Ворскла подписала хорватского полузащитника

«Ворскла» объявила о подписании контракта с Давидом Пуцлиным. Соглашение рассчитано на полтора года.
Этот опорный полузащитник уже принял участие в последнем товарищеском матче «Ворсклы», где отметился голом.
27-летний игрок может также закрыть позицию центрального полузащитника, есть в послужном списке также и матчи на позиции атакующего полузащитника и левого вингера.
Давид выступал преимущественно у себя на родине с небольшим вояжем в Германию.
Последним клубом хорвата был «Славен Белупо».
Источник — ФК Ворскла
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