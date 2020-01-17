ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал Тейлора и Ди Франко

Лукас Тейлор и Франсиско ди Франко стали игроками «Днепра-1»

  • 17.01.2020 19:40
  • 1304 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал Тейлора и Ди Франко
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» официально объявил о подписании двух игроков: экс-защитника «Львова» Лукаса Тейлора и хавбека «Карпат» Франсиско Ди Франко.

Тейлор подписал контракт на полтора года, а Ди Франко – на три года.

Тейлор покинул «Львов» в апреле прошлого года, а первую часть нынешнего сезона провел в клубе второго португальского дивизиона «Эшторил». Там он за полгода ни разу не попал в заявку первой команды на матч.

Ди Франко выступал за «Карпаты» в течение двух с половиной лет. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 15 матчах УПЛ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 17.01.2020 19:57
    0
    Trasher311987, 17.01.2020 19:52
    По моему Беня возвращается
    Беня такой шлак не покупает
    Ссылка
    Rustam Isakov
      Rustam Isakov, 17.01.2020 19:53
    0
    прекрасна трансферна кампанія
    всі трансфери дуже хороші
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.01.2020 19:52
    0
    По моему Беня возвращается
    Ссылка
    NachoBarbero
    NachoBarbero, 17.01.2020 19:57
    0
    Trasher311987, 17.01.2020 19:52
    По моему Беня возвращается
    Беня такой шлак не покупает
    Ссылка
    Rustam Isakov
      Rustam Isakov, 17.01.2020 19:53
    0
    прекрасна трансферна кампанія
    всі трансфери дуже хороші
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.01.2020 19:52
    0
    По моему Беня возвращается
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности