Два футболиста Мариуполя отправятся на сбор с Шахтером

В понедельник, 13 января, «Мариуполь» вышел из отпуска. В стане приазовского клуба две потери: Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.

Оба футболиста поедут на первый сбор с «Шахтером». Атакующий полузащитник Вакула еще в августе 2019 года подписал контракт с «горняками» и играл на правах аренды, правый защитник Кирюханцев также выступал в составе «горожан» в качестве арендованного футболиста.

Дальнейшая судьба игроков будет определена во время зимнего сбора.