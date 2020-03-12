Ливерпуль
2:3
Атлетико Мадрид
11.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Мадридский Атлетико выбил Ливерпуль из ЛЧ победой на Энфилде

Действующий обладатель трофея завершил свой путь к защите уже на первом этапе плей-офф

  • 12.03.2020 00:37
  • 2862 просмотра
  • 30 комментариев
Мадридский Атлетико выбил Ливерпуль из ЛЧ победой на Энфилде
© twitter.com/Atleti

Много славных противостояний видел легендарный стадион «Энфилд». И вот опять, в очередной раз базирующийся на этой арене английский «Ливерпуль» был вынужден прибегнуть к эмоциональной поддержке родных трибун для преодоления препятствий в рамках стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

На ответный поединок раунда 1/8 финала в гости к «красным» пожаловал испанский «Атлетико», который не упустил возможность захватить с собой в непростой вояж на Британские острова добытую в стенах «Ванда Метрополитано» минимальную победу над своим соперником (1:0). По большому счету, данный гандикап в условиях двухматчевой стратегии не играл весомой роли, поэтому перед коллективом Юргена Клоппа стояла вполне понятная задача – обеспечить себя необходимым числом забитых мячей, не пропуская при этом на своем поле.

Рецепт в таких ситуациях у команды из города на берегах реки Мерси всегда состоит из одинаковых ингредиентов. Соперника надо было лишить мяча, затем построить собственную игру в пас, после чего обеспечить регулярные поставки передач внутрь чужих владений. Схема проста, но ее реализацию мог поставить под сомнение Диего Коста, если бы на 14-й секунде поединка таки попал в ближний угол, убежав от опекунов с мячом в правую половину штрафной.

Такой всплеск «Атлетико» был ожидаем, равно как и произошедший после него отход команды Симеоне в глухую оборону. Ключевое звено двухступенчатой линии защиты «матрасников» – голкипер Ян Облак. Именно его успешная игра выступает главной составляющей к общему успеху команды. Словенец начал исполнять отведенную ему роль уже до истечения первых пяти минут поединка, прерывая попытки игроков соперника завершить действия внутри штрафной.

Слишком долго молчало главное атакующее трио «Ливерпуля», от чего инициатива перешла к игрокам центральной оси. Всплеск образца конца первого тайма со стороны игроков «Ливерпуля» был обеспечен активными действиями Алекса Окслейд-Чемберлена и Жоржиньо Вейналдума, взаимодействие между которыми и позволило отыграть пресловутый пропущенный на выезде гол. С правого фланга подал англичанин, а нидерландец замкнул ударом головой из центра штрафной.

Ситуация с точки зрения двухматчевой стратегии приобрела совсем другие расклады, но это не мешало хозяевам использовать на полную поддержку родных трибун. «Атлетико» был поддавлен ближе к воротам, а Облаку пришлось неоднократно спасать свои владения после ударов Салаха, Мане и Фирмино. При этом, гости оставляли за собой право быстро выходить в контратаку, благо Феликс и Корреа обеспечивали достаточную скорость для их проведения.

В сумасшедшем темпе, с двумя неточными, но эффектными попытками Садио Мане пробить из пределов чужой штрафной через себя, а также голом «матрасников» на последней компенсированной минуте основного времени проходил второй тайм. Последний фактор из вышеперечисленных заслуживал отдельного внимания, ведь то взятие ворот Сауля пусть и справедливо, но не было засчитано арбитром, однако тень сомнений в итоговом успехе «Ливерпуля» на «Энфилде» уже была закрадывалась.

А потом коллектив Клоппа вышел на первый дополнительный тайм и отправил мяч в ворота соперников практически в первой атаке. Фирмино сыграл в «свояка» с левой штангой чужих ворот при подаче с правого фланга от Вейналдума, а после отскока пробил по незащищенной мишени.

Но рано радовались хозяева. Адриан привез контратаку на свои ворота неудачным выносом мяча из штрафной через центральную зону. На перехвате выступил Феликс, отыграл на Льоренте, после чего полузащитник вогнал мяч в дальний угол ударом со входа в штрафную. А как же контратака в конце первого дополнительного тайма?! Морату никто не стал встречать во время смещения в правый фланг, откуда последовала передача на Льоренте, которому не составило труда вновь огорчить Адриана ударом в пресловутый правый угол.

И уже в завершении овертаймов, Мората вновь вырвался в контратаку, а его удар из левой половины штрафной окончательно приговорил «Ливерпуль» к вылету из текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Обладатель трофея повержен! «Атлетико» идет дальше!

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

Ливерпуль – Атлетико – 2:3 (первый матч – 0:1)

Вейналдум, 43, Фирмино, 94 – Льоренте, 96, 105+1, Мората, 120+1

Александер-Арнольд, 119 – Мората, 119, Сауль, 119

Ливерпуль: Адриан – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Вейналдум (Ориги, 106), Хендерсон (Фабиньо, 106) – Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах.

Атлетико: Облак – Лоди, Фелипе, Савич, Триппье (Врсалько, 91) – Корреа, Томас, Сауль, Коке – Феликс (Мората, 103), Коста (Льоренте, 56).

Арбитр: Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды)

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Удары (в створ): 35 (12) – 10 (6)
Угловые: 16 – 3
Оффсайды: 2 – 4.

ЛИВЕРПУЛЬ-АТЛЕТИКО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 01:38
    -3
    ternow, 12.03.2020 01:13
    Испанское чучело в воротах " Ливерпуля" Адриан и Клопп подвели свою команду.. . Плюс ван Дейк и Мане вату катали на поле.
    Повторюсь, когда вратарь на поле но практически не в игре, ещё и дождь - такие ошибки нередки. Но это один гол из трёх. Дальше полнейшая пассивность центра обороны и классическая обрезка. А виноват только воротник? Салах традиционно бежал быстро, но не туда, у Мане явно спад, Фирмино норм и забил, остальные - привычный фон чтоб толкаться и в штрафную навешивать. Обычный Ливерпуль, только без везения
    Ссылка
    ternow
      ternow, 12.03.2020 01:13
    -4
    Испанское чучело в воротах " Ливерпуля" Адриан и Клопп подвели свою команду.. . Плюс ван Дейк и Мане вату катали на поле.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 12.03.2020 01:11
    -4
    _NATSGUL_, 12.03.2020 00:51
    Таких комментаторов нужно гнать в шею, так откровенно топил за одну команду. Полное отсутствие нейтралитета и профессионализма.
    Раз ливер так шикарно и роскошно сыграл, как трепался комментатор, то почему он слил у СЕБЯ ДОМА?!
    А вот этот детский сад с обвинением в поражении вратаря - это называется пробить дно.
    2 и 3 гол - это провалы центральных защитников, вины вратаря нету.
    ну, и главный момент - Семионе в овертайме с заменами переиграл полностью Клоппа.
    що ти мелеш де він топив в яких моментах??? дай пруфи. Те що Столярчук кричав коли атакував Ліверпуль то тільки тому що в Атлетіко цих атак практично не було ще й можна сказати що він накаркав гол Ліверпулю коли згадав матч 11 річної давнини. І ти думаю ти в курсі що багатьом не подобається футбол в який грає Атлатіко Сімеоне
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    der_MaiStier
    online
      der_MaiStier, 12.03.2020 01:07
    +2
    Я очікував, що Ліверпуль вилетить, але зовсім не очікував від них такої шикарної гри, як у 2-му тайму. Тринькання своїх моментів, чергове всирання голкіпера Ліверпуля під час повного домінування команди, неадекватні заміни Клоппа (як можна було прибрати Чемберлена і залишити Салаха) та ідеальна реалізація моментів Атлетіко зробили свою справу. Команди подарували нам шикарний перфоманс
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 01:06
    0
    lizerginnn, 12.03.2020 00:55
    Что и следовало доказать)))) Соснулей случился и он не мог не случиться. Ливер уже с нового года балду пинает и играет через пень-колоду. А то что произошло, это показатель, что не такой он уже и сильный. 2 года назад они сильнее были. В прошлом году чисто фартануло им в ответочке с моей нелюбимой барселоной. Ну такое. Я пока ставлю на Баварию и ПСЖ. Хз. Посмотрим.
    PS Реал - вперед!
    Бавария - звери, но, смотря какой фон. Ещё не видели их на фоне команд типа Юве или Атлетико или тех-же испанцев.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 01:03
    -1
    Diego Armando, 12.03.2020 00:54
    А в першому то добре воротнік підісрав
    Від Атлетико легко пропустити, а ось забити потім дуже складно.
    В дождь такие фокусы очень возможны, особенно, когда вратарь без напряга и концентрации тупо стоит замерзает. То, что помогало Ливерпулю - дождь, тут против них выстрелило.
    Ссылка
    Макс Максов
      Макс Максов, 12.03.2020 01:02
    -2
    Чё то в последних матчах Ливеру не особо везёт. Мб действительно, лимит фарта за прошлые сезоны исчерпался!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 12.03.2020 00:59
    -1
    lizerginnn, 12.03.2020 00:55
    Что и следовало доказать)))) Соснулей случился и он не мог не случиться. Ливер уже с нового года балду пинает и играет через пень-колоду. А то что произошло, это показатель, что не такой он уже и сильный. 2 года назад они сильнее были. В прошлом году чисто фартануло им в ответочке с моей нелюбимой барселоной. Ну такое. Я пока ставлю на Баварию и ПСЖ. Хз. Посмотрим.
    PS Реал - вперед!
    Сподіваємося, що "б"арселона вимахає кожного з тобою перерахованих, хто трапиться на шляху!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 12.03.2020 00:58
    -1
    KhanSingh, 12.03.2020 00:56
    шикарная новость для всех фанатов Юве Реал 99% отлетит от МанСити , те в свою очередь обо*руться на какой нибудь не топ коамнде и Юве таки возьмет ЛЧ в этом году ! Форца Юве !
    Юве ща, вообще, изолируют от всех из-за того, что нашли у игрока коронавирус. Их просто никуда пускать не будут ни в одну страну. Кароче, отмена ЛЧ 99 процентов. Это был последний матч.
    Ссылка
    KhanSingh
      KhanSingh, 12.03.2020 00:56
    -5
    шикарная новость для всех фанатов Юве Реал 99% отлетит от МанСити , те в свою очередь обо*руться на какой нибудь не топ коамнде и Юве таки возьмет ЛЧ в этом году ! Форца Юве !
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 12.03.2020 00:55
    -3
    Что и следовало доказать)))) Соснулей случился и он не мог не случиться. Ливер уже с нового года балду пинает и играет через пень-колоду. А то что произошло, это показатель, что не такой он уже и сильный. 2 года назад они сильнее были. В прошлом году чисто фартануло им в ответочке с моей нелюбимой барселоной. Ну такое. Я пока ставлю на Баварию и ПСЖ. Хз. Посмотрим.
    PS Реал - вперед!
    Ссылка
    digsum
      digsum, 12.03.2020 00:54
    +1
    Просто английские клубы из-за вируса больше не хотят ездить на материковую Европу))
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 12.03.2020 00:54
    -1
    _NATSGUL_, 12.03.2020 00:51
    Таких комментаторов нужно гнать в шею, так откровенно топил за одну команду. Полное отсутствие нейтралитета и профессионализма.
    Раз ливер так шикарно и роскошно сыграл, как трепался комментатор, то почему он слил у СЕБЯ ДОМА?!
    А вот этот детский сад с обвинением в поражении вратаря - это называется пробить дно.
    2 и 3 гол - это провалы центральных защитников, вины вратаря нету.
    ну, и главный момент - Семионе в овертайме с заменами переиграл полностью Клоппа.
    А в першому то добре воротнік підісрав
    Від Атлетико легко пропустити, а ось забити потім дуже складно.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 00:53
    -1
    _NATSGUL_, 12.03.2020 00:51
    Таких комментаторов нужно гнать в шею, так откровенно топил за одну команду. Полное отсутствие нейтралитета и профессионализма.
    Раз ливер так шикарно и роскошно сыграл, как трепался комментатор, то почему он слил у СЕБЯ ДОМА?!
    А вот этот детский сад с обвинением в поражении вратаря - это называется пробить дно.
    2 и 3 гол - это провалы центральных защитников, вины вратаря нету.
    ну, и главный момент - Семионе в овертайме с заменами переиграл полностью Клоппа.
    Обиделся, как ребенок это я о коментаторе
    Ссылка
    Bodya Bodyan
    online
      Bodya Bodyan, 12.03.2020 00:51
    -1
    Все! Лигу Чемпионов можно отменять из - за короновируса))
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 12.03.2020 00:51
    +9
    Таких комментаторов нужно гнать в шею, так откровенно топил за одну команду. Полное отсутствие нейтралитета и профессионализма.
    Раз ливер так шикарно и роскошно сыграл, как трепался комментатор, то почему он слил у СЕБЯ ДОМА?!
    А вот этот детский сад с обвинением в поражении вратаря - это называется пробить дно.
    2 и 3 гол - это провалы центральных защитников, вины вратаря нету.
    ну, и главный момент - Семионе в овертайме с заменами переиграл полностью Клоппа.
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 12.03.2020 00:50
    -2
    Обидно, досадно, но ладно...
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 00:49
    +5
    roman_kros, 12.03.2020 00:41
    Фіналісти останнього розіграшу дружно вилетіли вже в 1/8.
    То были такие финалисты. Вспомним Тоттенхем - МС и Ливерпуль - Барселона. Хз что и откуда, божий подарок. Бог дал - Бог взял.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.03.2020 00:46
    0
    turist86, 12.03.2020 00:45
    Минулого року всі вважали англійські клуби найсильнішими. Але тепер Челсі, Тотенхем і Ліверпуль поставили цю думку під сумнів
    Все эти клубы сейчас в разной степени лихорадит.
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 12.03.2020 00:46
    +10
    Не все разом, ось що я скажу Ліверпулю!
    Клопп вже майже переписав історію, хоча що там майже, Клопп вже другий рік робить подвиги і переписує історію!
