Игроки Карпат продолжают бастовать

Тренировка львовских «Карпат» в четверг, 16-го января, не состоялась. Игроки «Карпат» требуют у руководства клуба погашения задолженностей по заработной плате.
Футболисты и руководство встретились, поговорили, однако снова не сумели прийти к единому мнению. При этом руководство «Карпат» не против отдавать документы футболистам, отпуская их свободными агентами под гарантии выплаты двух зарплат в будущем.
Накануне полноценная тренировка команды, которая вышла из отпуска, так и не состоялась — футболисты отказались приступать к работе. Причина — трехмесячная задолженность по зарплатам. Все футболисты работали индивидуально.
Источник — Footboom
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