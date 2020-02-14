Шахтер занял 30-е место в списке самых финансово стабильных клубов мира

Донецкий «Шахтер» стал единственным украинским клубом, который попал в топ-100 самых финансово стабильных клубов мира.

В рейтинге от компания Soccerex донецкий клуб занял 30-е место с индексом 1,048 (минус 5 позиций за год), опередив, к примеру, «Милан» (34, 0.940).

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. ПСЖ – 5,318

2. «Манчестер Сити» – 5,197

3. «Бавария» – 3,888

4. «Тоттенхэм» – 3,441

5. «Реал» – 3,336

6. «Арсенал» – 3,15

7. «Челси» – 2,893

8. «Ливерпуль» – 2,616

9. «Ювентус» – 2,195

10. «Боруссия» Дортмунд – 2,154



Что касается других европейских клубов, за которые играют украинские футболисты, то «Вест Хэм» занял 44-е место (0,771), «Аталанта» – 75-е (0,491).



Отметим, что анализ основан на балансовых и годовых отчетах, публикуемых клубами, а также на других авторитетных источниках информации, таких как УЕФА, The Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers. Для этого издания анализируемый финансовый год был 2017-18.

Полный список клубов из топ-100 здесь.