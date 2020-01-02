Топ-бомбардир чемпионата U-19 возвращается в Шахтер

Украинский вингер Артем Дудик возвращается в «Шахтер» после вояжа в чемпионат Беларуси.

Срок действия арендного соглашения 23-летнего футболиста с СФК «Слуцк» истек в конце 2019 года.

Напомним, Дудик перешел в чемпионат Беларуси 6 марта 2019 года. В составе «Слуцка» провел 31 матч, забил 4 гола и отдал 1 ассист.