Волынь подпишет четырех новичков

Луцкая «Волынь» перед второй половиной сезона усилит свой состав четырьмя новыми футболистами.
По данным источника, команду пополнят защитник «Десны» Виталий Приндета, нападающий СК «Днепр-1» Станислав Кулиш, полузащитник «Прикарпатья» Ярослав Конкольняк и Михаил Шишка из тбилисского «Динамо».
Также сообщается, что хорватский полузащитник Младен Бартулович покидает луцкую команду.
Ранее сообщалось, что иранский игрок «Волыни» избежал авиакатастрофы под Тегераном.
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Источник — Динамомания
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