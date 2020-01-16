Не платят зарплату. Игроки Карпат отказались провести тренировку на сборе

Задолженность перед футболистами составляет три месяца

  • 16.01.2020 13:50
  • 1977 просмотров
  • 7 комментариев
Не платят зарплату. Игроки Карпат отказались провести тренировку на сборе
© ФК Карпаты
Футболисты «Карпат» отказались приступать к общекомандной работе на зимнем сборе. 
 
Сообщается, что в среду «зелено-белые» собралась в Брюховичах, но полноценная тренировка не состоялась из-за того, что футболисты не договорились с руководством клуба о погашении долга по зарплате.
 
Игрокам «Карпат» не платят уже три месяца, команда требовала погашения задолженности хотя бы за два, но исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин смог предложить погашение задолженности только за один месяц. 
 
Стороны взяли время на размышление, но футболисты отказались от общекомандной тренировки, занимаясь индивидуально.
 
Также отмечается, что клуб до сих пор не проплатил за проживание и перелёт на сбор в Турции. Существует вероятность, что команда туда и не попадет.
 
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Источник — Footboom

(4 голоса)

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Комментарии
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 16.01.2020 14:53
    0
    Одно Динамо остается из некогда мощного трио: Днепр-Киев-Львов... грустно.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 16.01.2020 14:25
    0
    Автобус продайте, замок дима в Брюховичах продайте. Є де гроші взяти. На гру їхати на трамваї, На Сихів їде, до стадіону близько. Я б вам і ломаної копійки не дав бездарі кривоногі.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 16.01.2020 14:22
    0
    Нехай всі йдуть. Шкода лише бренд колись славної команди. Одиничні команди їхали з очками зі Львова. А зараз цьому стаду за що платити. Видати гроші на дорогу і допобачення.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 16.01.2020 14:15
    +1
    Ну и правильно,
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 16.01.2020 14:13
    -3
    бедолажки, ну ничо, на заводе платят.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 16.01.2020 14:03
    -3
    ... а кривоногі вівці, які ніколи не бачили м'яча, ще й з/п хочуть ?
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 16.01.2020 13:59
    +6
    "В УПЛ у нас найбільше спонсорів, та й в Європі, напевно, ми на перших місцях".
    Виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин (04.12.2019)
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 16.01.2020 13:59
    +6
    "В УПЛ у нас найбільше спонсорів, та й в Європі, напевно, ми на перших місцях".
    Виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин (04.12.2019)
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 16.01.2020 14:15
    +1
    Ну и правильно,
    Ссылка
    Oles Khorungiy
      Oles Khorungiy, 16.01.2020 14:53
    0
    Одно Динамо остается из некогда мощного трио: Днепр-Киев-Львов... грустно.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 16.01.2020 14:25
    0
    Автобус продайте, замок дима в Брюховичах продайте. Є де гроші взяти. На гру їхати на трамваї, На Сихів їде, до стадіону близько. Я б вам і ломаної копійки не дав бездарі кривоногі.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 16.01.2020 14:22
    0
    Нехай всі йдуть. Шкода лише бренд колись славної команди. Одиничні команди їхали з очками зі Львова. А зараз цьому стаду за що платити. Видати гроші на дорогу і допобачення.
    Ссылка
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