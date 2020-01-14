Мариуполь арендовал хавбека Шахтера Дудика

Артем Дудик продолжит карьеру в «Мариуполе»

  • 14.01.2020 16:11
  • 814 просмотров
  • 1 комментарий
Мариуполь арендовал хавбека Шахтера Дудика
© ФК Мариуполь. Артем Дудик

«Мариуполь» официально объявил о том, что клуб взял в аренду полузащитника Артема Дудика, права на которого принадлежат «Шахтеру».

Недавно Дудик вернулся из аренды в белорусском «Слуцке», где провел прошлый год. На его счету 4 гола и 1 ассист в 31 матче чемпионата Беларуси.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Мариуполя» Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула пройдут сборы с «Шахтером».

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 14.01.2020 16:49
    +1
    Неожиданно
    Ссылка
    Forever_young_13_pidor
    online
      Forever_young_13_pidor, 14.01.2020 16:49
    +1
    Неожиданно
    Ссылка
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