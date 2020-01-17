ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал Тейлора и Ди Франко

«Днепр-1» официально объявил о подписании двух игроков: экс-защитника «Львова» Лукаса Тейлора и хавбека «Карпат» Франсиско Ди Франко.
Тейлор подписал контракт на полтора года, а Ди Франко – на три года.
Тейлор покинул «Львов» в апреле прошлого года, а первую часть нынешнего сезона провел в клубе второго португальского дивизиона «Эшторил». Там он за полгода ни разу не попал в заявку первой команды на матч.
Ди Франко выступал за «Карпаты» в течение двух с половиной лет. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 15 матчах УПЛ.
Источник — СК Днепр-1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
всі трансфери дуже хороші
всі трансфери дуже хороші
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.