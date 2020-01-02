Топ-бомбардир чемпионата U-19 возвращается в Шахтер

Украинский вингер Артем Дудик возвращается в «Шахтер» после вояжа в чемпионат Беларуси.
Срок действия арендного соглашения 23-летнего футболиста с СФК «Слуцк» истек в конце 2019 года.
Напомним, Дудик перешел в чемпионат Беларуси 6 марта 2019 года. В составе «Слуцка» провел 31 матч, забил 4 гола и отдал 1 ассист.
Отметим, что на момент завершения выступлений за молодежную команду «Волыни» Артем Дудик являлся топ-бомбардиром чемпионата U-19 за всю историю (32 гола в 64 матчах).
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Источник — СФК Слуцк
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