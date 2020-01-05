Трансферная зима-2020 в Украине

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Пришли или могут прийти
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Ушли или могут уйти
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Полузащитники:
Артем Дудик (Слуцк)
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Полузащитники:
Тете (Бавария)
Алан Патрик (Фламенго)
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Полузащитники:
Дмитрий Иванисеня (Заря)
Нападающие:
Ибрагим Каргбо (Роселар, свободный агент)
Назарий Русин (Заря, возврат из аренды)
Андраж Шпорар (Слован)
Мирко Марич (Осиек)
Бенито (Тамбов, свободный агент)
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Защитники:
Никита Кравченко (Олимпик)
Карлос Самбрано (Альянса, Лос-Анджелес Гэлакси)
Сидклей (Коринтианс, аренда)
Тамаш Кадар (Фехервар)
Виталий Миколенко (Фенербахче)
Полузащитники:
Виктор Цыганков (Интер)
Нападающие:
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Полузащитники:
Крис Филиппс (Легия)
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Вратари:
Луис Филипе (свободный агент)
Защитники:
Ицуки Урата (свободный агент)
Полузащитники:
Матеус (свободный агент)
Дмитрий Иванисеня (Динамо)
Леван Арвеладзе (Десна)
Нападающие:
Филипп Будковский (Десна)
Неманья Иванович (свободный агент)
Назарий Русин (Динамо)
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Защитники:
Владислав Дубинчак (Карпаты, аренда)
Полузащитники:
Леван Арвеладзе (Заря)
Нападающие:
Филипп Будковский (Заря)
Денис Олейник (СИК)
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Полузащитники:
Андрей Богданов (Колос)
Артем Фаворов (Академия Пушкаша, 470 тыс евро)
Нападающие:
Максим Дегтярев (Олимпик)
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Защитники:
Роман Вантух (Олимпик, аренда)
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Полузащитники:
Андрей Богданов (Десна)
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Защитники:
Владислав Охрончук (свободный агент)
Полузащитники:
Джемаль Кизилатеш (свободный агент)
Вячеслав Рябов (свободный агент)
Нападающие:
Владислав Нехтий (свободный агент)
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Вратари:
Андрей Лунин (Вальядолид)
Защитники:
Андрей Цуриков (Яблонец)
Александр Сваток (Хайдук)
Владимир Адамюк (Львов, 350 тыс.евро)
Полузащитники:
Нападающие:
Алексей Хобленко (Динамо Брест, свободный агент)
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Защитники:
Юрий Романюк (свободный агент)
Полузащитники:
Игорь Загальский (свободный агент)
Александр Кобахидзе (свободный агент)
Нападающие:
Арамис Кузин (свободный агент)
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Вратари:
Артем Кичак (свободный агент)
Александр Рыбка (Сабаил)
Защитники:
Никита Кравченко (Динамо, аренда)
Нападающие:
Максим Дегтярев (Десна)
Руслан Степанюк (Жетису)
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Защитники:
Роман Вантух (Александрия)
Иван Трубочкин (свободный агент)
Егор Клименчук (свободный агент)
Полузащитники:
Геннадий Пасич (свободный агент)
Нападающие:
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Защитники:
Владимир Адамюк (Днепр-1, 350 тыс евро)
Висенте (свободный агент)
Руслан Зубков (свободный агент)
Николай Квасный (свободный агент)
Полузащитники:
Леонардо (свободный агент)
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Защитники:
Зураб Очигава (свободный агент)
Хуанма Гарсия (свободный агент)
Полузащитники:
Дмитрий Кравченко (свободный агент)
Тодор Петрович (свободный агент)
Нападающие:
Юрий Коломоец (свободный агент)
Рубин Хебай (свободный агент)
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Защитники:
Полузащитники:
Фране Войкович (свободный агент)
Франциско Ди Франко (Днепр-1)
Нападающие:
Мелвин Лоренцен (свободный агент)
Источник — Sport.ua
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