Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.



Ливерпуль – Атлетико – 2:3 (первый матч – 0:1)



Вейналдум, 43, Фирмино, 94 – Льоренте, 96, 105+1, Мората, 120+1



Александер-Арнольд, 119 – Мората, 119, Сауль, 119



Ливерпуль: Адриан – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Вейналдум (Ориги, 106), Хендерсон (Фабиньо, 106) – Мане, Фирмино (Минамино, 113), Салах.



Запасные: Лонегран, Лаллана, Матип.

Атлетико: Облак – Лоди, Фелипе, Савич, Триппье (Врсалько, 91) – Корреа, Томас, Сауль, Коке – Феликс (Мората, 103), Коста (Льоренте, 56).



Запасные: Адан, Хименес, Лемар, Карраско.



Арбитр: Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды)



Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)



МАТЧ ОКОНЧЕН!



120+1 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Морату запустили передачей на ход в левый фланг чужой штрафной, после чего он пробил в ближний из-под Трента! ЭТО ВСЕ!



120 мин. Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, две минуты.



119 мин. Желтая и для Сауля за срыв контратки.



119 мин. По желтой для Трента и Мораты.



118 мин. Завелись игроки, когда Атлетико пошел подавать угловой на левом фланге.



116 мин. Угловой заработал Ориги на левом фланге.



114 мин. Оффсайд у Салаха при передаче верхом на правый фланг перед штрафной.



113 мин. ЗАМЕНА У ЛИВЕРПУЛЯ. Минамино вышел на поле вместо Фирмино.



112 мин. ОПАСНО! Ориги пробил от левого угла штрафной мимо ворот.



111 мин. Трибуны требую атак, а тем временем Атлетико вытеснил оппонентов со своей половины.



109 мин. Падение Мане на правом фланге чужой штрафной арбитр не стал рассматривать.



107 мин. Всё для атаки от Ливерпуля!



106 мин. ЗАМЕНЫ У ЛИВЕРПУЛЯ. Вместо Вейналдума и Хендерсона игру продолжат Ориги и Фабиньо.



ВТОРОЙ ОВЕРТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ОВЕРТАЙМ ЗАВЕРШЕН!



105+1 мин. Голевая с правого фланга за Моратой.



105+1 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! ЛЬОРЕНТЕ! ЕГО ИГРА! ЛИВЕРПУЛЬ ШОКИРОВАН! Какой удар в левый нижний угол, минуя трех соперников, со входа в штрафную!



105 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще две минуты.



103 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Мората завершит игру вместо Феликса.



102 мин. Морату готовят к выходу на поле.



100 мин. Выше ворот нанес удар Салах метров с 25-и до цели.



98 мин. Мане упал в борьбе против Врсалько на левом фланге, но арбитр дал фол в обратную сторону.







96 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Подарок соперникам от Адриана! Феликс перехватил его вынос низом из штрафной через центральную зону, после чего отпасовал на Льоренте, который пробил из-за пределов штрафной в правый угол!



94 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Первый удар головой от Фирмино после подачи Вейналдума с правого фланга пришелся в левую штангу, а вот добивать по пустым воротам бразильцу уже никто не мешал!



93 мин. МОМЕНТ! Облак продолжает спасать! Удар Фирмино с острого угла на правом фланге отразил голкипер!



91 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Вместо Триппье игру продолжит Врсалько.



ПЕРВЫЙ ОВЕРТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ВТОРОЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН! ОВЕРТАЙМ!



90+3 мин. ОФФСАЙД! Нет гола!



90+2 мин. ГОЛ?! Сауль завершил ударом головой подачу со стандарта на левом фланге!







90+1 мин. Штрафной на левом фланге для гостей.



90 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще две минуты.



88 мин. МОМЕНТ! Мане вновь пробил через себя! От левого угла вратарской! Вновь выше ворот!



87 мин. Угловой на правом фланге от Милнера завершился выносом от Сауля.



86 мин. МОМЕНТ! Салах пробежал мимо четырех соперников на правом фланге чужой штрафной, но пробил выше левого верхнего угла!



85 мин. МОМЕНТ! Вейналдум скинул мяч головой в центр штрафной, откуда ударом через себя захотел забить Мане. Над перекладиной!



84 мин. МОМЕНТ! Облак потащил неожиданный удар от Вейналдума с острого угла на правом флангу под перекладину!



83 мин. Оффсайд у Салаха во время верховой передачи на правый фланг.







82 мин. ЗАМЕНА У ЛИВЕРПУЛЯ. Милнер продолжит игру вместо Окслейд-Чемберлена.



80 мин. Наверное, и крышу мог перебить Фелипе выносом мяча из-под ноги Салаха.



79 мин. Хлесткий удар Сауля из-за пределов штрафной отправил мяч в левую сторону от ворот!



78 мин. Фирмино подкатился под Томаса на чужой половине поля.



76 мин. Оффсайд у Корреа во время заброса верхом из глубины половины поля его команды.



73 мин. Неспортивный фол Корреа против Ван Дейка. Эмоции.



72 мин. На выходе к лицевой границе своих владений перехватил верховой пас в штрафную от Гомеса Облак.



71 мин. Угловой на правом фланге для хозяев поля.







70 мин. МОМЕНТ! ОБЛАК! Сейв от голкипера после выстрела Трента от правого угла штрафной под дальнюю штангу!



68 мин. МОМЕНТ! Облак плохо сыграл на перехвате подачи с углового на правом фланге и чуть не срезал мяч в свои ворота! Вынос от Триппье!



66 мин. МОМЕНТ! ПЕРЕКЛАДИНА! Головой добивал мяч в паре метров до ворот Робертсон после рикошета от защитника, который был спровоцирован ударом Салаха с правого фланга штрафной!



64 мин. Не успел к мячу Трент во время диагонали от Робертсона с левого фланга.



62 мин. ОПАСНО! Со своей половины поля решил бить Льоренте! Выше и чуть в правую сторону по отношению к воротам!



60 мин. МОМЕНТ! Феликс пробил из-под Робертсона со входа в штрафную, Адан отбил перед собой, после чего голкипер команды Клоппа успел еще и накрыть добивание от Корреа!



59 мин. В руку Томасу мяч попал у левого угла штрафной его команды.







58 мин. Гомеса сбили на правом фланге атаки хозяев поля.



57 мин. МОМЕНТ! По центру ворот из-за пределов штрафной Феликс.



56 мин. Косту будут травить болельщики даже на скамейке запасных.



56 мин. ЗАМЕНА У АТЛЕТИКО. Вместо Косты игру завершит Льоренте.



54 мин. МОМЕНТ! Облак! Низом пробил Чемберлен из-за пределов штрафной! Голкипер парировал мяч, летящий в правый угол его ворот.



52 мин. Прострел/удар Окса с правого фланга штрафной оказался слишком сильным.



50 мин. ОФФСАЙД! Но и очередной великолепный сейв от Облака имел место быть! Намертво остановил мяч Ян после удара слету от Мане на левом фланге штрафной!



48 мин. МОМЕНТ! Лоди ушел в атаку, оголил фланг, а там как раз взорвался скоростью Салах! Жаль, что подкрутить в дальний угол так и не получилось! На месте Облак!



46 мин. Ливень после перерыва. Сейчас условия игры будут ухудшаться.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!







ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.



43 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Вейналдум завершил одну из многочисленных подач с правого фланга от Окслейда-Чемберлена точным ударом головой из центра штрафной!



40 мин. Получил Фелипе удар по пояснице от соперника во время борьбы за верховой мяч в своей штрафной.



39 мин. Угловой на правом фланге заработал своим прострелом с правого фланга Салах.



37 мин. Облака сейчас занесет в ворота группа игроков в красных футболках во время подготовки подачи с углового на левом фланге!



36 мин. МОМЕНТ! Сумасшедший сейв Облака после удара Фирмино в одно касание со входа во вратарскую при подаче штрафного с правого фланга!



34 мин. МОМЕНТ! Салах обокрал Лоди на правом фланге, после чего отдал в полукруг у штрафной на Мане, удар которого на исполнение отправил мяч мимо правой штанги!









32 мин. Ван Дейк перехватил подачу Лоди с левого фланга на Косту.



31 мин. Ударил сзади по ногам Феликса на чужой половине Хендерсон.



30 мин. Фол от Косты на правом фланге атаки.



28 мин. Робетсон перехватил заброс в зону у него за спиной.



25 мин. Угловыми осадили ворота соперников хозяева. Даже Диего Косте приходится отрабатывать в поле лица.



23 мин. Коста пошел говорить с арбитром после попадания Феликса в оффсайд. Страсти кипят!



22 мин. Арбитры не рекомендовали давать пенальти.



21 мин. В руку Фелипе мяч попал в штрафной гостей?!



20 мин. Защитники на угловой вынесли мяч после длинной передачи Ван Дейка!







18 мин. МОМЕНТ! Чуть не закрутил в ворота от углового флажка Коке!



17 мин. Угловой на левом фланге для гостей.



14 мин. МОМЕНТ! Облак в сторону отразил мяч после удара Салаха с правого фланга!



14 мин. Неточная подача Робертсона с левого фланга.



12 мин. ОПАСНО! Неудачно пробил Хендерсон с подхода к чужой штрафной. Плохо поставил ногу.



10 мин. МОМЕНТ! Салах подкрутил от правого угла штрафной над перекладиной!







8 мин. ОПАСНО! Триппье выскакивал на подачу штрафного с левого фланга на ближний угол вратарской, но Адан успел его опередить!



7 мин. Дальний удар Фирмино оказался слишком сильным. На трибуны!



6 мин. Подача Окса с правого фланга была перехвачена защитниками.



3 мин. Обострение от Вейналдума на левом фланге штрафной было остановлено.



2 мин. Команда Клоппа перешла в контроль на своей половине.



1 мин. МОМЕНТ! Коста ворвался в правый фланг штрафной и пробил рядом с ближней штангой!



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В среду, 11-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.

Действующий обладатель главного клубного трофея Старого Света рискует досрочно распрощаться с шансами защитить свое достижение уже на первом этапе раунда плей-офф текущего розыгрыша. Мадридскую часть противостояния коллективу Диего Симеоне удалось склонить в свою сторону, а затем засушить до конца основного времени. Но сработает ли такая тактика на Британских островах, где любой испанской команде сложно проявить себя с позиции силы? Или нас ждет очередной эффектный камбэк, на уровне матча «красных» против «Барселоны» образца прошлого года?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Атлетико».