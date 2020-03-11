Ливерпуль
2:3
Атлетико Мадрид
11.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Атлетико – 2:3. Текстовая трансляция матча

Стенограмма ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

  • 11.03.2020 22:06
  • 19175 просмотров
  • 106 комментариев
Ливерпуль – Атлетико – 2:3. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/MoSalah

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

Ливерпуль – Атлетико – 2:3 (первый матч – 0:1)

Вейналдум, 43, Фирмино, 94 – Льоренте, 96, 105+1, Мората, 120+1

Александер-Арнольд, 119 – Мората, 119, Сауль, 119

Ливерпуль: Адриан – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Вейналдум (Ориги, 106), Хендерсон (Фабиньо, 106) – Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах.

Запасные: Лонегран, Лаллана, Матип.

Атлетико: Облак – Лоди, Фелипе, Савич, Триппье (Врсалько, 91) – Корреа, Томас, Сауль, Коке – Феликс (Мората, 103), Коста (Льоренте, 56).

Запасные: Адан, Хименес, Лемар, Карраско.

Арбитр: Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды)

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

 120+1 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Морату запустили передачей на ход в левый фланг чужой штрафной, после чего он пробил в ближний из-под Трента! ЭТО ВСЕ!

120 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, две минуты.

 119 мин. Желтая и для Сауля за срыв контратки.

 119 мин. По желтой для Трента и Мораты.

118 мин. Завелись игроки, когда Атлетико пошел подавать угловой на левом фланге.

116 мин. Угловой заработал Ориги на левом фланге.

114 мин. Оффсайд у Салаха при передаче верхом на правый фланг перед штрафной.

 113 мин. ЗАМЕНА У ЛИВЕРПУЛЯ. Минамино вышел на поле вместо Фирмино.

112 мин. ОПАСНО! Ориги пробил от левого угла штрафной мимо ворот.

111 мин. Трибуны требую атак, а тем временем Атлетико вытеснил оппонентов со своей половины.

109 мин. Падение Мане на правом фланге чужой штрафной арбитр не стал рассматривать.

107 мин. Всё для атаки от Ливерпуля!

 106 мин. ЗАМЕНЫ У ЛИВЕРПУЛЯ. Вместо Вейналдума и Хендерсона игру продолжат Ориги и Фабиньо.

ВТОРОЙ ОВЕРТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ОВЕРТАЙМ ЗАВЕРШЕН!

105+1 мин. Голевая с правого фланга за Моратой.

 105+1 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! ЛЬОРЕНТЕ! ЕГО ИГРА! ЛИВЕРПУЛЬ ШОКИРОВАН! Какой удар в левый нижний угол, минуя трех соперников, со входа в штрафную!

105 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще две минуты.

 103 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Мората завершит игру вместо Феликса.

102 мин. Морату готовят к выходу на поле.

100 мин. Выше ворот нанес удар Салах метров с 25-и до цели.

98 мин. Мане упал в борьбе против Врсалько на левом фланге, но арбитр дал фол в обратную сторону.

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 96 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Подарок соперникам от Адриана! Феликс перехватил его вынос низом из штрафной через центральную зону, после чего отпасовал на Льоренте, который пробил из-за пределов штрафной в правый угол!

 94 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Первый удар головой от Фирмино после подачи Вейналдума с правого фланга пришелся в левую штангу, а вот добивать по пустым воротам бразильцу уже никто не мешал!

93 мин. МОМЕНТ! Облак продолжает спасать! Удар Фирмино с острого угла на правом фланге отразил голкипер!

 91 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Вместо Триппье игру продолжит Врсалько.

ПЕРВЫЙ ОВЕРТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН! ОВЕРТАЙМ!

90+3 мин. ОФФСАЙД! Нет гола!

90+2 мин. ГОЛ?! Сауль завершил ударом головой подачу со стандарта на левом фланге!

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90+1 мин. Штрафной на левом фланге для гостей.

90 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще две минуты.

