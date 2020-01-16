Игроки Карпат продолжают бастовать

Тренировка львовских «Карпат» в четверг, 16-го января, не состоялась. Игроки «Карпат» требуют у руководства клуба погашения задолженностей по заработной плате.

Футболисты и руководство встретились, поговорили, однако снова не сумели прийти к единому мнению. При этом руководство «Карпат» не против отдавать документы футболистам, отпуская их свободными агентами под гарантии выплаты двух зарплат в будущем.

Накануне полноценная тренировка команды, которая вышла из отпуска, так и не состоялась — футболисты отказались приступать к работе. Причина — трехмесячная задолженность по зарплатам. Все футболисты работали индивидуально.