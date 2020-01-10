Два ключевых игрока покинули Колос из Ковалевки

Защитники Александр Мигунов и Андрей Сахневич будут искать себе другие клубы

  • 10.01.2020 22:28
  • 2689 просмотров
  • 1 комментарий
Два ключевых игрока покинули Колос из Ковалевки
© ФК Колос Ковалевка
Ковалевский «Колос» попрощался с двумя игроками. Защитники Александр Мигунов и Андрей Сахневич покидают команду.
 
Александр Мигунов присоединился к команде в начале 2019 года, в текущем сезоне провел 6 матчей.
 
Андрей Сахневич подписал контракт с клубом в 2017 году. Он провел за три года 59 поединков, из них 5 матчей в УПЛ.
 
Ковалевский «Колос» поблагодарил футболистов за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей футбольной карьере.
 
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Источник — ФК Колос Ковалевка

(1 голос)

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Комментарии
    Villainous IV
    Villainous IV, 10.01.2020 23:40
    +2
    два известных игрока , ну прям очень известны 😂😂
    Ссылка
    Villainous IV
    Villainous IV, 10.01.2020 23:40
    +2
    два известных игрока , ну прям очень известны 😂😂
    Ссылка
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