Шахтер занял 30-е место в списке самых финансово стабильных клубов мира

Донецкий «Шахтер» стал единственным украинским клубом, который попал в топ-100 самых финансово стабильных клубов мира.
В рейтинге от компания Soccerex донецкий клуб занял 30-е место с индексом 1,048 (минус 5 позиций за год), опередив, к примеру, «Милан» (34, 0.940).
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. ПСЖ – 5,318
2. «Манчестер Сити» – 5,197
3. «Бавария» – 3,888
4. «Тоттенхэм» – 3,441
5. «Реал» – 3,336
6. «Арсенал» – 3,15
7. «Челси» – 2,893
8. «Ливерпуль» – 2,616
9. «Ювентус» – 2,195
10. «Боруссия» Дортмунд – 2,154
Что касается других европейских клубов, за которые играют украинские футболисты, то «Вест Хэм» занял 44-е место (0,771), «Аталанта» – 75-е (0,491).
Отметим, что анализ основан на балансовых и годовых отчетах, публикуемых клубами, а также на других авторитетных источниках информации, таких как УЕФА, The Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers. Для этого издания анализируемый финансовый год был 2017-18.
Полный список клубов из топ-100 здесь.
Источник — Soccerex
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Деньги это хорошо. Но есть пример Лейпцига.
Шикарная команда при среднем заработке.
Или Лацио
Или Спортинг
Та много есть хороших команд.
Псж имеет такой доход уже долгое время.
Но до финала лч ПСЖ не доход)))))
Ман Сити аналогично.
Но почему то не доход))))
Я помню Реал имел в составе Звёзд. Ничего не выиграли.
Не надо мне напоминать про проигрыши Динамо.
Я помню
Все хорошо с памятью.
Не цепляет это меня. Я как ниндзя черепашка у меня панцирь))))
Деньги это хорошо. Но есть пример Лейпцига.
Шикарная команда при среднем заработке.
Или Лацио
Или Спортинг
Та много есть хороших команд.
Псж имеет такой доход уже долгое время.
Но до финала лч ПСЖ не доход)))))
Ман Сити аналогично.
Но почему то не доход))))
Я помню Реал имел в составе Звёзд. Ничего не выиграли.
Не надо мне напоминать про проигрыши Динамо.
Я помню
Все хорошо с памятью.
Не цепляет это меня. Я как ниндзя черепашка у меня панцирь))))
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