ОФИЦИАЛЬНО: Дмитрий Щербак — игрок Ворсклы

Украинский футболист продолжит карьеру в полтавском клубе

  • 01.02.2020 21:11
  • 575 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Дмитрий Щербак — игрок Ворсклы
© ФК Ворскла. Юрий Максимов и Дмитрий Щербак

23-летний украинский форвард Дмитрий Щербак подписал контракт с полтавской «Ворсклой». Соглашение рассчитано на полтора года.

Щербак провел с «Ворсклой» первый учебно-тренировочный сбор. Футболист принял участие в трех контрольных матчах, где забил два гола.

На протяжении карьеры Щербак выступал за СК «Полтаву», «Кубань» и «Анжи». Последним клубом футболиста был российский «Нижний Новгород», который он покинул летом 2018-го года.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €75 тысяч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    BekXan
      BekXan, 01.02.2020 21:34
    0
    Tka4enko_855, 01.02.2020 21:21
    Звездец. Что больше некого???
    Судя где он играл и как он играл и его результативность,любой пацан с любого двора Полтавы будет на много актуальней.
    Ссылка
    Tka4enko_855
      Tka4enko_855, 01.02.2020 21:21
    +2
    Звездец. Что больше некого???
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 01.02.2020 21:18
    0
    Ещё один кормилец вернулся.
    Ссылка
    Tka4enko_855
      Tka4enko_855, 01.02.2020 21:21
    +2
    Звездец. Что больше некого???
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 01.02.2020 21:34
    0
    Tka4enko_855, 01.02.2020 21:21
    Звездец. Что больше некого???
    Судя где он играл и как он играл и его результативность,любой пацан с любого двора Полтавы будет на много актуальней.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 01.02.2020 21:18
    0
    Ещё один кормилец вернулся.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности