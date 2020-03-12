Ливерпуль
2:3
Атлетико Мадрид
11.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Атлетико – 2:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 12.03.2020 00:40
  • 6091 просмотр
  • 5 комментариев
Ливерпуль – Атлетико – 2:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Ливерпуль

В среду, 11-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.

Ливерпуль – Атлетико – 2:3 (первый матч – 0:1)

Вейналдум, 43, Фирмино, 94 – Льоренте, 96, 105+1, Мората 120+1

Обзор матча

Гол Вейналдума

Лучшие моменты первого тайма

Гол Фирмино

Первый гол Льоренте

Второй гол Льоренте

Гол Мораты

Лучшие моменты матча Ливерпуль - Атлетико Мадрид
120' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
106' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
97' ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
94' ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
43' ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Ливерпуль).
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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 12.03.2020 01:29
    0
    Andy_P, 12.03.2020 01:19
    Из-за ляпов вратаря и суперобороны. Поставили всё на атаку - не справились в обороне. Логично.
    что тут логичного ??? Логично было бы если бы Ливерпуль прошел дальше. От Адриана много в этом матче не требовалось, просто отдавать пасы защитникам, играть надежно когда твоя команда введет в счете, если не уверен не делай, выбивай мяч подальше... но нет
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    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 01:19
    -1
    bzzzzz, 12.03.2020 01:03
    просто отдали выиграный матч. Возили весь матч Атлетико мордой по газону и в итоге вылетели из-за хрен пойми чего
    Из-за ляпов вратаря и суперобороны. Поставили всё на атаку - не справились в обороне. Логично.
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    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 12.03.2020 01:17
    0
    bzzzzz, 12.03.2020 01:03
    просто отдали выиграный матч. Возили весь матч Атлетико мордой по газону и в итоге вылетели из-за хрен пойми чего
    Шкода Ліверпуль. але так буває
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 12.03.2020 01:03
    0
    просто отдали выиграный матч. Возили весь матч Атлетико мордой по газону и в итоге вылетели из-за хрен пойми чего
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    Джон Вікліф
      Джон Вікліф, 12.03.2020 00:38
    +3
    Ліверпуль не може пройти АТЛЕТІКО!!!! Це ж Клопп казав минулого сезону, що Ліга Чемпіонів набагато крутіше, ніж якийсь там чемпіонат + всі кубки Англії у Сіті?!! Ну що, у цьому сезоні йому вже навіть жоден кубок не світить... Це щоб не розказував всім який він крутий. Тебе треба щоб Сіті виграло Лігу!
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    Джон Вікліф
      Джон Вікліф, 12.03.2020 00:38
    +3
    Ліверпуль не може пройти АТЛЕТІКО!!!! Це ж Клопп казав минулого сезону, що Ліга Чемпіонів набагато крутіше, ніж якийсь там чемпіонат + всі кубки Англії у Сіті?!! Ну що, у цьому сезоні йому вже навіть жоден кубок не світить... Це щоб не розказував всім який він крутий. Тебе треба щоб Сіті виграло Лігу!
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 12.03.2020 01:29
    0
    Andy_P, 12.03.2020 01:19
    Из-за ляпов вратаря и суперобороны. Поставили всё на атаку - не справились в обороне. Логично.
    что тут логичного ??? Логично было бы если бы Ливерпуль прошел дальше. От Адриана много в этом матче не требовалось, просто отдавать пасы защитникам, играть надежно когда твоя команда введет в счете, если не уверен не делай, выбивай мяч подальше... но нет
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 12.03.2020 01:17
    0
    bzzzzz, 12.03.2020 01:03
    просто отдали выиграный матч. Возили весь матч Атлетико мордой по газону и в итоге вылетели из-за хрен пойми чего
    Шкода Ліверпуль. але так буває
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 12.03.2020 01:03
    0
    просто отдали выиграный матч. Возили весь матч Атлетико мордой по газону и в итоге вылетели из-за хрен пойми чего
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