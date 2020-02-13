Ворскла подписала хорватского полузащитника

Полтавский клуб усилил Давид Пуцлин

  • 13.02.2020 13:40
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Ворскла подписала хорватского полузащитника
© ФК Ворскла

«Ворскла» объявила о подписании контракта с Давидом Пуцлиным. Соглашение рассчитано на полтора года.

Этот опорный полузащитник уже принял участие в последнем товарищеском матче «Ворсклы», где отметился голом. 

27-летний игрок может также закрыть позицию центрального полузащитника, есть в послужном списке также и матчи на позиции атакующего полузащитника и левого вингера.

Давид выступал преимущественно у себя на родине с небольшим вояжем в Германию.

Последним клубом хорвата был «Славен Белупо». 

Ранее «Ворскла» подписала Дмитрия Щербака.

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Источник — ФК Ворскла

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