Игроки Карпат продолжают бастовать

Футболисты требуют у клуба погашения задолженностей по зарплате

  • 16.01.2020 22:48
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Игроки Карпат продолжают бастовать
© ФК Карпаты

Тренировка львовских «Карпат» в четверг, 16-го января, не состоялась. Игроки «Карпат» требуют у руководства клуба погашения задолженностей по заработной плате.

Футболисты и руководство встретились, поговорили, однако снова не сумели прийти к единому мнению. При этом руководство «Карпат» не против отдавать документы футболистам, отпуская их свободными агентами под гарантии выплаты двух зарплат в будущем.

Накануне полноценная тренировка команды, которая вышла из отпуска, так и не состоялась — футболисты отказались приступать к работе. Причина — трехмесячная задолженность по зарплатам. Все футболисты работали индивидуально.

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Источник — Footboom

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