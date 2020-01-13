Два футболиста Мариуполя отправятся на сбор с Шахтером

В понедельник, 13 января, «Мариуполь» вышел из отпуска. В стане приазовского клуба две потери: Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.
Оба футболиста поедут на первый сбор с «Шахтером». Атакующий полузащитник Вакула еще в августе 2019 года подписал контракт с «горняками» и играл на правах аренды, правый защитник Кирюханцев также выступал в составе «горожан» в качестве арендованного футболиста.
Дальнейшая судьба игроков будет определена во время зимнего сбора.
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Источник — zbirna.com
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