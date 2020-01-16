Не платят зарплату. Игроки Карпат отказались провести тренировку на сборе

Футболисты «Карпат» отказались приступать к общекомандной работе на зимнем сборе.

Игрокам «Карпат» не платят уже три месяца, команда требовала погашения задолженности хотя бы за два, но исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин смог предложить погашение задолженности только за один месяц.

Стороны взяли время на размышление, но футболисты отказались от общекомандной тренировки, занимаясь индивидуально.

Также отмечается, что клуб до сих пор не проплатил за проживание и перелёт на сбор в Турции. Существует вероятность, что команда туда и не попадет.