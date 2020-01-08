Иранский игрок Волыни избежал авиакатастрофы под Тегераном

24-летнего иранского полузащитника луцкой «Волыни» Сиаваша Хагназари не было на борту украинского самолета, который разбился под Тегераном утром 8-го января.
«Мои глубочайшие соболезнования», — написал Хагназари в Instagram о катастрофе.
Игроки и тренеры «Волыни» готовятся выйти из отпуска. С 11-го по 15-е января футболисты луцкой команды примут участие в Кубке Валентина Кошельника.
Хагназари защищает цвета «Волыни» с февраля 2018-го года. В текущем сезоне футболист провел за украинский клуб 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
Источник — Facebook.com
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