88 мин. МОМЕНТ! Мане вновь пробил через себя! От левого угла вратарской! Вновь выше ворот!

87 мин. Угловой на правом фланге от Милнера завершился выносом от Сауля.

86 мин. МОМЕНТ! Салах пробежал мимо четырех соперников на правом фланге чужой штрафной, но пробил выше левого верхнего угла!

85 мин. МОМЕНТ! Вейналдум скинул мяч головой в центр штрафной, откуда ударом через себя захотел забить Мане. Над перекладиной!

84 мин. МОМЕНТ! Облак потащил неожиданный удар от Вейналдума с острого угла на правом флангу под перекладину!

83 мин. Оффсайд у Салаха во время верховой передачи на правый фланг.

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 82 мин. ЗАМЕНА У ЛИВЕРПУЛЯ. Милнер продолжит игру вместо Окслейд-Чемберлена.

80 мин. Наверное, и крышу мог перебить Фелипе выносом мяча из-под ноги Салаха.

79 мин. Хлесткий удар Сауля из-за пределов штрафной отправил мяч в левую сторону от ворот!

78 мин. Фирмино подкатился под Томаса на чужой половине поля.

76 мин. Оффсайд у Корреа во время заброса верхом из глубины половины поля его команды.

73 мин. Неспортивный фол Корреа против Ван Дейка. Эмоции.

72 мин. На выходе к лицевой границе своих владений перехватил верховой пас в штрафную от Гомеса Облак.

71 мин. Угловой на правом фланге для хозяев поля.

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70 мин. МОМЕНТ! ОБЛАК! Сейв от голкипера после выстрела Трента от правого угла штрафной под дальнюю штангу!

68 мин. МОМЕНТ! Облак плохо сыграл на перехвате подачи с углового на правом фланге и чуть не срезал мяч в свои ворота! Вынос от Триппье!

66 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Головой добивал мяч в паре метров до ворот Робертсон после рикошета от защитника, который был спровоцирован ударом Салаха с правого фланга штрафной!

64 мин. Не успел к мячу Трент во время диагонали от Робертсона с левого фланга.

62 мин. ОПАСНО! Со своей половины поля решил бить Льоренте! Выше и чуть в правую сторону по отношению к воротам!

60 мин. МОМЕНТ! Феликс пробил из-под Робертсона со входа в штрафную, Адан отбил перед собой, после чего голкипер команды Клоппа успел еще и накрыть добивание от Корреа!

59 мин. В руку Томасу мяч попал у левого угла штрафной его команды.

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58 мин. Гомеса сбили на правом фланге атаки хозяев поля.

57 мин. МОМЕНТ! По центру ворот из-за пределов штрафной Феликс.

56 мин. Косту будут травить болельщики даже на скамейке запасных.

56 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Вместо Косты игру завершит Льоренте.

54 мин. МОМЕНТ! Облак! Низом пробил Чемберлен из-за пределов штрафной! Голкипер парировал мяч, летящий в правый угол его ворот.

52 мин. Прострел/удар Окса с правого фланга штрафной оказался слишком сильным.

50 мин. ОФФСАЙД! Но и очередной великолепный сейв от Облака имел место быть! Намертво остановил мяч Ян после удара слету от Мане на левом фланге штрафной!

48 мин. МОМЕНТ! Лоди ушел в атаку, оголил фланг, а там как раз взорвался скоростью Салах! Жаль, что подкрутить в дальний угол так и не получилось! На месте Облак!

46 мин. Ливень после перерыва. Сейчас условия игры будут ухудшаться.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

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ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.

 43 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вейналдум завершил одну из многочисленных подач с правого фланга от Окслейда-Чемберлена точным ударом головой из центра штрафной!

40 мин. Получил Фелипе удар по пояснице от соперника во время борьбы за верховой мяч в своей штрафной.

39 мин. Угловой на правом фланге заработал своим прострелом с правого фланга Салах.

