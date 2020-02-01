ОФИЦИАЛЬНО: Дмитрий Щербак — игрок Ворсклы

23-летний украинский форвард Дмитрий Щербак подписал контракт с полтавской «Ворсклой». Соглашение рассчитано на полтора года.

Щербак провел с «Ворсклой» первый учебно-тренировочный сбор. Футболист принял участие в трех контрольных матчах, где забил два гола.

На протяжении карьеры Щербак выступал за СК «Полтаву», «Кубань» и «Анжи». Последним клубом футболиста был российский «Нижний Новгород», который он покинул летом 2018-го года.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €75 тысяч.