Днепр-1 подпишет экс-защитника Львова Лукаса Тейлора

Бразильский футболист вернется из Португалии в Украину

  • 13.01.2020 21:55
  • 1300 просмотров
  • 5 комментариев
Днепр-1 подпишет экс-защитника Львова Лукаса Тейлора
© ФК Львов. Лукас Тейлор

«Днепр-1» в ближайшее время может подписать контракт с 24-летним правым защитником португальского «Эшторила» Лукасом Тейлором.

С июля 2018-го по апрель 2019-го года Тейлор, чей контракт принадлежал «Палмейрасу», защищал цвета «Львова» на правах аренды. Всего за украинский клуб футболист провел за «Львов» 17 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

В июле 2019-го года Лукас перешел в португальский «Эшторил» в качестве свободного агента. В текущем сезоне игрок провел за «Эшторил» 6 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Тейлора составляет €350 тысяч. Формальности между СК «Днепр-1», «Эшторилом» и Тейлором практически улажены.

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Источник — Фан-сайт ФК Днепр

(6 голосов)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 13.01.2020 22:44
    0
    Aleks04, 13.01.2020 22:21
    Беня видимо выделил наворованные деньги на трансферы, а представьте что будет летом?
    Самый простой способ доказать что Беня не имеет отношения к Днепр-1 это задаться вопросом нахрена ему этот клуб. Он же в первую очередь еврей(в позитивном смысле), а не фанат футбола как Сурок/Ахметка. Какой ему смысл от этого клуба чтоб иметь к нему отношение?
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    witcher_rr
      witcher_rr, 13.01.2020 22:26
    0
    Я думаю пригодится Днепру,парень как бы не плохой.
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    witcher_rr
      witcher_rr, 13.01.2020 22:25
    -1
    Aleks04, 13.01.2020 22:21
    Беня видимо выделил наворованные деньги на трансферы, а представьте что будет летом?
    А Вам неймется,что Днепр покупает игроков?
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    Aleks04
      Aleks04, 13.01.2020 22:21
    -1
    Беня видимо выделил наворованные деньги на трансферы, а представьте что будет летом?
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    Alex Newman
      Alex Newman, 13.01.2020 22:02
    0
    Норм днепряне! Отличное приобретение. Отличное!
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    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 13.01.2020 22:44
    0
    Aleks04, 13.01.2020 22:21
    Беня видимо выделил наворованные деньги на трансферы, а представьте что будет летом?
    Самый простой способ доказать что Беня не имеет отношения к Днепр-1 это задаться вопросом нахрена ему этот клуб. Он же в первую очередь еврей(в позитивном смысле), а не фанат футбола как Сурок/Ахметка. Какой ему смысл от этого клуба чтоб иметь к нему отношение?
    Ссылка
    witcher_rr
      witcher_rr, 13.01.2020 22:26
    0
    Я думаю пригодится Днепру,парень как бы не плохой.
    Ссылка
    Alex Newman
      Alex Newman, 13.01.2020 22:02
    0
    Норм днепряне! Отличное приобретение. Отличное!
    Ссылка
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