37 мин. Облака сейчас занесет в ворота группа игроков в красных футболках во время подготовки подачи с углового на левом фланге!

36 мин. МОМЕНТ! Сумасшедший сейв Облака после удара Фирмино в одно касание со входа во вратарскую при подаче штрафного с правого фланга!

34 мин. МОМЕНТ! Салах обокрал Лоди на правом фланге, после чего отдал в полукруг у штрафной на Мане, удар которого на исполнение отправил мяч мимо правой штанги!


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32 мин. Ван Дейк перехватил подачу Лоди с левого фланга на Косту.

31 мин. Ударил сзади по ногам Феликса на чужой половине Хендерсон.

30 мин. Фол от Косты на правом фланге атаки.

28 мин. Робетсон перехватил заброс в зону у него за спиной.

25 мин. Угловыми осадили ворота соперников хозяева. Даже Диего Косте приходится отрабатывать в поле лица.

23 мин. Коста пошел говорить с арбитром после попадания Феликса в оффсайд. Страсти кипят!

22 мин. Арбитры не рекомендовали давать пенальти.

21 мин. В руку Фелипе мяч попал в штрафной гостей?!

20 мин. Защитники на угловой вынесли мяч после длинной передачи Ван Дейка!

Изображение

18 мин. МОМЕНТ! Чуть не закрутил в ворота от углового флажка Коке!

17 мин. Угловой на левом фланге для гостей.

14 мин. МОМЕНТ! Облак в сторону отразил мяч после удара Салаха с правого фланга!

14 мин. Неточная подача Робертсона с левого фланга.

12 мин. ОПАСНО! Неудачно пробил Хендерсон с подхода к чужой штрафной. Плохо поставил ногу.

10 мин. МОМЕНТ! Салах подкрутил от правого угла штрафной над перекладиной!

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8 мин. ОПАСНО! Триппье выскакивал на подачу штрафного с левого фланга на ближний угол вратарской, но Адан успел его опередить!

7 мин. Дальний удар Фирмино оказался слишком сильным. На трибуны!

6 мин. Подача Окса с правого фланга была перехвачена защитниками.

3 мин. Обострение от Вейналдума на левом фланге штрафной было остановлено.

2 мин. Команда Клоппа перешла в контроль на своей половине.

1 мин. МОМЕНТ! Коста ворвался в правый фланг штрафной и пробил рядом с ближней штангой!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

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В среду, 11-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.

