Шахтер занял 30-е место в списке самых финансово стабильных клубов мира

Донетчане стали единственным украинским клубом в топ-100

  • 14.02.2020 11:59
  • 1779 просмотров
  • 15 комментариев
Шахтер занял 30-е место в списке самых финансово стабильных клубов мира
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» стал единственным украинским клубом, который попал в топ-100 самых финансово стабильных клубов мира.

В рейтинге от компания Soccerex донецкий клуб занял 30-е место с индексом 1,048 (минус 5 позиций за год), опередив, к примеру, «Милан» (34, 0.940).

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. ПСЖ – 5,318
2. «Манчестер Сити» – 5,197
3. «Бавария» – 3,888
4. «Тоттенхэм» – 3,441
5. «Реал» – 3,336
6. «Арсенал» – 3,15
7. «Челси» – 2,893
8. «Ливерпуль» – 2,616
9. «Ювентус» – 2,195
10. «Боруссия» Дортмунд – 2,154
 
Что касается других европейских клубов, за которые играют украинские футболисты, то «Вест Хэм» занял 44-е место (0,771), «Аталанта» – 75-е (0,491).
 
Отметим, что анализ основан на балансовых и годовых отчетах, публикуемых клубами, а также на других авторитетных источниках информации, таких как УЕФА, The Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers. Для этого издания анализируемый финансовый год был 2017-18.

Полный список клубов из топ-100 здесь.

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Источник — Soccerex

(7 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 12:59
    0
    AK_228, 14.02.2020 12:39
    а должно было помочь... странно надеяться на это с учетом подобной информации
    Так а я к чему.
    Деньги это хорошо. Но есть пример Лейпцига.
    Шикарная команда при среднем заработке.
    Или Лацио
    Или Спортинг
    Та много есть хороших команд.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 12:57
    0
    Maccceo Plex Plex, 14.02.2020 12:38
    А это должно быть как-то связано с матчем с Бенфикой) Кипрские офшоры тоже ж не особо помогли в матчах с Тоболом, Мальме, Лугано или Брюгге))
    Расшифрую.
    Псж имеет такой доход уже долгое время.
    Но до финала лч ПСЖ не доход)))))
    Ман Сити аналогично.
    Но почему то не доход))))
    Я помню Реал имел в составе Звёзд. Ничего не выиграли.
    Не надо мне напоминать про проигрыши Динамо.
    Я помню
    Все хорошо с памятью.
    Не цепляет это меня. Я как ниндзя черепашка у меня панцирь))))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 14.02.2020 12:53
    +1
    Кум Кума, 14.02.2020 12:51
    Ахметова визвали на допрос ДБР ворюга
    А мне то че переживать?) Не меня же вызвали)) Это ж вы тут суркисню офшорную за 3 копейки выгораживаете))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.02.2020 12:52
    0
    Кум Кума, 14.02.2020 12:51
    Ахметова визвали на допрос ДБР ворюга
    "визвали"....
    Ссылка
    Кум Кума
      Кум Кума, 14.02.2020 12:51
    -2
    Maccceo Plex Plex, 14.02.2020 12:34
    Опять Ахметов все купил?)
    Ахметова визвали на допрос ДБР ворюга
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 14.02.2020 12:51
    -4
    AK_228, 14.02.2020 12:48
    посмотрел таблицу, высокое место Шахтера обусловлено прежде всего " инвестиционной возможностью владельца".... тут, понятно.. и материальными активами
    Шо спиздил вротердамом+ то и влил в очередных макак
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 14.02.2020 12:50
    -5
    AK_228, 14.02.2020 12:38
    Логично.. уже лет 5 пишу, что Шахтер наиболее профессиональный клуб Украины во всех аспектах
    Там Аталанта и ДЗ ржут А Бенфика напряглась уже
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.02.2020 12:48
    +1
    посмотрел таблицу, высокое место Шахтера обусловлено прежде всего " инвестиционной возможностью владельца".... тут, понятно.. и материальными активами
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.02.2020 12:39
    +1
    Trasher311987, 14.02.2020 12:36
    Отлично, но как это поможет обыграть Бенфику?
    а должно было помочь... странно надеяться на это с учетом подобной информации
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 14.02.2020 12:38
    -1
    Trasher311987, 14.02.2020 12:36
    Отлично, но как это поможет обыграть Бенфику?
    А это должно быть как-то связано с матчем с Бенфикой) Кипрские офшоры тоже ж не особо помогли в матчах с Тоболом, Мальме, Лугано или Брюгге))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.02.2020 12:38
    +1
    Логично.. уже лет 5 пишу, что Шахтер наиболее профессиональный клуб Украины во всех аспектах
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 12:36
    -3
    Отлично, но как это поможет обыграть Бенфику?
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 14.02.2020 12:36
    0
    Несенюк же говорил что у Шахтера менеджмент самый худший
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 14.02.2020 12:34
    -1
    Опять Ахметов все купил?)
    Ссылка
    Олена Пантелейчук
    online
      Олена Пантелейчук, 14.02.2020 12:31
    -1
    https://www.youtube.com/watch?v=J_2VMgjrDgk
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 14.02.2020 12:53
    +1
    Кум Кума, 14.02.2020 12:51
    Ахметова визвали на допрос ДБР ворюга
    А мне то че переживать?) Не меня же вызвали)) Это ж вы тут суркисню офшорную за 3 копейки выгораживаете))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.02.2020 12:48
    +1
    посмотрел таблицу, высокое место Шахтера обусловлено прежде всего " инвестиционной возможностью владельца".... тут, понятно.. и материальными активами
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.02.2020 12:39
    +1
    Trasher311987, 14.02.2020 12:36
    Отлично, но как это поможет обыграть Бенфику?
    а должно было помочь... странно надеяться на это с учетом подобной информации
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.02.2020 12:38
    +1
    Логично.. уже лет 5 пишу, что Шахтер наиболее профессиональный клуб Украины во всех аспектах
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 12:59
    0
    AK_228, 14.02.2020 12:39
    а должно было помочь... странно надеяться на это с учетом подобной информации
    Так а я к чему.
    Деньги это хорошо. Но есть пример Лейпцига.
    Шикарная команда при среднем заработке.
    Или Лацио
    Или Спортинг
    Та много есть хороших команд.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.02.2020 12:57
    0
    Maccceo Plex Plex, 14.02.2020 12:38
    А это должно быть как-то связано с матчем с Бенфикой) Кипрские офшоры тоже ж не особо помогли в матчах с Тоболом, Мальме, Лугано или Брюгге))
    Расшифрую.
    Псж имеет такой доход уже долгое время.
    Но до финала лч ПСЖ не доход)))))
    Ман Сити аналогично.
    Но почему то не доход))))
    Я помню Реал имел в составе Звёзд. Ничего не выиграли.
    Не надо мне напоминать про проигрыши Динамо.
    Я помню
    Все хорошо с памятью.
    Не цепляет это меня. Я как ниндзя черепашка у меня панцирь))))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 14.02.2020 12:52
    0
    Кум Кума, 14.02.2020 12:51
    Ахметова визвали на допрос ДБР ворюга
    "визвали"....
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 14.02.2020 12:36
    0
    Несенюк же говорил что у Шахтера менеджмент самый худший
    Ссылка
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