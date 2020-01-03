Богданов стал игроком Колоса

29-летний украинский полузащитник Андрей Богданов подписал контракт с «Колосом». Последним клубом футболиста была «Десна», которую он покинул в прошлом месяце.
В текущем сезоне Богданов провел за «Десну» 11 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €400 тысяч.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.