Действующий обладатель главного клубного трофея Старого Света рискует досрочно распрощаться с шансами защитить свое достижение уже на первом этапе раунда плей-офф текущего розыгрыша. Мадридскую часть противостояния коллективу Диего Симеоне удалось склонить в свою сторону, а затем засушить до конца основного времени. Но сработает ли такая тактика на Британских островах, где любой испанской команде сложно проявить себя с позиции силы? Или нас ждет очередной эффектный камбэк, на уровне матча «красных» против «Барселоны» образца прошлого года?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Атлетико».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 12.03.2020 00:38
    0
    easterly, 12.03.2020 00:36
    Немного подправлю - Ливерпуль пропустил благодаря кону Кариуса
    Даже, если предположить, что так и есть, хоть я так не считаю, то вратарь часть команды и его тоже тренируют в клубе.
    Его же не королева Англии на ворота поставила
    Ссылка
    easterly
      easterly, 12.03.2020 00:36
    +1
    Немного подправлю - Ливерпуль пропустил благодаря клону Кариуса
    Ссылка
    easterly
      easterly, 12.03.2020 00:36
    +2
    Mr.Budd, 12.03.2020 00:32
    Проповедник антифутбола забили 4 мяча Ливерпулю-это называется тактика.
    Антифутбол это динамо-александрия
    Немного подправлю - Ливерпуль пропустил благодаря кону Кариуса
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.03.2020 00:35
    +1
    футфан, 12.03.2020 00:32
    Ти футбол дивишся чи статистику читаєш? Ну чесне слово, навіть сперечатись не хочу.
    Ты говоришь он вытащил матч. А я считаю, что каждый игрок Ливера где-то недоработал
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 12.03.2020 00:35
    +1
    Мората
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 00:35
    -1
    easterly, 12.03.2020 00:30
    Герой матча стоит в воротах Ливерпуля. Наглядный пример когда из-за одного дауна дальше идут шаровики и проповедники антифутбола
    Я так-же думал после Ливерпуль- Барселона Комментатор чуть не задавался желчью, бедняга, так за Ливер топил
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 12.03.2020 00:34
    +3
    Diego Armando, 11.03.2020 23:56
    Після першого тайму не повірив, що то на полі був той самий автобусний-Атлетико.
    Другий тайм просто набридло дивитися на односторонню гру ...
    Якщо Облак витягне Атлетико далі, памятник можна буде ставити ВЖЕ!
    Дозволю собі себе процитувати
    Облачіще!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 12.03.2020 00:32
    +2
    digsum, 12.03.2020 00:30
    А два он пропустил зачем тогда?
    Ти футбол дивишся чи статистику читаєш? Ну чесне слово, навіть сперечатись не хочу.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 00:32
    -7
    Отсосиновики Теперь всех собак повесят на воротника. А зря.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 00:32
    -7
    Отсосиновики Теперь всех собак повесят на воротника. А зря.
    Ссылка
    Krab.Vova
      Krab.Vova, 12.03.2020 00:32
    +7
    Воротар Ліверпуля сьогодні - довбень з хет тріком у власні ворота
    Ссылка
    Mr.Budd
      Mr.Budd, 12.03.2020 00:32
    -9
    easterly, 12.03.2020 00:30
    Герой матча стоит в воротах Ливерпуля. Наглядный пример когда из-за одного дауна дальше идут шаровики и проповедники антифутбола
    Проповедник антифутбола забили 4 мяча Ливерпулю-это называется тактика.
    Антифутбол это динамо-александрия
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.03.2020 00:31
    +2
    На хускорд текущая схема матрасников 5-4-1
    Ссылка
    Fair Play
      Fair Play, 12.03.2020 00:30
    +1
    Голкіпери зробили гру...
    Ссылка
    easterly
      easterly, 12.03.2020 00:30
    -1
    футфан, 12.03.2020 00:25
    Герой матчу стоїть у воротах Атлетико...
    Герой матча стоит в воротах Ливерпуля. Наглядный пример когда из-за одного дауна дальше идут шаровики и проповедники антифутбола
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.03.2020 00:30
    +1
    футфан, 12.03.2020 00:28
    І я про те. Облак витягнув Атлетико в овертайм
    А два он пропустил зачем тогда?
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 12.03.2020 00:28
    +2
    digsum, 12.03.2020 00:26
    До той замены Атлетико был полный 0.
    І я про те. Облак витягнув Атлетико в овертайм
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 12.03.2020 00:27
    -2
    Лоси уже внаглую мочат матрасников, даже вратаря
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.03.2020 00:26
    +3
    футфан, 12.03.2020 00:25
    Герой матчу стоїть у воротах Атлетико...
    До той замены Атлетико был полный 0.
