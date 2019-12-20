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Андрей Богданов попрощался с черниговской Десной

Воспитанник киевского «Динамо» провел почти год в Чернигове

  • 20.12.2019 04:24
  • 3374 просмотра
  • 2 комментария
Андрей Богданов попрощался с черниговской Десной
© dynamo.kiev.ua. Андрей Богданов
Полузащитник «Десны» Андрей Богданов покидает черниговскую команду. За клуб УПЛ он отыграл почти год, перейдя в январе из польской «Арки».
 
29-летний игрок в текущем сезоне сыграл 11 матчей, отличившись одной голевой передачей. Сам футболист написал в соцсети Instagram:
 
«Хочу от чистого сердца поблагодарить футбольный клуб «Десна» Чернигов за этот год! Президента клуба, болельщиков, персонал, докторов, тренеров, и конечно партнеров по команде. Успехов вам в дальнейшем, но наши пути расходятся. Удачи, «Десна»!»
 
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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    baba_yaga_protiv
      baba_yaga_protiv, 20.12.2019 09:11
    0
    Сколько клубов уже сменил Богданов? Или легче спросить - где еще не играл?
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 20.12.2019 08:56
    0
    Дно-1 заберет
    Ссылка
    baba_yaga_protiv
      baba_yaga_protiv, 20.12.2019 09:11
    0
    Сколько клубов уже сменил Богданов? Или легче спросить - где еще не играл?
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 20.12.2019 08:56
    0
    Дно-1 заберет
    Ссылка
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