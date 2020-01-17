Карпаты начинают покидать игроки. Клуб попрощался с форвардом

Ушел Кристиан Понде

  • 17.01.2020 16:01
  • 2347 просмотров
  • 3 комментария
Карпаты начинают покидать игроки. Клуб попрощался с форвардом
© fckarpaty.com

«Карпаты» на официальном сайте проинформировали о прекращении сотрудничества с форвардом Кристианом Понде. Контракт разорван по обоюдному согласию сторон.

24-летний игрок в нынешнем сезоне провел 11 матчей и забил 2 гола. Всего в составе команды у него 9 голов в 38 матчах.

Судя по всему, уход Понде связан с финансовыми проблемами клуба. Сообщается, что из-за долгов по зарплате игроки отказываются начинать сбор.

Ранее появилась информация, что клуб готов отпускать игроков свободными агентами под гарантии частичной выплаты долга.

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Источник — ФК Карпаты

(5 голосов)

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Комментарии
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 17.01.2020 16:21
    +3
    Винні гроші за 3 місяці а відпускають під гарантію виплати за 2 !!!! Іншими словами і на власних боргах намагаються заробити!!! А ще кажуть що Карпати не належать Коломойському на 50%! Це ж його стиль!!!
    Ссылка
    Владимир Коновалец
      Владимир Коновалец, 17.01.2020 16:16
    -4
    Я вот думаю, а почему-бы Порошенку не взять под опеку Рошеном эту самобытную команду? Ведь подавляющее большинство на Западной Украине поддержали Порошенка и его партию на выборах ( я был в полном шоке от такого!). Было бы логично, чтобы Порошенко в ответку за поддержку на выборах, подставил свое плечо умирающей команде. Или в очередной раз кинул своих почитателей, которые в очередной раз лохонулись?
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 17.01.2020 16:13
    +3
    Розширювати УПЛ,кажете?
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 17.01.2020 16:21
    +3
    Винні гроші за 3 місяці а відпускають під гарантію виплати за 2 !!!! Іншими словами і на власних боргах намагаються заробити!!! А ще кажуть що Карпати не належать Коломойському на 50%! Це ж його стиль!!!
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 17.01.2020 16:13
    +3
    Розширювати УПЛ,кажете?
    Ссылка
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