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 12.03.2020 00:25
    0
    Феноменальне футбольне свято подарував Ліверпуль -Атлетіко. Тактично Сімеоне переграв Клопа Віват ФУТБОЛ
    Ссылка
    Krab.Vova
      Krab.Vova, 12.03.2020 00:32
    +7
    Воротар Ліверпуля сьогодні - довбень з хет тріком у власні ворота
    Ссылка
    Vitaliy Kishkan
      Vitaliy Kishkan, 11.03.2020 23:43
    +5
    Andy_P, 11.03.2020 23:40
    Саллах валит соперников, как кегли, а свисток молчит. Судья точно фанат регби
    А салаха не валят?! Там божие одуванчики? Ето не футбол со сторони атлетико.даже челси в свой автобус так бездарно без контратак не играл!
    Ссылка
    Олег Львівський
      Олег Львівський, 11.03.2020 23:51
    +4
    Ще ці пиздюки Мадридські вийдуть в чвертьфінал...антифутбол!
    Ссылка
    Vitaliy Kishkan
      Vitaliy Kishkan, 11.03.2020 23:48
    +4
    Stringer Bell, 11.03.2020 22:36
    Да жара конечно загляденье, и Атлетико не автобус приехали ставить, оба клуба заведённые и очень активны
    А что ето если не автобус?)
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 12.03.2020 00:34
    +3
    Diego Armando, 11.03.2020 23:56
    Після першого тайму не повірив, що то на полі був той самий автобусний-Атлетико.
    Другий тайм просто набридло дивитися на односторонню гру ...
    Якщо Облак витягне Атлетико далі, памятник можна буде ставити ВЖЕ!
    Дозволю собі себе процитувати
    Облачіще!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.03.2020 00:26
    +3
    футфан, 12.03.2020 00:25
    Герой матчу стоїть у воротах Атлетико...
    До той замены Атлетико был полный 0.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 12.03.2020 00:14
    +3
    Це кінець, малята.... Після другого голу, Ліверпуль почав дурью маятся
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 12.03.2020 00:10
    +3
    Та гра атлетика дієва. А це саме головне
    Ссылка
    Vladsport
    online
      Vladsport, 11.03.2020 23:46
    +3
    Во втором тайме матрасники пока совсем жалкие, сзади автобус, тупо играют на отбой, а когда, из редко, впереди, то перепуганные, какие то...и эта команда играет в ЛЧ...с таким антифутболом, скорее всего, будет овертайм и пенальки...а Ливерпуль, как всегда, дома звери, но не везет пока...как то так...
    Ссылка
    easterly
      easterly, 12.03.2020 00:36
    +2
    Mr.Budd, 12.03.2020 00:32
    Проповедник антифутбола забили 4 мяча Ливерпулю-это называется тактика.
    Антифутбол это динамо-александрия
    Немного подправлю - Ливерпуль пропустил благодаря кону Кариуса
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 12.03.2020 00:32
    +2
    digsum, 12.03.2020 00:30
    А два он пропустил зачем тогда?
    Ти футбол дивишся чи статистику читаєш? Ну чесне слово, навіть сперечатись не хочу.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 12.03.2020 00:31
    +2
    На хускорд текущая схема матрасников 5-4-1
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 12.03.2020 00:28
    +2
    digsum, 12.03.2020 00:26
    До той замены Атлетико был полный 0.
    І я про те. Облак витягнув Атлетико в овертайм
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 12.03.2020 00:25
    +2
    digsum, 12.03.2020 00:14
    Герой матча челик, который вышел на замену
    Герой матчу стоїть у воротах Атлетико...
    Ссылка
    Demon
      Demon, 12.03.2020 00:13
    +2
    Vitaliy Kishkan, 12.03.2020 00:10
    Думаю воротника на продажу после таких игр! Просто м'яч вибить не может.даже удар не сильний робить не может.он же даже не пригал и рук не виставляли.просто Упал набок.може ето все шоу букмекеров?
    Не тот уровень, чтобы букеров подвязывать.
    Ссылка
    Krab.Vova
      Krab.Vova, 12.03.2020 00:11
    +2
    2-2 ... це фіаско, братан
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    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 23:28
    +2
    Перекладина. Что же так не везёт то Ливерпулю?!
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    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 23:27
    +2
    Ёпрст! Шара матрасам...
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    digsum
    online
      digsum, 11.03.2020 22:48
    +2
    digsum, 11.03.2020 22:47
    Атлетико приехал постоять всей командой у своих ворот. Но не вышло
    Вернее отлично получилось постоять, стойте дальше
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    digsum
    online
      digsum, 11.03.2020 22:47
    +2
    Атлетико приехал постоять всей командой у своих ворот. Но не вышло
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