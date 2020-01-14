Мариуполь арендовал хавбека Шахтера Дудика

«Мариуполь» официально объявил о том, что клуб взял в аренду полузащитника Артема Дудика, права на которого принадлежат «Шахтеру».

Недавно Дудик вернулся из аренды в белорусском «Слуцке», где провел прошлый год. На его счету 4 гола и 1 ассист в 31 матче чемпионата Беларуси.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Мариуполя» Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула пройдут сборы с «Шахтером».