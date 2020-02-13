Ворскла подписала хорватского полузащитника

«Ворскла» объявила о подписании контракта с Давидом Пуцлиным. Соглашение рассчитано на полтора года.

Этот опорный полузащитник уже принял участие в последнем товарищеском матче «Ворсклы», где отметился голом.

27-летний игрок может также закрыть позицию центрального полузащитника, есть в послужном списке также и матчи на позиции атакующего полузащитника и левого вингера.

Давид выступал преимущественно у себя на родине с небольшим вояжем в Германию.

Последним клубом хорвата был «Славен Белупо».

Ранее «Ворскла» подписала Дмитрия Щербака.