    Ну а хитрий лис Сімеоне продовжує свої щорічні ЛЧ-піонські пригоди і рухається далі, йому теж є що переписувати!
    Вечір вдався!
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 12.03.2020 00:46
    +10
    Не все разом, ось що я скажу Ліверпулю!
    Клопп вже майже переписав історію, хоча що там майже, Клопп вже другий рік робить подвиги і переписує історію!
    Ну а хитрий лис Сімеоне продовжує свої щорічні ЛЧ-піонські пригоди і рухається далі, йому теж є що переписувати!
    Вечір вдався!
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 12.03.2020 00:51
    +9
    Таких комментаторов нужно гнать в шею, так откровенно топил за одну команду. Полное отсутствие нейтралитета и профессионализма.
    Раз ливер так шикарно и роскошно сыграл, как трепался комментатор, то почему он слил у СЕБЯ ДОМА?!
    А вот этот детский сад с обвинением в поражении вратаря - это называется пробить дно.
    2 и 3 гол - это провалы центральных защитников, вины вратаря нету.
    ну, и главный момент - Семионе в овертайме с заменами переиграл полностью Клоппа.
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 12.03.2020 00:38
    +8
    Отличный матч! опыт показывает, что если у соперника нет в составе Роналду, то взломать оборону Атлетико предельно сложно
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 12.03.2020 00:45
    +7
    Минулого року всі вважали англійські клуби найсильнішими. Але тепер Челсі, Тотенхем і Ліверпуль поставили цю думку під сумнів
    Ссылка
    Den4ik123
      Den4ik123, 12.03.2020 00:39
    +6
    Опять Ливер кучу моментов транжирит и в тот же момент Атлетико забивает 100%
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 00:49
    +5
    roman_kros, 12.03.2020 00:41
    Фіналісти останнього розіграшу дружно вилетіли вже в 1/8.
    То были такие финалисты. Вспомним Тоттенхем - МС и Ливерпуль - Барселона. Хз что и откуда, божий подарок. Бог дал - Бог взял.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 12.03.2020 00:42
    +5
    Классика - не забиваешь ты - забивают тебе)
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 12.03.2020 00:41
    +5
    Фіналісти останнього розіграшу дружно вилетіли вже в 1/8.
    Ссылка
    der_MaiStier
    online
      der_MaiStier, 12.03.2020 01:07
    +2
    Я очікував, що Ліверпуль вилетить, але зовсім не очікував від них такої шикарної гри, як у 2-му тайму. Тринькання своїх моментів, чергове всирання голкіпера Ліверпуля під час повного домінування команди, неадекватні заміни Клоппа (як можна було прибрати Чемберлена і залишити Салаха) та ідеальна реалізація моментів Атлетіко зробили свою справу. Команди подарували нам шикарний перфоманс
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 12.03.2020 00:42
    +2
    без везения в таких матчах никуда. Ливерпуль еще в основное время мог все решить. В итоге привезли себе гол, который все закончил и который можно было избежать тысячью способами. Не понимаю как можно так играть ведя в счете.
    Ссылка
    digsum
      digsum, 12.03.2020 00:54
    +1
    Просто английские клубы из-за вируса больше не хотят ездить на материковую Европу))
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 12.03.2020 00:43
    +1
    пора уже атлетико лигу брать
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 01:06
    0
    lizerginnn, 12.03.2020 00:55
    Что и следовало доказать)))) Соснулей случился и он не мог не случиться. Ливер уже с нового года балду пинает и играет через пень-колоду. А то что произошло, это показатель, что не такой он уже и сильный. 2 года назад они сильнее были. В прошлом году чисто фартануло им в ответочке с моей нелюбимой барселоной. Ну такое. Я пока ставлю на Баварию и ПСЖ. Хз. Посмотрим.
    PS Реал - вперед!
    Бавария - звери, но, смотря какой фон. Ещё не видели их на фоне команд типа Юве или Атлетико или тех-же испанцев.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 12.03.2020 00:46
    0
    turist86, 12.03.2020 00:45
    Минулого року всі вважали англійські клуби найсильнішими. Але тепер Челсі, Тотенхем і Ліверпуль поставили цю думку під сумнів
    Все эти клубы сейчас в разной степени лихорадит.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.03.2020 00:43
    0
    ManUtd, 12.03.2020 00:40
    Тем временем... У Ругани из Ювентуса диагностировали коронавирус(((
    Ну и что? Молодые выздоравливают, как и после других гриппов и ОРВИ.
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 12.03.2020 00:40
    0
    Тем временем... У Ругани из Ювентуса диагностировали коронавирус(((
    Ссылка
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