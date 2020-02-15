Шахтер подписал защитника, которого отчислил Маркевич-младший

Максим Войтиховский уже заявлен на Премьер-лигу

  • 15.02.2020 09:15
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Шахтер подписал защитника, которого отчислил Маркевич-младший
© ФК Шахтер Донецк

21-летний экс-защитник одесского «Черноморца» Максим Войтиховский стал игроком донецкого «Шахтера».

«Горняки» уже внесли Войтиховского в заявку на украинскую Премьер-лигу по списку Б. Максим является воспитанником академии «Днепра». За «Черноморец» выступал с 2018 года.

Отметим, что Войтиховский в этом сезоне провел шесть матчей за «Черноморец» в Первой лиге, также в его активе один поединок в Кубке Украины.

В ноябре 2019 года он не подошел новому наставнику Остапу Маркевичу, стал свободным агентом и, таким образом, перешел в стан «горняков» бесплатно.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» занял 30-е место в списке самых финансово стабильных клубов мира.

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Источник — Sport.ua

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