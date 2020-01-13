Два футболиста Мариуполя отправятся на сбор с Шахтером

Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула получат шанс закрепится в составе «горняков»

  • 13.01.2020 12:12
  • 3192 просмотра
  • 1 комментарий
Два футболиста Мариуполя отправятся на сбор с Шахтером
© ФК Мариуполь. Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула
В понедельник, 13 января, «Мариуполь» вышел из отпуска. В стане приазовского клуба две потери: Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.
 
Оба футболиста поедут на первый сбор с «Шахтером». Атакующий полузащитник Вакула еще в августе 2019 года подписал контракт с «горняками» и играл на правах аренды, правый защитник Кирюханцев также выступал в составе «горожан» в качестве арендованного футболиста.
 
Дальнейшая судьба игроков будет определена во время зимнего сбора.
 
 
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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.01.2020 12:14
    +3
    Чтобы потом опять вернуть в Мариуполь??
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.01.2020 12:14
    +3
    Чтобы потом опять вернуть в Мариуполь??
    Ссылка
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