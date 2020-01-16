Игроки Карпат встретились с руководством клуба по поводу выплат долгов

По информации Футбол News, в среду футболисты «Карпат» сумели встретиться с руководством клуба и обсудить проблемы с выплатой зарплат.
Сообщается, что пошел уже 4-й месяц долга, а клуб пока не решает вопрос. Пока что нет информации, чем завершилась встреча игроков и менеджмента.
Ранее сообщалось, что игроки могут отказаться ехать на сбор в Турцию, если клуб не погасит задолженности.
На сайте клуба есть новость о выходе игроков из отпуска, но нет комментариев игроков или фотографий занятий. Тренер Роман Санжар признавал наличие задолженностей.
Источник — Sport.ua
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