунов с мячом в правую половину штрафной.

Такой всплеск «Атлетико» был ожидаем, равно как и произошедший после него отход команды Симеоне в глухую оборону. Ключевое звено двухступенчатой линии защиты «матрасников» – голкипер Ян Облак. Именно его успешная игра выступает главной составляющей к общему успеху команды. Словенец начал исполнять отведенную ему роль уже до истечения первых пяти минут поединка, прерывая попытки игроков соперника завершить действия внутри штрафной.

Слишком долго молчало главное атакующее трио «Ливерпуля», от чего инициатива перешла к игрокам центральной оси. Всплеск образца конца первого тайма со стороны игроков «Ливерпуля» был обеспечен активными действиями Алекса Окслейд-Чемберлена и Жоржиньо Вейналдума, взаимодействие между которыми и позволило отыграть пресловутый пропущенный на выезде гол. С правого фланга подал англичанин, а нидерландец замкнул ударом головой из центра штрафной.

Ситуация с точки зрения двухматчевой стратегии приобрела совсем другие расклады, но это не мешало хозяевам использовать на полную поддержку родных трибун. «Атлетико» был поддавлен ближе к воротам, а Облаку пришлось неоднократно спасать свои владения после ударов Салаха, Мане и Фирмино. При этом, гости оставляли за собой право быстро выходить в контратаку, благо Феликс и Корреа обеспечивали достаточную скорость для их проведения.

В сумасшедшем темпе, с двумя неточными, но эффектными попытками Садио Мане пробить из пределов чужой штрафной через себя, а также голом «матрасников» на последней компенсированной минуте основного времени проходил второй тайм. Последний фактор из вышеперечисленных заслуживал отдельного внимания, ведь то взятие ворот Сауля пусть и справедливо, но не было засчитано арбитром, однако тень сомнений в итоговом успехе «Ливерпуля» на «Энфилде» уже была закрадывалась.

А потом коллектив Клоппа вышел на первый дополнительный тайм и отправил мяч в ворота соперников практически в первой атаке. Фирмино сыграл в «свояка» с левой штангой чужих ворот при подаче с правого фланга от Вейналдума, а после отскока пробил по незащищенной мишени.

Но рано радовались хозяева. Адриан привез контратаку на свои ворота неудачным выносом мяча из штрафной через центральную зону. На перехвате выступил Феликс, отыграл на Льоренте, после чего полузащитник вогнал мяч в дальний угол ударом со входа в штрафную. А как же контратака в конце первого дополнительного тайма?! Морату никто не стал встречать во время смещения в правый фланг, откуда последовала передача на Льоренте, которому не составило труда вновь огорчить Адриана ударом в пресловутый правый угол.

И уже в завершении овертаймов, Мората вновь вырвался в контратаку, а его удар из левой половины штрафной окончательно приговорил «Ливерпуль» к вылету из текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Обладатель трофея повержен! «Атлетико» идет дальше!

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.



Ливерпуль – Атлетико – 2:3 (первый матч – 0:1)



Вейналдум, 43, Фирмино, 94 – Льоренте, 96, 105+1, Мората, 120+1



Александер-Арнольд, 119 – Мората, 119, Сауль, 119



Ливерпуль: Адриан – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Вейналдум (Ориги, 106), Хендерсон (Фабиньо, 106) – Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах.

Атлетико: Облак – Лоди, Фелипе, Савич, Триппье (Врсалько, 91) – Корреа, Томас, Сауль, Коке – Феликс (Мората, 103), Коста (Льоренте, 56).



Арбитр: Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды)



Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)



Удары (в створ): 35 (12) – 10 (6)

Угловые: 16 – 3

Оффсайды: 2 – 4.

ЛИВЕРПУЛЬ-АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 9°C