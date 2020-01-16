Игроки Карпат встретились с руководством клуба по поводу выплат долгов

Чем все закончилось - информации пока нет

  • 16.01.2020 07:53
  • 830 просмотров
  • 1 комментарий
Игроки Карпат встретились с руководством клуба по поводу выплат долгов
© fckarpaty.com

По информации Футбол News, в среду футболисты «Карпат» сумели встретиться с руководством клуба и обсудить проблемы с выплатой зарплат.

Сообщается, что пошел уже 4-й месяц долга, а клуб пока не решает вопрос. Пока что нет информации, чем завершилась встреча игроков и менеджмента.

Ранее сообщалось, что игроки могут отказаться ехать на сбор в Турцию, если клуб не погасит задолженности.

На сайте клуба есть новость о выходе игроков из отпуска, но нет комментариев игроков или фотографий занятий. Тренер Роман Санжар признавал наличие задолженностей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    dar veter
    online
      dar veter, 16.01.2020 08:39
    0
    Надо переименовать клуб в Горняк. Ведь шахтёрам сейчас тоже часто задерживают зарплату. Там Гурник за бугром. Тут - Горняк. Побратимы.
    Ссылка
    dar veter
    online
      dar veter, 16.01.2020 08:39
    0
    Надо переименовать клуб в Горняк. Ведь шахтёрам сейчас тоже часто задерживают зарплату. Там Гурник за бугром. Тут - Горняк. Побратимы.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности