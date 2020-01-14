Роман САНЖАР: «Бан Карпатам не грозит, но перед игроками есть долги»

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар рассказал о подготовке львовской команды ко второй части сезона.

— Непосредственно работой с мячами мои подопечные займутся 15 января. Во Львове будем готовиться до 24 января, а затем запланирован сбор в Турции.

— Уже известно, кто будет соперником «Карпат» в контрольных матчах?

— Сыграем 6-7 спаррингов, в частности, с братиславским «Слованом». Хотя, если откровенно, то меня больше волнует не то, с кем придется в Турции выяснять отношения, а кто будет защищать цвета «Карпат».

— Вы намекаете на то, что «Карпатам» угрожает трансферный бан из-за долгов испанской «Севилье» за колумбийца Хорхе Карраскаля?

— Нет, как мне известно, вопрос о переходе Карраскаля в «Ривер Плейт» уже решен, и «Севилья» свое получит, поэтому о каком-то запрете на переходы не может быть и речи. Беспокоит другое: в ФК «Карпаты» довольно внушительные задолженности перед игроками, и это очень осложняет селекционную работу. Какой уважающий себя футболист согласится сесть за стол переговоров, зная, что у его новой команды есть финансовые проблемы? Поэтому очень важно, как в ближайшее время сработает клубное руководство, во многом от этого будет зависеть будущее «Карпат».

— Прокомментируйте информацию, появившуюся в СМИ, что «Карпаты» покинут Роман Пидкивка, Фране Войкович, Франциско Ди Франко…

— Поскольку перед этими футболистами имеются задолженности, то все они пока остаются игроками «Карпат». Хотя я в курсе, что к Ди Франко проявляет интерес «Днепр-1». Надеюсь, что определенность в кадровом вопросе появится уже на этой неделе…