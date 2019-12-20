Андрей Богданов попрощался с черниговской Десной

Андрей Богданов покидает черниговскую команду. За клуб УПЛ он отыграл почти год, Полузащитник «Десны»покидает черниговскую команду. За клуб УПЛ он отыграл почти год, перейдя в январе из польской «Арки».

29-летний игрок в текущем сезоне сыграл 11 матчей, отличившись одной голевой передачей. Сам футболист написал в соцсети Instagram:

«Хочу от чистого сердца поблагодарить футбольный клуб «Десна» Чернигов за этот год! Президента клуба, болельщиков, персонал, докторов, тренеров, и конечно партнеров по команде. Успехов вам в дальнейшем, но наши пути расходятся. Удачи, «Десна»!»