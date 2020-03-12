Ливерпуль
2:3
Атлетико Мадрид
11.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Диего СИМЕОНЕ: «Ливерпуль здорово играл»

«Атлетико» победил очень сильного соперника, считает главный тренер мадридского клуба

  • 12.03.2020 02:54
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Диего СИМЕОНЕ: «Ливерпуль здорово играл»
© ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующую стадию турнира.

«Наш переход на тактическую схему 5-4-1 должен был позволить нам создавать моменты на контратаках, и мы их создавали. Выход Льоренте вместо Косты был оборонительным шагом, но на деле получилось не совсем так, как задумывалось.

Я очень рад за команду и за наш клуб. Мы победили очень сильного соперника и вернулись в число восьми лучших команд континента. «Ливерпуль» здорово играл. Болельщики гнали их вперед, но нам удалось с этим справиться.

В футболе нужно осложнять сопернику жизнь. Мы старались высоко прессинговать их с помощью Косты, Феликса и Корреа. Мы не сдались после второго пропущенного мяча, а когда забили, то почувствовали, что все в наших руках», — считает Симеоне.

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Источник — УЕФА

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