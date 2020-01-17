Карпаты начинают покидать игроки. Клуб попрощался с форвардом

«Карпаты» на официальном сайте проинформировали о прекращении сотрудничества с форвардом Кристианом Понде. Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.
24-летний игрок в нынешнем сезоне провел 11 матчей и забил 2 гола. Всего в составе команды у него 9 голов в 38 матчах.
Судя по всему, уход Понде связан с финансовыми проблемами клуба. Сообщается, что из-за долгов по зарплате игроки отказываются начинать сбор.
Ранее появилась информация, что клуб готов отпускать игроков свободными агентами под гарантии частичной выплаты долга.
Источник — ФК Карпаты
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