Днепр-1 подпишет экс-защитника Львова Лукаса Тейлора

«Днепр-1» в ближайшее время может подписать контракт с 24-летним правым защитником португальского «Эшторила» Лукасом Тейлором.

С июля 2018-го по апрель 2019-го года Тейлор, чей контракт принадлежал «Палмейрасу», защищал цвета «Львова» на правах аренды. Всего за украинский клуб футболист провел за «Львов» 17 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

В июле 2019-го года Лукас перешел в португальский «Эшторил» в качестве свободного агента. В текущем сезоне игрок провел за «Эшторил» 6 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Тейлора составляет €350 тысяч. Формальности между СК «Днепр-1», «Эшторилом» и Тейлором практически улажены.