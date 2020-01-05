Трансферная зима-2020 в Украине

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ в зимнее межсезонье

  • 05.01.2020 10:20
  • 1627 просмотров
  • 0 комментариев
Трансферная зима-2020 в Украине
© Академия Пушкаша. Артем Фаворов
Вашему вниманию предлагается таблица зимних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Зимнее трансферное окно открылось в Украине 1 января, а закроется 1 марта. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

Пришли или могут прийти

Команда

Ушли или могут уйти

Полузащитники:

Артем Дудик (Слуцк)

Полузащитники:

Тете (Бавария)

Алан Патрик (Фламенго)

Полузащитники:

Дмитрий Иванисеня (Заря)

Нападающие:

Ибрагим Каргбо (Роселар, свободный агент)

Назарий Русин (Заря, возврат из аренды)

Андраж Шпорар (Слован)

Мирко Марич (Осиек)

Бенито (Тамбов, свободный агент)

Защитники:

Никита Кравченко (Олимпик)

Карлос Самбрано (Альянса, Лос-Анджелес Гэлакси)

Томаш Кендзера

Йосип Пиварич

Сидклей (Коринтианс, аренда)

Тамаш Кадар (Фехервар)

Виталий Миколенко (Фенербахче)

Полузащитники:

Мохаммед Кадири

Виктор Цыганков (Интер)

Нападающие:

Жерсон Родригес 

Фран Соль

Полузащитники:

Крис Филиппс (Легия)

 

Вратари:

Луис Филипе (свободный агент)

Защитники:

Дмитрий Литвин (свободный агент)

Ицуки Урата (свободный агент)

Полузащитники:

Матеус (свободный агент)

Дмитрий Иванисеня (Динамо)

Леван Арвеладзе (Десна)

Нападающие:

Филипп Будковский (Десна)

Неманья Иванович (свободный агент)

Назарий Русин (Динамо)
 

Защитники:

Владислав Дубинчак (Карпаты, аренда)

Полузащитники:

Леван Арвеладзе (Заря)

Нападающие:

Филипп Будковский (Заря)

Денис Олейник (СИК)

Полузащитники:

Андрей Богданов (Колос)

Артем Фаворов (Академия Пушкаша, 470 тыс евро)

Нападающие:

Максим Дегтярев (Олимпик)

Защитники:

Роман Вантух (Олимпик, аренда)

 

 

 

Полузащитники:

Защитники:

Владислав Охрончук (свободный агент)

Полузащитники:

Джемаль Кизилатеш (свободный агент)

Вячеслав Рябов (свободный агент)

Нападающие:

Владислав Нехтий (свободный агент)

Вратари:

Андрей Лунин (Вальядолид)

Защитники:

Андрей Цуриков (Яблонец)

Александр Сваток (Хайдук)

Владимир Адамюк (Львов, 350 тыс.евро)

Полузащитники:

Франциско Ди Франко (Карпаты)

Нападающие:

Алексей Хобленко (Динамо Брест, свободный агент)

Защитники:

Юрий Романюк (свободный агент)

Полузащитники:

Игорь Загальский (свободный агент)

Александр Кобахидзе (свободный агент)

Нападающие:

Арамис Кузин (свободный агент)

Вратари:

Артем Кичак (свободный агент)

Александр Рыбка (Сабаил)

Защитники:

Никита Кравченко (Динамо, аренда)

Нападающие:

Максим Дегтярев (Десна)

Руслан Степанюк (Жетису)

Защитники:

Роман Вантух (Александрия)

Иван Трубочкин (свободный агент)

Егор Клименчук  (свободный агент)

Полузащитники:

Геннадий Пасич (свободный агент)

Фабиньо

Луиз Фернандо

Драман Салу

Нападающие:

Демир Имери

Джеффри Чарльз

 

Защитники:

Владимир Адамюк (Днепр-1, 350 тыс евро)

Висенте (свободный агент)

Руслан Зубков (свободный агент)

Николай Квасный (свободный агент)

Полузащитники:

Леонардо (свободный агент)

 

Защитники:

Зураб Очигава (свободный агент)

Хуанма Гарсия (свободный агент)

Полузащитники:

Дмитрий Кравченко (свободный агент)

Тодор Петрович (свободный агент)

Нападающие:

Юрий Коломоец (свободный агент)

Рубин Хебай (свободный агент)

 

Защитники:

Владислав Дубинчак (Десна)

Полузащитники:

Фране Войкович (свободный агент)

Франциско Ди Франко (Днепр-1)

Нападающие:

Мелвин Лоренцен (свободный агент)

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности